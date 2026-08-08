ChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқот

·48·Техно
ChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқот
Қисқача

OpenAI келаси ҳафтадан бепул ва Го тарифидаги фойдаланувчилар учун GPT-5.6 Луна моделини асосий сунъий интеллект манбаига айлантириб, матнли чатлардаги соатлик чекловларни олиб ташлайди. Файл юклаш, тасвирлар билан ишлаш ва бошқа қўшимча воситалардан фойдаланишда аввалги чекловлар сақланиб қолади, мураккаб саволлар учун эса интерфейсга Тинк тугмаси қўшилади. Пуллик Plus ва Pro обуначиларига кундалик вазифалар учун GPT-5.

Сунъий интеллект бозорида етакчи ўринни эгаллаб турган OpenAI компанияси ChatGPT платформаси учун йирик янгиланиш тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўзгаришлар биринчи навбатда хизматнинг бепул версиясидан фойдаланувчилар имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиришга қаратилган бўлиб, келаси ҳафтадан бошлаб миллионлаб инсонлар учун мулоқот янада қулайлашади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания тарқатган маълумотларга кўра, янги янгиланиш доирасида GPT-5.6 Луна модели барча бепул ва Го тарифидаги фойдаланувчилар учун асосий сунъий интеллект манбаига айланади. Шунингдек, мазкур моделлардан фойдаланишда соатига 10 тадан 40 тагача бўлган олдинги чекловлар бутунлай олиб ташланиб, матнли чатлар учун тўлиқ чексиз имконият очиб берилади.

Шу билан бирга, мутахассислар фойдаланувчиларга баъзи чекловлар сақланиб қолишини эслатиб ўтишди. Хусусан, файлларни юклаш, тасвирлар билан ишлаш ҳамда бошқа қўшимча воситалардан фойдаланишда аввалги тартиблар ўз кучида қолади. Бу эса компания ресурсларни тақсимлашда мувозанатни сақлашга ҳаракат қилаётганидан далолат беради.

Мураккаб масалалар ва янги функциялар

Фойдаланувчиларнинг мураккаб саволларга жавоб олишини осонлаштириш мақсадида интерфейсга махсус Тинк тугмаси қўшилди. Ушбу тугма орқали фойдаланувчи сунъий интеллектга кўпроқ ҳисоблаш ресурсларини сарфлашни ва мантиқий мулоҳаза юритишни қўлда буюртма қилиши мумкин бўлади.

Ўз навбатида, пуллик Plus ва Pro обуначилари учун янгиланган GPT-5.6 Сол модели тақдим этилди. Ушбу версия кундалик вазифалар, жумладан, маълумотларни қидириш, таҳлил қилиш, режалаштириш, матнлар ёзиш ҳамда қарор қабул қилиш жараёнларига мўлжалланган бўлиб, янада аниқ ва ихчам жавобларни тақдим этади.

Шунингдек, Сол модели учун махсус бошқарув слайдери жорий этилди. Унинг ёрдамида фойдаланувчи мулоҳазалар чуқурлигини ўзи танлаши мумкин — тезкор жавоблардан тортиб мураккаб масалаларни синчковлик билан таҳлил қилишгача бўлган оралиқда созлаш имконияти яратилди.

Аниқлик ва янги стратегия

OpenAI ички тест синовлари натижаларига таяниб, янги моделлар сифат жиҳатидан кескин ўсганини таъкидлади. Хусусан, GPT-5.5 Instant версиясига нисбатан камида битта фактик хатога йўл қўйиш эҳтимоли GPT-5.6 Луна моделида 62 фоизга, GPT-5.6 Сол моделида эса 68 фоизга камайган.

Статистик маълумотларга кўра, бугунги кунда ChatGPT хизматидан ҳар ҳафта қарийб 1 миллиардга яқин киши фойдаланмоқда. Ушбу улкан аудиторияни инобатга олган ҳолда, компания ўз стратегиясини икки йўналишга бўлмоқда: бепул фойдаланувчиларга кундалик мулоқот учун кенг имкониятлар берилса, пуллик обуначиларга мураккаб вазифаларни бажаришда ҳисоблаш ресурсларини бошқариш устидан кўпроқ назорат тақдим этилмоқда.

ChatGPTOpenAIТехнологияларСунъий интеллектЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Kindle Скрибе Колорсофт: рангли экранли гаджет имкониятлариKindle Скрибе Колорсофт: рангли экранли гаджет имкониятлариБугун, 21:24NASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлдиNASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлдиБугун, 20:51Google киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирдиGoogle киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирдиБугун, 20:21GeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаGeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаБугун, 19:52Янги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкинЯнги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкинБугун, 19:28Хитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқдаХитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқдаБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди