GeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқда
Тайвандаги айрим чакана савдо дўконлари GeForce RTX 5090 видеокарталарини алоҳида сотишни тўхтатиб, уларни бошқа бутловчи қисмлар билан мажбурий тўпламларда таклиф қилмоқда. Гигабйте Аорус GeForce RTX 5090 Мастер 32G учун харидорлар саккизта Гигабйте она платаси ва 1000 В қувват блокини ҳам олиб, жами тахминан 7480 доллар тўлаши керак.
Жаҳон бозорида флагман тоифасидаги қурилмаларга бўлган кескин тақчиллик ўта ғаройиб ва ҳатто абсурд вазиятларни келтириб чиқармоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Тайваннинг айрим чакана савдо дўконлари энг қудратли график чипларни алоҳида сотишни бутунлай тўхтатиб, уларни фақатгина бошқа бутловчи қисмлар билан улкан тўпламлар таркибида таклиф қилишни бошлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бозордаги бу каби ҳолатлар харидорларни қийин аҳволга солиб қўймоқда, чунки энг сўнгги авлод флагманини қўлга киритиш учун улар ўзларига мутлақо керак бўлмаган турли хил эҳтиёт қисмларни ҳам қўшиб сотиб олишга мажбур бўлмоқда. Бундай сунъий тақчиллик ва шартлар технология ихлосмандлари ўртасида жиддий эътирозларга сабаб бўлмоқда.
Энг абсурд ва қиммат тўпламларЭнг ҳайратланарли ҳолатлардан бири Гигабйте Аорус GeForce RTX 5090 Мастер 32G модели атрофида юзага келди. Мазкур видеокартани харид қилишни истаганлар битта қурилма учун дарҳол саккизта Гигабйте она платаси ва қуввати 1000 В бўлган битта қувват блокини ҳам қўшиб олишга мажбур қилинмоқда.
Ушбу тўпламдаги она платалар турлича бўлиб, уларнинг иккитаси B860M чипсетида, биттаси X870E ва нақ бештаси B850 чипсетига эга моделлардир. Бутун бошли ушбу тўплам учун сотувчилар тахминан 7480 доллар талаб қилмоқда. Ҳисоб-китобларга кўра, саккизта она плата ва қувват блокининг ўртача бозордаги умумий қиймати 1600 долларни ташкил этади, натижада видеокартанинг ўзига 6000 доллар нарх қўйилган.
Бошқа ишлаб чиқарувчилар сиёсатиБозордаги вазият фақат битта бренд билан чекланиб қолмагани маълум бўлди. МСИ GeForce RTX 5090 Гаминг Трио ОК моделини харид қилиш истагидагилар учун ҳам махсус тўпламлар тайёрланган бўлиб, уларга учта МСИ MPГ X870E Карбон, иккита B650M Гаминг Plus она платалари ҳамда юқори унумдорликдаги AMD Ryzen 9 9950X3D процессори қўшиб берилмоқда. Бундай тўпламнинг умумий қиймати эса 8500 долларга баҳоланмоқда.
Алоҳида таъкидлаш жоизки, айрим ҳолатларда сотувчилар фақат она платалар билан чекланиб қолмаяпти. Масалан, Asus ПроАрт RTX 5090 ОК модели харидорларга бир нечта қўшимча видеокарталар билан бирга таклиф этиляпти:
- Asus томонидан ишлаб чиқарилган тўртта Radeon RX 9060 ХТ видеокартаси билан биргаликдаги тўплам нархи 7720 долларни ташкил қилади
- Ташқи Тундерболт 5 интерфейсига эга Гигабйте Аорус RTX 5090 AI БОХ, битта X870E Аорус Мастер, учта B850M Форсе ва иккита GeForce RTX 5060 кирувчи тўплам эса 8280 долларга баҳоланган
…