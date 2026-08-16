“Арсенал” ва “Манчестер Сити” финал таркибини эълон қилди
Англия Суперкубоги финалида “Арсенал” ва “Манчестер Сити” 19:00 да 4-2-3-1 схемасида ўзаро тўқнаш келади. “Арсенал”нинг асосий таркибидан Давид Райя, Бен Уайт, Кристиан Москера, Габриел Магаляйнс, Риккардо Калафори, Майлз Люис-Скелли, Бруну Гимарайнс, Нони Мадуеке, Мартин Эдегор, Христос Солис ва Кай Ҳаверс жой олган.
Англия Суперкубоги финалида “Арсенал” ва “Манчестер Сити” ўзаро тўқнаш келади. Учрашув 19:00 да бошланади. Ҳар икки жамоа 4-2-3-1 схемасида майдонга тушиши белгиланган. “Арсенал” дарвозасини Давид Райя қўриқлайди, олдинги чизиқда Кай Ҳаверс ҳаракат қилади. “Манчестер Сити”да эса ҳужум маркази Эрлинг Ҳоландга ишониб топширилган. Захира ўйинчилари, мураббийлар ва стадион номи ушбу маълумотда келтирилмаган.
“Арсенал”нинг асосий таркиби:
• Давид Райя
• Бен Уайт
• Кристиан Москера
• Габриел Магаляйнс
• Риккардо Калафори
• Майлз Люис-Скелли
• Бруну Гимарайнс
• Нони Мадуеке
• Мартин Эдегор
• Христос Солис
• Кай Ҳаверс
“Манчестер Сити”нинг асосий таркиби:
• Жанлуижи Доннарумма
• Нико ЎРайли
• Ёшко Гвардиол
• Рубен Диаш
• Эллиот Андерсон
• Матео Ковачич
• Жереми Доку
• Фил Фоден
• Антуан Семено
• Эрлинг Ҳоланд
“Арсенал”да Мартин Эдегор сардор сифатида майдонга тушади. “Манчестер Сити”да эса сардорлик боғичи Рубен Диашда бўлади.
…