«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!
Ферран Торрес «Барселона»дан «PSJ»га ўтишга жуда яқин, томонлар 50 миллион евро ва 4 йиллик шартнома бўйича келишиб олган. Клублар трансфернинг сўнгги тафсилотларини 12 августгача ҳал қилишни режалаштирмоқда. 26 ёшли ҳужумчи 2022 йилнинг январида «Манчестер Сити»дан «Барселона»га ўтган. Торрес Каталония клуби сафидаги тўрт йиллик фаолияти давомида жамоаси билан Испания ички мусобақаларида 7 та совринни қўлга киритган.
Каталониянинг «Барселона» клуби ва Испания терма жамоаси ҳужумчиси Ферран Торрес фаолиятини Франция чемпионатида давом эттиришга жуда яқин турибди. «ПСЖ» сўнгги Жаҳон чемпионати финалида ғалаба голини урган тўпурарни ўз сафига қўшиб олмоқда.
Испаниянинг нуфузли Marca нашри хабарига кўра, томонлар келишувнинг асосий шартлари бўйича келишиб олишган.
50 миллион евро ва 4 йиллик шартнома
Парижликлар 26 ёшли испан ҳужумчиси учун 50 миллион евро ажратади. Футболчининг ўзи билан эса 4 йиллик расмий шартнома бўйича тўлиқ оғзаки келишувга эришилган.
Манбаларнинг таъкидлашича, ушбу трансфер барбод бўлиши учун фақатгина ақлга сиғмайдиган даражадаги кутилмаган ҳолат юз бериши керак, холос. Музокаралар жуда муваффақиятли ва тезкор кечган, чунки ҳар иккала клуб спорт директорлари — Деку («Барселона») ва Луиш Кампуш («ПСЖ») ҳаётда қалин дўст ҳисобланишади.
Дедлайн — 12 август
Клублар трансфернинг сўнгги майда деталларини 12 августгача тўлиқ ҳал қилишни режалаштирмоқда. Бу сана бежиз танланмаган:
Аҳамиятли жиҳати: Айнан 12 август куни Жаҳон чемпионатида иштирок этган испаниялик футболчилар таътилдан қайтиб, «Барселона» ихтиёридаги машғулотларга қўшилиши лозим эди. Каталонияликлар трансферни машғулотлар бошлангунга қадар якунлашни афзал кўришмоқда.
Торреснинг Каталониядаги совриндор фаолияти
Ферран Торрес 2022 йилнинг январь ойида Англиянинг «Манчестер Сити» клубидан «Барселона» сафига кўчиб ўтган эди. Каталония клубидаги тўрт йиллик фаолияти давомида у жамоа билан биргаликда Испания ички мусобақаларида 7 та совринни қўлга киритишга муваффақ бўлди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…