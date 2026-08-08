ChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқот
OpenAI келаси ҳафтадан бепул ва Го тарифидаги фойдаланувчилар учун GPT-5.6 Луна моделини асосий сунъий интеллект манбаига айлантириб, матнли чатлардаги соатлик чекловларни олиб ташлайди. Файл юклаш, тасвирлар билан ишлаш ва бошқа қўшимча воситалардан фойдаланишда аввалги чекловлар сақланиб қолади, мураккаб саволлар учун эса интерфейсга Тинк тугмаси қўшилади. Пуллик Plus ва Pro обуначиларига кундалик вазифалар учун GPT-5.
Сунъий интеллект бозорида етакчи ўринни эгаллаб турган OpenAI компанияси ChatGPT платформаси учун йирик янгиланиш тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўзгаришлар биринчи навбатда хизматнинг бепул версиясидан фойдаланувчилар имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиришга қаратилган бўлиб, келаси ҳафтадан бошлаб миллионлаб инсонлар учун мулоқот янада қулайлашади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания тарқатган маълумотларга кўра, янги янгиланиш доирасида GPT-5.6 Луна модели барча бепул ва Го тарифидаги фойдаланувчилар учун асосий сунъий интеллект манбаига айланади. Шунингдек, мазкур моделлардан фойдаланишда соатига 10 тадан 40 тагача бўлган олдинги чекловлар бутунлай олиб ташланиб, матнли чатлар учун тўлиқ чексиз имконият очиб берилади.
Шу билан бирга, мутахассислар фойдаланувчиларга баъзи чекловлар сақланиб қолишини эслатиб ўтишди. Хусусан, файлларни юклаш, тасвирлар билан ишлаш ҳамда бошқа қўшимча воситалардан фойдаланишда аввалги тартиблар ўз кучида қолади. Бу эса компания ресурсларни тақсимлашда мувозанатни сақлашга ҳаракат қилаётганидан далолат беради.
Мураккаб масалалар ва янги функцияларФойдаланувчиларнинг мураккаб саволларга жавоб олишини осонлаштириш мақсадида интерфейсга махсус Тинк тугмаси қўшилди. Ушбу тугма орқали фойдаланувчи сунъий интеллектга кўпроқ ҳисоблаш ресурсларини сарфлашни ва мантиқий мулоҳаза юритишни қўлда буюртма қилиши мумкин бўлади.
Ўз навбатида, пуллик Plus ва Pro обуначилари учун янгиланган GPT-5.6 Сол модели тақдим этилди. Ушбу версия кундалик вазифалар, жумладан, маълумотларни қидириш, таҳлил қилиш, режалаштириш, матнлар ёзиш ҳамда қарор қабул қилиш жараёнларига мўлжалланган бўлиб, янада аниқ ва ихчам жавобларни тақдим этади.
Шунингдек, Сол модели учун махсус бошқарув слайдери жорий этилди. Унинг ёрдамида фойдаланувчи мулоҳазалар чуқурлигини ўзи танлаши мумкин — тезкор жавоблардан тортиб мураккаб масалаларни синчковлик билан таҳлил қилишгача бўлган оралиқда созлаш имконияти яратилди.
Аниқлик ва янги стратегияOpenAI ички тест синовлари натижаларига таяниб, янги моделлар сифат жиҳатидан кескин ўсганини таъкидлади. Хусусан, GPT-5.5 Instant версиясига нисбатан камида битта фактик хатога йўл қўйиш эҳтимоли GPT-5.6 Луна моделида 62 фоизга, GPT-5.6 Сол моделида эса 68 фоизга камайган.
Статистик маълумотларга кўра, бугунги кунда ChatGPT хизматидан ҳар ҳафта қарийб 1 миллиардга яқин киши фойдаланмоқда. Ушбу улкан аудиторияни инобатга олган ҳолда, компания ўз стратегиясини икки йўналишга бўлмоқда: бепул фойдаланувчиларга кундалик мулоқот учун кенг имкониятлар берилса, пуллик обуначиларга мураккаб вазифаларни бажаришда ҳисоблаш ресурсларини бошқариш устидан кўпроқ назорат тақдим этилмоқда.
…