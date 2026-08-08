Google киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирди

·34·Техно
Google киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирди
Қисқача

Google киберҳужумчи гуруҳларни номлаш тизимини янгилаб, Мандиант илгари қўллаган APT1 ва APT41 каби рақамли номлардан воз кечди. Янги тизимда ҳар бир гуруҳ ёдда қоларли тасодифий ном ва унинг келиб чиққан мамлакатини билдирувчи сўз билан аталади: Хитой учун Кастле, Эрон учун Ион, Шимолий Корея учун Нептуне, Россия учун Релик. Google ҳозир бир нечта мамлакатлар бўйича 5 000 дан ортиқ фаоллик кластерларини кузатиб бормоқда.

Киберхавфсизлик соҳасида ўн йилдан ортиқ вақт давомида турли хакерлик гуруҳларига шартли номлар бериб келинади. "Фанкй Беар" каби айрим гуруҳлар ўзларининг шов-шувли ҳужумлари ҳамда ёдда қоларли номлари туфайли ҳатто оммавий ахборот воситаларида ҳам машҳур бўлиб кетди. Бошқалари эса фақат тор доирадаги мутахассисларга маълум холос. ixbt.com маълумотига кўра, кўп ҳолатларда ҳатто соҳа экспертлари ҳам барча номларни ёдда сақлай олмайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бунинг асосий сабабларидан бири — ҳар бир компания кибержиноятчи гуруҳларга ўзича турлича ном беришидадир. Оқибатда хавфсизлик мутахассислари, давлат идоралари вакиллари, сиёсатчилар, журналистлар ва кенг жамоатчилик кимнинг ким эканини тушунишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Шу боис, мазкур чалкашликларга барҳам бериш учун ягона маълумот базаларини яратишга уринишлар кўп кузатилади.

Янги номлаш тизимининг мазмуни

Ўтган ойда Google компанияси киберҳужумчи гуруҳларни номлаш тизимини тубдан янгилади. Google таркибига кирувчи Мандиант хавфсизлик фирмаси илгари қўллаган APT1, APT41 каби рақамли тизимлар эндиликда ўтмишда қолди. Аслида айнан Мандиант ўз вақтида бундай номлаш схемасини биринчилардан бўлиб жорий этган эди.

Эндиликда Google жорий этган тизим анча содда ва тушунарли кўриниш олди. Унга кўра, ҳар бир хакерлик гуруҳи ёдда қоларли тасодифий биринчи ном ҳамда келиб чиққан мамлакатини билдирувчи иккинчи сўздан иборат бўлади:

  • Хитой учун — Кастле
  • Эрон учун — Ион
  • Шимолий Корея учун — Нептуне
  • Россия учун — Релик

Мутахассислар изоҳи ва хатарларни баҳолаш

Google Треат Intelligence Груп (Г_Т_И_Г) технология директори Шейн Хантлининг таъкидлашича, ушбу ўзгариш компания ичидаги ҳамда ташқи хавфсизлик тадқиқотчилари учун аниқлик киритиш мақсадида зарур бўлган. 2010-йилларнинг бошларида компаниялар киберҳужумлар ва уларнинг ортида турган хакерлар ҳақида ҳисоботлар чоп эта бошлаганда, мутахассислар бугунгидек кўп миқдордаги хавф гуруҳлари пайдо бўлишини кутишмаган эди.

Г_Т_И_Г бош таҳлилчиси Жон Халтквистнинг маълумотига кўра, ҳозирги кунда Google бир нечта мамлакатлар бўйича 5 000 дан ортиқ фаоллик кластерларини кузатиб бормоқда. Шейн Хантли бугунги кунда ўзининг киберимкониятлари ва хакерлик гуруҳларига эга бўлмаган ривожланган давлатлар деярли қолмаганини таъкидлаб ўтди.

Бироқ хакерлик гуруҳларига махсус ном беришдан кўзланган асосий мақсад нима? Хантлининг тушунтиришича, бу шунчаки илмий машғулот эмас. Асосий мақсад — ким кимга ҳужум қилаётгани ва қандай усуллардан фойдаланаётганини бошланғич даражада тўғри тушунишдир.

Айнан шундай ёндашув ташкилотларга хавфларни тезроқ аниқлаш, уларга қарши олдиндан тайёргарлик кўриш, имкон қадар олдини олиш ёки содир бўлган ҳодисаларни тезкорлик билан текшириш имконини беради. Экспертнинг фикрича, буларнинг барчасига фақат хакерларни тўғри номлаш ва уларни изчил кузатиб бориш билангина эришиш мумкин.

GoogleКиберхавфсизликХакерларТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Kindle Скрибе Колорсофт: рангли экранли гаджет имкониятлариKindle Скрибе Колорсофт: рангли экранли гаджет имкониятлариБугун, 21:24NASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлдиNASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлдиБугун, 20:51ChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқотChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқотБугун, 20:21GeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаGeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаБугун, 19:52Янги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкинЯнги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкинБугун, 19:28Хитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқдаХитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқдаБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди