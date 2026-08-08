Тиаго Алмада Атлетико Мадриддан Ривер Плейтга кўчиб ўтди
Атлетико Мадрид ва Ривер Плейт Тиаго Алмаданинг трансфери бўйича тўлиқ келишувга эришди. Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоячиси Испаниядаги ягона мавсумида барча турнирларда 40 та учрашувда майдонга тушиб, 4 та гол ва 2 та голли узатмага муаллифлик қилди. Тиаго Алмада ўтган йилнинг ёзида Атлетикога қўшилган, бироқ асосий таркибдан турғун ўрин эгаллашда қийинчиликларга дуч келган эди.
Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоячиси Тиаго Алмада фаолиятини ўз ватанида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар беришича, Мадриднинг Атлетико клуби ва Аргентина грандларидан бири бўлган Ривер Плейт жамоаси футболчининг трансфери борасида тўлиқ келишувга эришган. Шу тариқа, аргентиналик иқтидор эгасининг Испания пойтахтидаги фаолияти кутилганидан тезроқ ўз ниҳоясига етди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Тиаго Алмада Атлетико сафигача ўтган йилнинг ёзида келиб қўшилган эди. Бироқ Мадрид клуби сафида у ўзини тўлақонли кўрсатиб бериш ва асосий таркибдан турғун ўрин эгаллашда қийинчиликларга дуч келди. Шунга қарамай, у ўтган мавсум давомида жамоа либосида барча турнирларни қўшиб ҳисоблаганда 40 та учрашувда майдонга тушишга муваффақ бўлди.
Испаниядаги ягона мавсум якунлариАтлетико Мадрид сафида ўтказган ягона мавсуми мобайнида Алмада мураббийлар штаби томонидан берилган имкониятлардан унумли фойдаланишга ҳаракат қилди. Статистик маълумотларга кўра, у рақиблар дарвозасига 4 та гол киритиш билан бирга, жамоадошларига 2 та голли узатмани амалга оширди. Гарчи кўрсаткичлар жамоа раҳбарияти ва мухлислар кутган даражада юқори бўлмаса-да, футболчининг майдонсдаги ҳаракатлари эътироф этилди.
Футболчининг Европадаги фаолияти кутилганидек узоққа чўзилмади ва у ўз ватанига қайтишга қарор қилди. Жанубий Американинг энг нуфузли клубларидан бири бўлган Ривер Плейт сафида ўйнаш Тиаго учун ўз формасини тиклаб олиш ва яна ёрқин ўйин намойиш этиш йўлида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.
Клуб расмий баёноти ва келажак режалариМадридликлар клубининг расмий сайтида эълон қилинган баёнотда футболчига кўрсатган хизматлари учун миннатдорчилик билдирилди. Клуб раҳбарияти Тиагога келгусидаги профессионал фаолияти ва шахсий ҳаётида улкан мувафақиятлар тилади.
Ривер Плейт учун эса бу трансфер таркибни сезиларли даражада кучайтириш ҳамда олдинда турган мусобақаларда юқори натижаларга эришиш йўлидаги муҳим қадамдир. Аргентина чемпионатига қайтган Алмада ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш этиб, мамлакат терма жамоасидаги ўрнини ҳам янада мустаҳкамлашни мақсад қилган.
…