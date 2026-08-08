Юлдуз Усмонова “Уммон”нинг Бухорода бекор қилинган концертига ўзининг кескин фикрларини билдирди (видео)
17 июл куни Бухорода "Уммон" гуруҳининг режалаштирилган консерти чипталар савдоси етарли бўлмагани ва харажатлар қопланмагани сабаб ўтказилмади. 7 август куни Бухорода консерт берган Юлдуз Усмонова санъаткор томошабинларнинг вақти ва ишончини ҳурмат қилиши, молиявий муаммолар сабаб консертни бекор қилиб кетмаслиги кераклигини айтди. Унинг фикрлари ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турлича муносабатларга сабаб бўлди.
17 июль куни Бухорода "Уммон" гуруҳининг концерти ўтказилиши режалаштирилган эди. Тадбир аввалдан эълон қилинган, чипталар ҳам сотувга чиқарилган. Аммо концерт кутилганидек бўлмади ва гуруҳ саҳнага чиқмади.
Маълумотларга кўра, бунга чипталар савдоси етарли даражада бўлмагани ҳамда концерт билан боғлиқ харажатлар қопланмагани сабаб бўлган.
7 август куни Бухорода концерт берган Юлдуз Усмонова мазкур ҳолатга муносабат билдирди. Хонанда санъаткорнинг томошабин олдидаги масъулияти ҳақида гапириб, концертга келган одамларнинг вақти ва ишончини ҳурмат қилиш кераклигини айтди.
"Озми-кўпми одам вақтини сенинг концертиңга ажратиб келибди. Пулни кейин ҳал қиласан, концертни бекор қилиб кетишга ҳаққинг йўқ", деди Юлдуз Усмонова.
Хонанданинг бу фикрлари ижтимоий тармоқларда тез тарқалди. Фойдаланувчилар орасида уни қўллаб-қувватлаганлар ҳам, концертни ташкил этишда молиявий томонни ҳам инобатга олиш кераклигини айтганлар ҳам бўлди.
…