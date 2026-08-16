Сунъий интеллектсиз Жеки Чан билан расмга тушган болакай тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди! (видео)
Бокуда филм суратга олинаётган пайтда ёш Атилла Ҳошимсой машҳур актёр Джеки Чан билан учрашиб, у билан суратга тушди. Атилла суратни Джеки Чаннинг олдига ўзи бориб олди ва қувончли лаҳзаларни ижтимоий тармоқларда баҳам кўрди. Унинг Джеки Чан билан тушган сурати катта қизиқиш уйғотиб, фойдаланувчилар турли ҳазил-мутойиба билан изоҳлар қолдирди. Атилланинг болаликдаги орзуси ушалгани кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Бокуда фильм суратга олинаётган пайтда машҳур актёр Жеки Чан билан учрашиш ёш Атилла Ҳошимсойнинг орзусини амалга оширди.
Орзу ушалган лаҳзалар
Атилла дунёга машҳур Голливуд юлдузи билан учрашиб, у билан суратга тушишга муваффақ бўлди. Бола қувончли лаҳзаларни ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида баҳам кўрди.
Энг қизиғи, суратни Атилланинг ўзи Жеки Чаннинг олдига бориб, тушган.
Атилланинг Жеки Чан билан тушган сурати ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди. Фойдаланувчилар изоҳларда ҳазил-мутойиба билан турли фикрлар қолдиришди.
Айримлар эса “Ниҳоят, сунъий интеллектсиз туширилган сурат” дея кулгили изоҳлар ёзишди.
Атилла эса машҳур актёр билан учрашганидан ниҳоятда хурсанд бўлиб, бу лаҳзаларни яқинлари ва кузатувчилари билан бўлишди.
Болаликдаги орзуси ушалган боланинг қувончи эса ижтимоий тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортди.
…