Google киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирди
Google киберҳужумчи гуруҳларни номлаш тизимини янгилаб, Мандиант илгари қўллаган APT1 ва APT41 каби рақамли номлардан воз кечди. Янги тизимда ҳар бир гуруҳ ёдда қоларли тасодифий ном ва унинг келиб чиққан мамлакатини билдирувчи сўз билан аталади: Хитой учун Кастле, Эрон учун Ион, Шимолий Корея учун Нептуне, Россия учун Релик. Google ҳозир бир нечта мамлакатлар бўйича 5 000 дан ортиқ фаоллик кластерларини кузатиб бормоқда.
Киберхавфсизлик соҳасида ўн йилдан ортиқ вақт давомида турли хакерлик гуруҳларига шартли номлар бериб келинади. "Фанкй Беар" каби айрим гуруҳлар ўзларининг шов-шувли ҳужумлари ҳамда ёдда қоларли номлари туфайли ҳатто оммавий ахборот воситаларида ҳам машҳур бўлиб кетди. Бошқалари эса фақат тор доирадаги мутахассисларга маълум холос. ixbt.com маълумотига кўра, кўп ҳолатларда ҳатто соҳа экспертлари ҳам барча номларни ёдда сақлай олмайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Бунинг асосий сабабларидан бири — ҳар бир компания кибержиноятчи гуруҳларга ўзича турлича ном беришидадир. Оқибатда хавфсизлик мутахассислари, давлат идоралари вакиллари, сиёсатчилар, журналистлар ва кенг жамоатчилик кимнинг ким эканини тушунишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Шу боис, мазкур чалкашликларга барҳам бериш учун ягона маълумот базаларини яратишга уринишлар кўп кузатилади.
Янги номлаш тизимининг мазмуниЎтган ойда Google компанияси киберҳужумчи гуруҳларни номлаш тизимини тубдан янгилади. Google таркибига кирувчи Мандиант хавфсизлик фирмаси илгари қўллаган APT1, APT41 каби рақамли тизимлар эндиликда ўтмишда қолди. Аслида айнан Мандиант ўз вақтида бундай номлаш схемасини биринчилардан бўлиб жорий этган эди.
Эндиликда Google жорий этган тизим анча содда ва тушунарли кўриниш олди. Унга кўра, ҳар бир хакерлик гуруҳи ёдда қоларли тасодифий биринчи ном ҳамда келиб чиққан мамлакатини билдирувчи иккинчи сўздан иборат бўлади:
- Хитой учун — Кастле
- Эрон учун — Ион
- Шимолий Корея учун — Нептуне
- Россия учун — Релик
Мутахассислар изоҳи ва хатарларни баҳолашGoogle Треат Intelligence Груп (Г_Т_И_Г) технология директори Шейн Хантлининг таъкидлашича, ушбу ўзгариш компания ичидаги ҳамда ташқи хавфсизлик тадқиқотчилари учун аниқлик киритиш мақсадида зарур бўлган. 2010-йилларнинг бошларида компаниялар киберҳужумлар ва уларнинг ортида турган хакерлар ҳақида ҳисоботлар чоп эта бошлаганда, мутахассислар бугунгидек кўп миқдордаги хавф гуруҳлари пайдо бўлишини кутишмаган эди.
Г_Т_И_Г бош таҳлилчиси Жон Халтквистнинг маълумотига кўра, ҳозирги кунда Google бир нечта мамлакатлар бўйича 5 000 дан ортиқ фаоллик кластерларини кузатиб бормоқда. Шейн Хантли бугунги кунда ўзининг киберимкониятлари ва хакерлик гуруҳларига эга бўлмаган ривожланган давлатлар деярли қолмаганини таъкидлаб ўтди.
Бироқ хакерлик гуруҳларига махсус ном беришдан кўзланган асосий мақсад нима? Хантлининг тушунтиришича, бу шунчаки илмий машғулот эмас. Асосий мақсад — ким кимга ҳужум қилаётгани ва қандай усуллардан фойдаланаётганини бошланғич даражада тўғри тушунишдир.
Айнан шундай ёндашув ташкилотларга хавфларни тезроқ аниқлаш, уларга қарши олдиндан тайёргарлик кўриш, имкон қадар олдини олиш ёки содир бўлган ҳодисаларни тезкорлик билан текшириш имконини беради. Экспертнинг фикрича, буларнинг барчасига фақат хакерларни тўғри номлаш ва уларни изчил кузатиб бориш билангина эришиш мумкин.
…