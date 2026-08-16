Ноёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсон
Автомобил оламида баъзи ишқибозлар маълум бир маркага ёки моделга бўлган садоқати билан бутунлай ажралиб туради. ixbt.com нашрининг ёзишича, Жон Ренд исмли британиялик ишқибоз айнан шундай ноёб тоифадаги ҳайдовчилардан бири бўлиб, у ўз ҳаёти давомида нақд 14 та Лотус Эуропа русумидаги спорт автомобилига эгалик қилган ва уларнинг ҳар бирини чин дилдан севган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Биринчи машина ва илк сабоқМазкур ноёб транспорт воситалари билан боғлиқ тарих ўтган асрнинг етмишинчи йилларига бориб тақалади. Жон Ренднинг эслашича, унинг ота-онаси ёш йигитга бу автомобилни сотиб олиб беришдан бош тортган. Оқибатда у ўн бир ёшга тўлган куни, аниқроғи 1975-йилда ўз жамғармалари эвазига илк Лотус Эуропа машинасини мустақил равишда харид қилган.
Бироқ ёш ҳайдовчининг қувончи узоққа чўзилмаган. Ота-онаси ҳақ бўлиб чиқиб, Жон хариднинг иккинчи куниёқ йўл-транспорт ҳодисасига учрайди. Машина телеграф устунига бориб урилиб, жиддий шикастланади. Айнан шу кўнгилсизлик йигитни шиша-толали материаллар билан ишлашни ўрганишга мажбур қилган, чунки ўша пайтда уни профессионал устахонада таъмирлатишга етарли маблағи бўлмаган.
Ноёб спорткар тарихи ва унинг ўзига хослигиЛотус Эуропа модели ўз даври учун илғор муҳандислик ечимлари ва енгил вазни билан ажралиб турадиган ўрта двигателли спорт автомобили ҳисобланади. Бундай техник хусусиятлар машинага юқори бошқарувчанлик ва ўткир динамикани таъминлаган. Гарчи у техник хизмат кўрсатишда ўзига яраша мураккабликларга эга бўлса-да, ҳақиқий автомобил ихлосмандлари учун ўзгача жозиба бағишлаган.
Жон Ренд дуч келган дастлабки қийинчиликлар уни тўхтатиб қола олмади. Аксинча, устун билан содир бўлган авария ёш йигитга шиша-толали кузов деталларини тиклаш бўйича қимматли тажриба тақдим этди. Бу кўникма кейинчалик унинг бутун ҳаёти давомида шунга ўхшаш бошқа Лотус Эуропа моделларини қайта тиклаш ва сақлаб қолиш ишларида қўл келди.
Oraдан йиллар ўтиб ҳам бу моделга бўлган меҳр сўнмагани ва Жон ўзининг ўн тўртта машинадан иборат ўзига хос коллекциясини йиғишга муваффақ бўлгани эътиборга молик. Ҳар бир автомобил унинг учун шунчаки темир парчаси эмас, балки ёшлик хотиралари ва мураккаб муҳандислик ижод намунасига бўлган чуқур ҳурмат рамзи бўлиб қолган.
…