Лучиано Спаллетти: Интер биздан кўра жамоавийроқ ўйин кўрсатди
Ювентус Австралиянинг Перт шаҳрида ўтказилган ўртоқлик учрашувида Интерга 1:2 ҳисобида ютқазди. Лучиано Спаллетти Интер баҳснинг биринчи ярмида Ювентусдан кўра жамоавийроқ ўйин кўрсатганини айтди. Мураббий Рандал Коло Муани ва Алажбеговичнинг салоҳиятини юқори баҳолади, бироқ улар жамоага қўшилганига атиги уч кун бўлгани сабабли жисмоний ҳолати ҳали тўлиқ эмаслигини таъкидлади.
Австралиянинг Перт шаҳрида бўлиб ўтган принципиал ўртоқлик учрашувида Ювентус клуби Интерга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Мазкур баҳсдан сўнг Турин жамоаси бош мураббийи Лучиано Спаллетти Sky Sport нашрига берган интервюсида жамоасининг ҳозирги ҳолати, янги футболчиларнинг ҳаракати ҳамда рақибнинг устунлиги ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, учрашув давомида майдонга тушган янги трансферлар — Рандал Коло Муани ҳамда Алажбеговичнинг ҳаракатлари мутахассиснинг эътибормиз қолмаган. Бош мураббий бу футболчиларнинг имкониятларини юқори баҳолашини, уларни жамоага келишидан олдин ҳам яхши билиши ва яқиндан кузатиб борганини алоҳида таъкидлади.
Янги футболчилар ва жисмоний ҳолатСпаллеттининг сўзларига кўра, Алажбегович илгари Массара томонидан ҳам кузатиб келинган ва бу трансфер раҳбариятда ишонч уйғотган. Бироқ ҳар икки футболчи ҳам жамоа сафига яқиндагина келиб қўшилгани боис уларнинг жисмоний кондицияси ҳали тўлиқ талаб даражасида эмас.
Мутахассис бу ҳақда шундай деди: «Улар жамоага келиб қўшилганига атиги уч кун бўлди ва эҳтимол, улардан бир бўлим давомида тўлиқ ҳаракат қилишни талаб қилиш бироз қийинчилик туғдургандир». Шунга қарамай, мураббий янги ўйинчиларнинг салоҳиятига юқори баҳо бериб, уларнинг имкониятларидан тўғри фойдаланишга ҳаракат қилишини билдирди.
Жамоавий мувозанат ва рақиб устунлигиУчрашув натижасини сарҳисоб қилар экан, Спаллетти Ювентус таркибида индивидуал маҳорати юқори бўлган кучли ўйинчилар етарли эканини, бироқ уларни ягона жамоа сифатида бирлаштириш ва ўйин мувозанатини топиш устида ҳали кўп ишлаш кераклигини тан олди.
«Таркибимизда муҳим даражадаги футболчилар етарли, бироқ биз ўйин мувозанатини қандай топишимиз ва қандай қилиб ҳақиқий жамоага айланишимиз устида бош қотиришимиз керак. Кечки баҳснинг биринчи ярмида Интер биздан кўра кўпроқ жамоа эканини кўрсатиб қўйди. Бу эса биз босиб ўтишимиз шарт бўлган машаққатли жараёндир», — деди мураббий.
Италия футболи грандлари ўртасидаги мазкур синов баҳси мавсумолди тайёргарликларининг муҳим босқичи бўлиб, ҳар икки жамоа учун ҳам келгусидаги хатоларни таҳлил қилиш имкониятини яратди. Ювентус олдида таркибдаги мувозанатни тиклаш ва олдинга ташланиши керак бўлган қадамлар турибди.
…