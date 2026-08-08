«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!

·100·Спорт
«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!
Қисқача

Ферран Торрес «Барселона»дан «PSJ»га ўтишга жуда яқин, томонлар 50 миллион евро ва 4 йиллик шартнома бўйича келишиб олган. Клублар трансфернинг сўнгги тафсилотларини 12 августгача ҳал қилишни режалаштирмоқда. 26 ёшли ҳужумчи 2022 йилнинг январида «Манчестер Сити»дан «Барселона»га ўтган. Торрес Каталония клуби сафидаги тўрт йиллик фаолияти давомида жамоаси билан Испания ички мусобақаларида 7 та совринни қўлга киритган.

Каталониянинг «Барселона» клуби ва Испания терма жамоаси ҳужумчиси Ферран Торрес фаолиятини Франция чемпионатида давом эттиришга жуда яқин турибди. «ПСЖ» сўнгги Жаҳон чемпионати финалида ғалаба голини урган тўпурарни ўз сафига қўшиб олмоқда.

Испаниянинг нуфузли Marca нашри хабарига кўра, томонлар келишувнинг асосий шартлари бўйича келишиб олишган.

50 миллион евро ва 4 йиллик шартнома

Парижликлар 26 ёшли испан ҳужумчиси учун 50 миллион евро ажратади. Футболчининг ўзи билан эса 4 йиллик расмий шартнома бўйича тўлиқ оғзаки келишувга эришилган.

Манбаларнинг таъкидлашича, ушбу трансфер барбод бўлиши учун фақатгина ақлга сиғмайдиган даражадаги кутилмаган ҳолат юз бериши керак, холос. Музокаралар жуда муваффақиятли ва тезкор кечган, чунки ҳар иккала клуб спорт директорлари — Деку («Барселона») ва Луиш Кампуш («ПСЖ») ҳаётда қалин дўст ҳисобланишади.

Дедлайн — 12 август

Клублар трансфернинг сўнгги майда деталларини 12 августгача тўлиқ ҳал қилишни режалаштирмоқда. Бу сана бежиз танланмаган:

Аҳамиятли жиҳати: Айнан 12 август куни Жаҳон чемпионатида иштирок этган испаниялик футболчилар таътилдан қайтиб, «Барселона» ихтиёридаги машғулотларга қўшилиши лозим эди. Каталонияликлар трансферни машғулотлар бошлангунга қадар якунлашни афзал кўришмоқда.

Торреснинг Каталониядаги совриндор фаолияти

Ферран Торрес 2022 йилнинг январь ойида Англиянинг «Манчестер Сити» клубидан «Барселона» сафига кўчиб ўтган эди. Каталония клубидаги тўрт йиллик фаолияти давомида у жамоа билан биргаликда Испания ички мусобақаларида 7 та совринни қўлга киритишга муваффақ бўлди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

БарселонаФерран ТорресПСЖМаркаМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!Бугун, 21:26Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиМаркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиБугун, 21:19Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаФерран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаБугун, 20:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)