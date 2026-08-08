Милан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилди

·27·Спорт
Милан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилди
Қисқача

Милан Рубен Аморим келгусидаги лойиҳасига кирмайдиган Фикаё Томори ва Фофанани трансфер бозорига қўйди. Челсига қарши учрашувда ҳар икки футболчи бир дақиқа ҳам майдонга тушмади. Милан Томори учун камида 15 миллион евро, Фофана учун эса 20 миллион евродан кам бўлмаган нарх белгилаган. Томорига Ковентри, Нюкасл ва Ювентус, Фофанага эса Кристал Пелас қизиқиш билдирмоқда.

Милан клубида бош мураббий Рубен Аморим келгусидаги лойиҳасига кирмайдиган футболчилар билан хайрлашиш жараёнини бошлаб юборди. GOAL.com хабар беришича, Челсига қарши кечган баҳсда Фофана ва Фикаё Томори бир дақиқа ҳам майдонга туширилмади. Португалиялик мутахассис таркиб ҳаддан ташқари катталигини очиқ айтиб, яқин кунларда якуний қарорлар қабул қилинишини таъкидлаганди. Заҳирада қолдирилган ҳар икки футболчи энди янги жамоа излашга мажбур. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рубен Аморим матбуот анжуманида жамоада ўзгаришлар бўлиши ва кимлар жамоада қолиши ҳақида шахсан огоҳлантиришини айтганди. Шанба кунги учрашувда эса бу сўзлар амалда ўз тасдиқини топди. Иккинчи бўлимдаги кўплаб алмаштиришларга қарамай, инглиз ҳимоячиси ва ярим ҳимоячи захирадан майдонга туша олмади. Бу ҳолат мураббийнинг ушбу ўйинчиларга ишонч билдирмаслиги ҳамда улар трансфер бозорига чиқарилганини аниқ кўрсатиб қўйди.

Ҳимоядаги ўзгаришлар ва Томорининг қиймати

Фикаё Томорини сотиш Милан клубига ҳимоя чизиғида янги бўш жойлар очиш ва таркибни кучайтириш имконини беради. Аморим мудофаа марказида етакчилик қила оладиган, тўпни ортдан яхши бошлай оладиган ва халқаро тажрибага эга бўлган футболчини кўришни истайди. Раҳбарият инглиз футболчиси учун камида 15 миллион евро талаб қилмоқда ва тез орада унинг агенти билан музокараларга киришади.

Томорига даъвогарлар сафи ҳам тобора кенгайиб бормоқда. Ковентри ва Нюкасл клублари дастлабки қизиқишларни билдирган бўлса, Ювентус уни Люкуми учун захира режаси сифатида кузатмоқда. Шунингдек, чет эллик харидорлардан ҳам янги қўнғироқлар бўлиши кутилмоқда ва трансфер ойнасининг сўнгги кунлари қизғин кечиши аниқ.

Фофана тақдири ва бошқа даъвогарлар

Фофана досеасида ҳам Рубен Аморим ва унинг мураббийлар штаби якуний қарорга келди. Монаконинг собиқ футболчиси учун Милан раҳбарияти 20 миллион евродан кам бўлмаган нарх белгилаган. Франциялик ярим ҳимоячига Англия клублари орасида Кристал Пелас жамоаси жиддий қизиқиш билдирмоқда ва трансфер пойгасида етакчилик қилмоқда.

Агар Пьер-Эмил Хейберг Нюкаслга йўл оладиган бўлса, Марселььь клуби ҳам Фофанани ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракатни бошлаши мумкин. Ҳозирда Милан клуби ўз футболчиларини трансфер бозорида фаол равишда сотиш ва янги молиявий имкониятлар яратиш устида иш олиб бормоқда.

МиланРубен АморимФикаё ТомориФофанаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!Бугун, 21:26Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиМаркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиБугун, 21:19Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)