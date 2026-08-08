Родри трансферидаги сир: Барселона Реал Мадридни қандай ортда қолдирди

·56·Спорт
Родри трансферидаги сир: Барселона Реал Мадридни қандай ортда қолдирди
Қисқача

Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри трансфери бўйича Барселона сўнгги паллада аралашиб, футболчини Реал Мадридга ўтишдан қайтаришга муваффақ бўлгани айтилмоқда. Келишув расман якунланмаган бўлса-да, музокаралар тўлиқ махфий тарзда олиб борилган. 30-июл куни Барселона спорт директори Деку Англиядаги йиғинга боришдан олдин Каталонияда бир суткадан бироз кўпроқ қолиб, трансфер тақдирини белгилаши мумкин бўлган музокараларда қатнашган. Бу ҳақда Goal.

Sport оламида катта шов-шувларга сабаб бўлаётган хабарларга кўра, Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри фаолиятини Реал Мадридда давометиши мумкин эди. Бироқ Каталониянинг Барселона клуби вазиятга сўнгги паллада аралашиб, футболчини ўз томонига оғдиришга муваффақ бўлди. Мазкур трансфер атрофидаги тафсилотлар нафақат унинг кутилмагани, балки бутун музокаралар жараёни ўта махфий тарзда олиб борилгани билан ҳам эътиборни тортади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport нашрининг ёзишича, келишув деярли барча тафсилотлари ҳеч қандай сиз-сизларсиз, тўлиқ махфийлик муҳитида ҳал қилинган. Гарчи трансфер расман тўлиқ якунига етмаган бўлса-да, музокараларнинг парда ортидаги сирлари аста-секин ошкор бўлмоқда. Бу кутилмаган бурилишнинг замирида узоқ давом этган тайёргарлик ишлари ётгани маълум бўлди.

Декунинг махфий режаси ва сирли сафар

Мазкур трансферорти интриқасини тушуниш учун 30-июль санасига назар ташлаш лозим. Ўшанда Барселона спорт директори Деку Хорватиядаги қисқа татилдан сўнг тўғридан-тўғри жамоанинг Англиядаги йиғинига бориши керак эди. Бироқ у бошқача йўл тутишни маъқул кўрди ва дастлаб Каталонияга қайтиб, у ерда бир суттадан бироз кўпроқ вақт ўтказди.

Ўша пайтда кўпчилик спорт директорининг бу ҳаракатини тушуна олмаганди. Бош мураббий ва футболчилар мавсумолди ўртоқлик ўйинига тайёргарлик кўриш учун аллақачон Англияга учиб кетишган бўлса-да, Деку атайлаб қирғоқда қолишни афзал кўрди. Айнан шу қисқа фурсат ичида трансфер тақдирини ҳал қилувчи муҳим музокаралар ўтказилгани тахмин қилинмоқда.

Ҳозирча томонлар бу келишув бўйича якуний баёнот беришгани йўқ. Шунга қарамай, Каталония клубининг бундай шиддатли ва яширин ҳаракатлари уларнинг трансфер бозоридаги салоҳияти ҳали ҳам юқори эканини кўрсатди. Агар ушбу келишув муваффақиятли якунланса, бу сўнгги йиллардаги энг шов-шувли ўтишлардан бири бўлиши аниқ.

РодриБарселонаРеал МадридМанчестер СитиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаФерран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаБугун, 20:16Милан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилдиМилан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилдиБугун, 20:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)