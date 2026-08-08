Милан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилди
Милан Рубен Аморим келгусидаги лойиҳасига кирмайдиган Фикаё Томори ва Фофанани трансфер бозорига қўйди. Челсига қарши учрашувда ҳар икки футболчи бир дақиқа ҳам майдонга тушмади. Милан Томори учун камида 15 миллион евро, Фофана учун эса 20 миллион евродан кам бўлмаган нарх белгилаган. Томорига Ковентри, Нюкасл ва Ювентус, Фофанага эса Кристал Пелас қизиқиш билдирмоқда.
Милан клубида бош мураббий Рубен Аморим келгусидаги лойиҳасига кирмайдиган футболчилар билан хайрлашиш жараёнини бошлаб юборди. GOAL.com хабар беришича, Челсига қарши кечган баҳсда Фофана ва Фикаё Томори бир дақиқа ҳам майдонга туширилмади. Португалиялик мутахассис таркиб ҳаддан ташқари катталигини очиқ айтиб, яқин кунларда якуний қарорлар қабул қилинишини таъкидлаганди. Заҳирада қолдирилган ҳар икки футболчи энди янги жамоа излашга мажбур. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рубен Аморим матбуот анжуманида жамоада ўзгаришлар бўлиши ва кимлар жамоада қолиши ҳақида шахсан огоҳлантиришини айтганди. Шанба кунги учрашувда эса бу сўзлар амалда ўз тасдиқини топди. Иккинчи бўлимдаги кўплаб алмаштиришларга қарамай, инглиз ҳимоячиси ва ярим ҳимоячи захирадан майдонга туша олмади. Бу ҳолат мураббийнинг ушбу ўйинчиларга ишонч билдирмаслиги ҳамда улар трансфер бозорига чиқарилганини аниқ кўрсатиб қўйди.
Ҳимоядаги ўзгаришлар ва Томорининг қийматиФикаё Томорини сотиш Милан клубига ҳимоя чизиғида янги бўш жойлар очиш ва таркибни кучайтириш имконини беради. Аморим мудофаа марказида етакчилик қила оладиган, тўпни ортдан яхши бошлай оладиган ва халқаро тажрибага эга бўлган футболчини кўришни истайди. Раҳбарият инглиз футболчиси учун камида 15 миллион евро талаб қилмоқда ва тез орада унинг агенти билан музокараларга киришади.
Томорига даъвогарлар сафи ҳам тобора кенгайиб бормоқда. Ковентри ва Нюкасл клублари дастлабки қизиқишларни билдирган бўлса, Ювентус уни Люкуми учун захира режаси сифатида кузатмоқда. Шунингдек, чет эллик харидорлардан ҳам янги қўнғироқлар бўлиши кутилмоқда ва трансфер ойнасининг сўнгги кунлари қизғин кечиши аниқ.
Фофана тақдири ва бошқа даъвогарларФофана досеасида ҳам Рубен Аморим ва унинг мураббийлар штаби якуний қарорга келди. Монаконинг собиқ футболчиси учун Милан раҳбарияти 20 миллион евродан кам бўлмаган нарх белгилаган. Франциялик ярим ҳимоячига Англия клублари орасида Кристал Пелас жамоаси жиддий қизиқиш билдирмоқда ва трансфер пойгасида етакчилик қилмоқда.
Агар Пьер-Эмил Хейберг Нюкаслга йўл оладиган бўлса, Марселььь клуби ҳам Фофанани ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракатни бошлаши мумкин. Ҳозирда Милан клуби ўз футболчиларини трансфер бозорида фаол равишда сотиш ва янги молиявий имкониятлар яратиш устида иш олиб бормоқда.
…