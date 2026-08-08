Родри трансферидаги сир: Барселона Реал Мадридни қандай ортда қолдирди
Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри трансфери бўйича Барселона сўнгги паллада аралашиб, футболчини Реал Мадридга ўтишдан қайтаришга муваффақ бўлгани айтилмоқда. Келишув расман якунланмаган бўлса-да, музокаралар тўлиқ махфий тарзда олиб борилган. 30-июл куни Барселона спорт директори Деку Англиядаги йиғинга боришдан олдин Каталонияда бир суткадан бироз кўпроқ қолиб, трансфер тақдирини белгилаши мумкин бўлган музокараларда қатнашган. Бу ҳақда Goal.
Sport оламида катта шов-шувларга сабаб бўлаётган хабарларга кўра, Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри фаолиятини Реал Мадридда давометиши мумкин эди. Бироқ Каталониянинг Барселона клуби вазиятга сўнгги паллада аралашиб, футболчини ўз томонига оғдиришга муваффақ бўлди. Мазкур трансфер атрофидаги тафсилотлар нафақат унинг кутилмагани, балки бутун музокаралар жараёни ўта махфий тарзда олиб борилгани билан ҳам эътиборни тортади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport нашрининг ёзишича, келишув деярли барча тафсилотлари ҳеч қандай сиз-сизларсиз, тўлиқ махфийлик муҳитида ҳал қилинган. Гарчи трансфер расман тўлиқ якунига етмаган бўлса-да, музокараларнинг парда ортидаги сирлари аста-секин ошкор бўлмоқда. Бу кутилмаган бурилишнинг замирида узоқ давом этган тайёргарлик ишлари ётгани маълум бўлди.
Декунинг махфий режаси ва сирли сафарМазкур трансферорти интриқасини тушуниш учун 30-июль санасига назар ташлаш лозим. Ўшанда Барселона спорт директори Деку Хорватиядаги қисқа татилдан сўнг тўғридан-тўғри жамоанинг Англиядаги йиғинига бориши керак эди. Бироқ у бошқача йўл тутишни маъқул кўрди ва дастлаб Каталонияга қайтиб, у ерда бир суттадан бироз кўпроқ вақт ўтказди.
Ўша пайтда кўпчилик спорт директорининг бу ҳаракатини тушуна олмаганди. Бош мураббий ва футболчилар мавсумолди ўртоқлик ўйинига тайёргарлик кўриш учун аллақачон Англияга учиб кетишган бўлса-да, Деку атайлаб қирғоқда қолишни афзал кўрди. Айнан шу қисқа фурсат ичида трансфер тақдирини ҳал қилувчи муҳим музокаралар ўтказилгани тахмин қилинмоқда.
Ҳозирча томонлар бу келишув бўйича якуний баёнот беришгани йўқ. Шунга қарамай, Каталония клубининг бундай шиддатли ва яширин ҳаракатлари уларнинг трансфер бозоридаги салоҳияти ҳали ҳам юқори эканини кўрсатди. Агар ушбу келишув муваффақиятли якунланса, бу сўнгги йиллардаги энг шов-шувли ўтишлардан бири бўлиши аниқ.
…