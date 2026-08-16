“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилди

·45·Спорт
“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилди
Қисқача

Англия Суперкубоги финалида “Арсенал” ва “Манчестер Сити” 19:00 да 4-2-3-1 схемасида ўзаро тўқнаш келади. “Арсенал”нинг асосий таркибидан Давид Райя, Бен Уайт, Кристиан Москера, Габриел Магаляйнс, Риккардо Калафори, Майлз Люис-Скелли, Бруну Гимарайнс, Нони Мадуеке, Мартин Эдегор, Христос Солис ва Кай Ҳаверс жой олган.

Англия Суперкубоги финалида “Арсенал” ва “Манчестер Сити” ўзаро тўқнаш келади. Учрашув 19:00 да бошланади. Ҳар икки жамоа 4-2-3-1 схемасида майдонга тушиши белгиланган. “Арсенал” дарвозасини Давид Райя қўриқлайди, олдинги чизиқда Кай Ҳаверс ҳаракат қилади. “Манчестер Сити”да эса ҳужум маркази Эрлинг Ҳоландга ишониб топширилган. Захира ўйинчилари, мураббийлар ва стадион номи ушбу маълумотда келтирилмаган.

“Арсенал”нинг асосий таркиби:

• Давид Райя

• Бен Уайт

• Кристиан Москера

• Габриел Магаляйнс

• Риккардо Калафори

• Майлз Люис-Скелли

• Бруну Гимарайнс

• Нони Мадуеке

• Мартин Эдегор

• Христос Солис

• Кай Ҳаверс

Манчестер Сити”нинг асосий таркиби:

• Жанлуижи Доннарумма

• Нико ЎРайли

• Ёшко Гвардиол

• Рубен Диаш

Абдуқодир Ҳусанов

• Эллиот Андерсон

• Матео Ковачич

• Жереми Доку

• Фил Фоден

• Антуан Семено

• Эрлинг Ҳоланд

“Арсенал”да Мартин Эдегор сардор сифатида майдонга тушади. “Манчестер Сити”да эса сардорлик боғичи Рубен Диашда бўлади.

АрсеналМанчестер СитиЭрлинг ХоландМартин ОдегаардРубен Диас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришдиЮрген Клопп Германия терма жамоасидаги ишига киришдиБугун, 18:52Энтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиЭнтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиБугун, 16:50Бавария Жоау Палиня трансфери борасида икарага рози бўлиши мумкинБавария Жоау Палиня трансфери борасида икарага рози бўлиши мумкинБугун, 16:11Франк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчиФранк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 15:51Гери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилдиГери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилдиБугун, 15:50Ювентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача