Лучиано Спаллетти: Интер биздан кўра жамоавийроқ ўйин кўрсатди

·32·Спорт
Лучиано Спаллетти: Интер биздан кўра жамоавийроқ ўйин кўрсатди
Қисқача

Ювентус Австралиянинг Перт шаҳрида ўтказилган ўртоқлик учрашувида Интерга 1:2 ҳисобида ютқазди. Лучиано Спаллетти Интер баҳснинг биринчи ярмида Ювентусдан кўра жамоавийроқ ўйин кўрсатганини айтди. Мураббий Рандал Коло Муани ва Алажбеговичнинг салоҳиятини юқори баҳолади, бироқ улар жамоага қўшилганига атиги уч кун бўлгани сабабли жисмоний ҳолати ҳали тўлиқ эмаслигини таъкидлади.

Австралиянинг Перт шаҳрида бўлиб ўтган принципиал ўртоқлик учрашувида Ювентус клуби Интерга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Мазкур баҳсдан сўнг Турин жамоаси бош мураббийи Лучиано Спаллетти Sky Sport нашрига берган интервюсида жамоасининг ҳозирги ҳолати, янги футболчиларнинг ҳаракати ҳамда рақибнинг устунлиги ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, учрашув давомида майдонга тушган янги трансферлар — Рандал Коло Муани ҳамда Алажбеговичнинг ҳаракатлари мутахассиснинг эътибормиз қолмаган. Бош мураббий бу футболчиларнинг имкониятларини юқори баҳолашини, уларни жамоага келишидан олдин ҳам яхши билиши ва яқиндан кузатиб борганини алоҳида таъкидлади.

Янги футболчилар ва жисмоний ҳолат

Спаллеттининг сўзларига кўра, Алажбегович илгари Массара томонидан ҳам кузатиб келинган ва бу трансфер раҳбариятда ишонч уйғотган. Бироқ ҳар икки футболчи ҳам жамоа сафига яқиндагина келиб қўшилгани боис уларнинг жисмоний кондицияси ҳали тўлиқ талаб даражасида эмас.

Мутахассис бу ҳақда шундай деди: «Улар жамоага келиб қўшилганига атиги уч кун бўлди ва эҳтимол, улардан бир бўлим давомида тўлиқ ҳаракат қилишни талаб қилиш бироз қийинчилик туғдургандир». Шунга қарамай, мураббий янги ўйинчиларнинг салоҳиятига юқори баҳо бериб, уларнинг имкониятларидан тўғри фойдаланишга ҳаракат қилишини билдирди.

Жамоавий мувозанат ва рақиб устунлиги

Учрашув натижасини сарҳисоб қилар экан, Спаллетти Ювентус таркибида индивидуал маҳорати юқори бўлган кучли ўйинчилар етарли эканини, бироқ уларни ягона жамоа сифатида бирлаштириш ва ўйин мувозанатини топиш устида ҳали кўп ишлаш кераклигини тан олди.

«Таркибимизда муҳим даражадаги футболчилар етарли, бироқ биз ўйин мувозанатини қандай топишимиз ва қандай қилиб ҳақиқий жамоага айланишимиз устида бош қотиришимиз керак. Кечки баҳснинг биринчи ярмида Интер биздан кўра кўпроқ жамоа эканини кўрсатиб қўйди. Бу эса биз босиб ўтишимиз шарт бўлган машаққатли жараёндир», — деди мураббий.

Италия футболи грандлари ўртасидаги мазкур синов баҳси мавсумолди тайёргарликларининг муҳим босқичи бўлиб, ҳар икки жамоа учун ҳам келгусидаги хатоларни таҳлил қилиш имкониятини яратди. Ювентус олдида таркибдаги мувозанатни тиклаш ва олдинга ташланиши керак бўлган қадамлар турибди.

ЖувентусИнтерЛучиано СпаллеттиА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!Бугун, 21:26Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиМаркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиБугун, 21:19Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)