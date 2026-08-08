Тиаго Алмада Атлетико Мадриддан Ривер Плейтга кўчиб ўтди

·28·Спорт
Тиаго Алмада Атлетико Мадриддан Ривер Плейтга кўчиб ўтди
Қисқача

Атлетико Мадрид ва Ривер Плейт Тиаго Алмаданинг трансфери бўйича тўлиқ келишувга эришди. Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоячиси Испаниядаги ягона мавсумида барча турнирларда 40 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол ва 2 та голли узатмага муаллифлик қилди. Тиаго Алмада ўтган йилнинг ёзида Атлетикога қўшилган, бироқ асосий таркибдан турғун ўрин эгаллашда қийинчиликларга дуч келган эди.

Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоячиси Тиаго Алмада фаолиятини ўз ватанида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар беришича, Мадриднинг Атлетико клуби ва Аргентина грандларидан бири бўлган Ривер Плейт жамоаси футболчининг трансфери борасида тўлиқ келишувга эришган. Шу тариқа, аргентиналик иқтидор эгасининг Испания пойтахтидаги фаолияти кутилганидан тезроқ ўз ниҳоясига етди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Тиаго Алмада Атлетико сафигача ўтган йилнинг ёзида келиб қўшилган эди. Бироқ Мадрид клуби сафида у ўзини тўлақонли кўрсатиб бериш ва асосий таркибдан турғун ўрин эгаллашда қийинчиликларга дуч келди. Шунга қарамай, у ўтган мавсум давомида жамоа либосида барча турнирларни қўшиб ҳисоблаганда 40 та учрашувда майдонга тушишга муваффақ бўлди.

Испаниядаги ягона мавсум якунлари

Атлетико Мадрид сафида ўтказган ягона мавсуми мобайнида Алмада мураббийлар штаби томонидан берилган имкониятлардан унумли фойдаланишга ҳаракат қилди. Статистик маълумотларга кўра, у рақиблар дарвозасига 4 та гол киритиш билан бирга, жамоадошларига 2 та голли узатмани амалга оширди. Гарчи кўрсаткичлар жамоа раҳбарияти ва мухлислар кутган даражада юқори бўлмаса-да, футболчининг майдонсдаги ҳаракатлари эътироф этилди.

Футболчининг Европадаги фаолияти кутилганидек узоққа чўзилмади ва у ўз ватанига қайтишга қарор қилди. Жанубий Американинг энг нуфузли клубларидан бири бўлган Ривер Плейт сафида ўйнаш Тиаго учун ўз формасини тиклаб олиш ва яна ёрқин ўйин намойиш этиш йўлида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

Клуб расмий баёноти ва келажак режалари

Мадридликлар клубининг расмий сайтида эълон қилинган баёнотда футболчига кўрсатган хизматлари учун миннатдорчилик билдирилди. Клуб раҳбарияти Тиагога келгусидаги профессионал фаолияти ва шахсий ҳаётида улкан мувафақиятлар тилади.

Ривер Плейт учун эса бу трансфер таркибни сезиларли даражада кучайтириш ҳамда олдинда турган мусобақаларда юқори натижаларга эришиш йўлидаги муҳим қадамдир. Аргентина чемпионатига қайтган Алмада ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш этиб, мамлакат терма жамоасидаги ўрнини ҳам янада мустаҳкамлашни мақсад қилган.

Атлетико МадридРивер ПлейтТиаго АлмадаИспания чемпионатиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаФерран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаБугун, 20:16Милан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилдиМилан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилдиБугун, 20:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)