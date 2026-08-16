Ноёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсон

·0·Авто
Ноёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсон

Автомобил оламида баъзи ишқибозлар маълум бир маркага ёки моделга бўлган садоқати билан бутунлай ажралиб туради. ixbt.com нашрининг ёзишича, Жон Ренд исмли британиялик ишқибоз айнан шундай ноёб тоифадаги ҳайдовчилардан бири бўлиб, у ўз ҳаёти давомида нақд 14 та Лотус Эуропа русумидаги спорт автомобилига эгалик қилган ва уларнинг ҳар бирини чин дилдан севган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Биринчи машина ва илк сабоқ

Мазкур ноёб транспорт воситалари билан боғлиқ тарих ўтган асрнинг етмишинчи йилларига бориб тақалади. Жон Ренднинг эслашича, унинг ота-онаси ёш йигитга бу автомобилни сотиб олиб беришдан бош тортган. Оқибатда у ўн бир ёшга тўлган куни, аниқроғи 1975-йилда ўз жамғармалари эвазига илк Лотус Эуропа машинасини мустақил равишда харид қилган.

Бироқ ёш ҳайдовчининг қувончи узоққа чўзилмаган. Ота-онаси ҳақ бўлиб чиқиб, Жон хариднинг иккинчи куниёқ йўл-транспорт ҳодисасига учрайди. Машина телеграф устунига бориб урилиб, жиддий шикастланади. Айнан шу кўнгилсизлик йигитни шиша-толали материаллар билан ишлашни ўрганишга мажбур қилган, чунки ўша пайтда уни профессионал устахонада таъмирлатишга етарли маблағи бўлмаган.

Ноёб спорткар тарихи ва унинг ўзига хослиги

Лотус Эуропа модели ўз даври учун илғор муҳандислик ечимлари ва енгил вазни билан ажралиб турадиган ўрта двигателли спорт автомобили ҳисобланади. Бундай техник хусусиятлар машинага юқори бошқарувчанлик ва ўткир динамикани таъминлаган. Гарчи у техник хизмат кўрсатишда ўзига яраша мураккабликларга эга бўлса-да, ҳақиқий автомобил ихлосмандлари учун ўзгача жозиба бағишлаган.

Жон Ренд дуч келган дастлабки қийинчиликлар уни тўхтатиб қола олмади. Аксинча, устун билан содир бўлган авария ёш йигитга шиша-толали кузов деталларини тиклаш бўйича қимматли тажриба тақдим этди. Бу кўникма кейинчалик унинг бутун ҳаёти давомида шунга ўхшаш бошқа Лотус Эуропа моделларини қайта тиклаш ва сақлаб қолиш ишларида қўл келди.

Oraдан йиллар ўтиб ҳам бу моделга бўлган меҳр сўнмагани ва Жон ўзининг ўн тўртта машинадан иборат ўзига хос коллекциясини йиғишга муваффақ бўлгани эътиборга молик. Ҳар бир автомобил унинг учун шунчаки темир парчаси эмас, балки ёшлик хотиралари ва мураккаб муҳандислик ижод намунасига бўлган чуқур ҳурмат рамзи бўлиб қолган.

ЛотусSportкарАвтомобилТарихКоллекция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилиндиGeely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилиндиБугун, 15:56Ҳорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этдиҲорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этдиБугун, 11:58Алпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттирадиАлпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттирадиБугун, 10:53Leapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлариLeapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлариКеча, 17:51Классик автомобилларни таъмирлаш ва гараж маданияти сирлариКлассик автомобилларни таъмирлаш ва гараж маданияти сирлариКеча, 12:57Натионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлдиНатионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлдиКеча, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар