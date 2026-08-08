Ювентус учун дарвозабон муаммоси кескин тус олди

·36·Спорт
Ювентус учун дарвозабон муаммоси кескин тус олди
Қисқача

Интерга қарши мағлубиятдан сўнг Ювентусда янги биринчи рақамли дарвозабонни трансфер қилиш зарурати кескинлашди. Мичеле Ди Грегорио учрашувдаги ишончсиз ҳаракатлари сабаб мураббийлар штаби ва клуб раҳбариятини тўлиқ ишонтира олмади, гарчи унинг шартномаси 2029-йилгача тузилган бўлса-да. Турин клуби ҳозирча Ди Грегорио учун харидор ва муносиб асосий дарвозабон топа олмади, Алиссон ҳамда Дибу Мартинес эса бошқа жамоаларга ўтиб кетган.

Австралиянинг Перт шаҳрида бўлиб ўтган Интерга қарши баҳсдаги мағлубият Ювентус клубида дарвозабонлар масаласини яна бир бор энг долзарб муаммога айлантирди. Goal.com хабар беришича,учрашувдаги ноаниқ ҳаракатлар туфайли бош мураббий Лучиано Спаллетти бошчилигидаги жамоада янги биринчи рақамли дарвозабонни трансфер қилиш эҳтиёжи мутлақ фавқулодда тус олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аслида мавсумолди ўртоқлик учрашувлари туринликлар учун ижобий бошланганди. Спаллетти шогирдлари Базел, Стандард, Ницца ва Челси каби жамоаларга қарши дастлабки тўртта ўйинда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолишга муваффақ бўлганди. Ҳимоянинг тартибли ўйини эвазига Мичеле Ди Грегорио ва Маттиа Перин рақибларга кўп имконият қолдирмасдан, мутахассисларда илиқ таассурот қолдирганди.

Дербй дъИталиа учрашувидаги хатолар

Бироқ Интерга қарши кечган ўйинда эски хатолар ва муаммолар яна юзага чиқди. Интернинг биринчи голида Димаркога зарба бериш учун жуда кўп бўш жой берилган бўлса-да, Ди Грегорио тўпга кеч ташлангани сезилди. Иккинчи вазиятда эса Диуфнинг яқин масофадан берган зарбасини қайтаришда дарвозабоннинг ишончсиз ва қўпол хатога йўл қўйгани тўпнинг тўрга бориб тушишига сабаб бўлди.

Ушбу ҳолат ўтган мавсумдаги Сан-Сирода Интерга ва Алянс стадионида Комога қарши баҳслардаги йўл қўйилган кўплаб хатоларни эслатиб юборди. Натижада 1997-йилда туғилган дарвозабоннинг жамоадаги келажаги яна савол остида қолди. Шартномаси 2029-йилгача тузилганига қарамай, у ҳам мураббийлар штабини, ҳам клуб раҳбариятини тўлақонли ишонтира олмади.

Трансфер бозоридаги қийинчиликлар ва янги номзодлар

Трансфер ойнасининг ёпилишига саноқли ҳафталар қолган бир пайтда, Ювентус таркибида Ди Грегорио билан бирга Маттиа Перин ва Пинсолё қолмоқда. Перин ва Пинсолиёнинг шартномаси бир йилдан кейин якунига етиши, Ди Грегорио эса июль ойидаги агенти билан боғлиқ шов-шувли вазиятдан сўнг жамоада деярли яккаланиб қолгани клубни қийин аҳволга солиб қўйган.

Ҳозирча Турин клуби Ди Грегорио учун муносиб харидор ҳам, керакли даражадаги янги асосий дарвозабон ҳам топгани йўқ. Асосий нишонлар бўлган Алиссон ва Дибу Мартинес бошқа жамоаларга ўтиб кетган бўлса, Visaрио каби муқобил вариантлар ҳам раҳбариятни тўлиқ қаноатлантирмаяпти. Пари Сен-Жермен клуби пармалик япониялик дарвозабони Suzukiни сотиб олса, уни Ювентусга ижара асосида бериш ғояси охирги вариант сифатида кўриб чиқилмоқда.

А Серия мавсуми бошланишига атиги икки ҳафта қолган вақтда, Карневали, Массара ҳамда Оттолини каби клуб мутасаддилари ушбу муаммоли позицияни қандай ҳал этиши яқин соатларда маълум бўлади. Мавсум бошида дарвозабон масаласи шунчаки устувор вазифа бўлган бўлса, эндиликда у тўлақонли кризисга айланди.

ЮвентусСерие АЛучиано СпаллеттиМичеле Ди ГрегориоТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиМаркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиБугун, 21:19Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаФерран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаБугун, 20:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)