GeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқда

·28·Техно
GeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқда
Қисқача

Тайвандаги айрим чакана савдо дўконлари GeForce RTX 5090 видеокарталарини алоҳида сотишни тўхтатиб, уларни бошқа бутловчи қисмлар билан мажбурий тўпламларда таклиф қилмоқда. Гигабйте Аорус GeForce RTX 5090 Мастер 32G учун харидорлар саккизта Гигабйте она платаси ва 1000 В қувват блокини ҳам олиб, жами тахминан 7480 доллар тўлаши керак.

Жаҳон бозорида флагман тоифасидаги қурилмаларга бўлган кескин тақчиллик ўта ғаройиб ва ҳатто абсурд вазиятларни келтириб чиқармоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Тайваннинг айрим чакана савдо дўконлари энг қудратли график чипларни алоҳида сотишни бутунлай тўхтатиб, уларни фақатгина бошқа бутловчи қисмлар билан улкан тўпламлар таркибида таклиф қилишни бошлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бозордаги бу каби ҳолатлар харидорларни қийин аҳволга солиб қўймоқда, чунки энг сўнгги авлод флагманини қўлга киритиш учун улар ўзларига мутлақо керак бўлмаган турли хил эҳтиёт қисмларни ҳам қўшиб сотиб олишга мажбур бўлмоқда. Бундай сунъий тақчиллик ва шартлар технология ихлосмандлари ўртасида жиддий эътирозларга сабаб бўлмоқда.

Энг абсурд ва қиммат тўпламлар

Энг ҳайратланарли ҳолатлардан бири Гигабйте Аорус GeForce RTX 5090 Мастер 32G модели атрофида юзага келди. Мазкур видеокартани харид қилишни истаганлар битта қурилма учун дарҳол саккизта Гигабйте она платаси ва қуввати 1000 В бўлган битта қувват блокини ҳам қўшиб олишга мажбур қилинмоқда.

Ушбу тўпламдаги она платалар турлича бўлиб, уларнинг иккитаси B860M чипсетида, биттаси X870E ва нақ бештаси B850 чипсетига эга моделлардир. Бутун бошли ушбу тўплам учун сотувчилар тахминан 7480 доллар талаб қилмоқда. Ҳисоб-китобларга кўра, саккизта она плата ва қувват блокининг ўртача бозордаги умумий қиймати 1600 долларни ташкил этади, натижада видеокартанинг ўзига 6000 доллар нарх қўйилган.

Бошқа ишлаб чиқарувчилар сиёсати

Бозордаги вазият фақат битта бренд билан чекланиб қолмагани маълум бўлди. МСИ GeForce RTX 5090 Гаминг Трио ОК моделини харид қилиш истагидагилар учун ҳам махсус тўпламлар тайёрланган бўлиб, уларга учта МСИ MPГ X870E Карбон, иккита B650M Гаминг Plus она платалари ҳамда юқори унумдорликдаги AMD Ryzen 9 9950X3D процессори қўшиб берилмоқда. Бундай тўпламнинг умумий қиймати эса 8500 долларга баҳоланмоқда.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, айрим ҳолатларда сотувчилар фақат она платалар билан чекланиб қолмаяпти. Масалан, Asus ПроАрт RTX 5090 ОК модели харидорларга бир нечта қўшимча видеокарталар билан бирга таклиф этиляпти:

  • Asus томонидан ишлаб чиқарилган тўртта Radeon RX 9060 ХТ видеокартаси билан биргаликдаги тўплам нархи 7720 долларни ташкил қилади
  • Ташқи Тундерболт 5 интерфейсига эга Гигабйте Аорус RTX 5090 AI БОХ, битта X870E Аорус Мастер, учта B850M Форсе ва иккита GeForce RTX 5060 кирувчи тўплам эса 8280 долларга баҳоланган
Одатда бутун бошли мажмуани ёки “темир” жамланмасини харид қилиш арзонроқ тушиши керак бўлса-да, бу галги ҳолатда харидорлар ортиқча ва кераксиз жиҳозлар учун ҳам қўшимча ҳақ тўлашга мажбур бўлмоқда. Бу эса RTX 5090 атрофидаги сунъий тақчиллик ва нарх-наво сиёсати янада кескинлашганидан далолат беради.

GeForce RTX 5090NVIDIAВидеокарталарТехнологияТайван
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлдиNASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлдиБугун, 20:51ChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқотChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқотБугун, 20:21Google киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирдиGoogle киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирдиБугун, 20:21Янги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкинЯнги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкинБугун, 19:28Хитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқдаХитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқдаБугун, 18:53Apple компаниясининг афсонавий Mac Pro компьютерига 20 йил тўлдиApple компаниясининг афсонавий Mac Pro компьютерига 20 йил тўлдиБугун, 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди