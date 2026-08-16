Сунъий интеллектсиз Жеки Чан билан расмга тушган болакай тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди! (видео)

·20·Маданият
Сунъий интеллектсиз Жеки Чан билан расмга тушган болакай тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди! (видео)
Қисқача

Бокуда филм суратга олинаётган пайтда ёш Атилла Ҳошимсой машҳур актёр Джеки Чан билан учрашиб, у билан суратга тушди. Атилла суратни Джеки Чаннинг олдига ўзи бориб олди ва қувончли лаҳзаларни ижтимоий тармоқларда баҳам кўрди. Унинг Джеки Чан билан тушган сурати катта қизиқиш уйғотиб, фойдаланувчилар турли ҳазил-мутойиба билан изоҳлар қолдирди. Атилланинг болаликдаги орзуси ушалгани кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Бокуда фильм суратга олинаётган пайтда машҳур актёр Жеки Чан билан учрашиш ёш Атилла Ҳошимсойнинг орзусини амалга оширди.

Орзу ушалган лаҳзалар

Атилла дунёга машҳур Голливуд юлдузи билан учрашиб, у билан суратга тушишга муваффақ бўлди. Бола қувончли лаҳзаларни ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида баҳам кўрди.

Энг қизиғи, суратни Атилланинг ўзи Жеки Чаннинг олдига бориб, тушган.

Атилланинг Жеки Чан билан тушган сурати ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди. Фойдаланувчилар изоҳларда ҳазил-мутойиба билан турли фикрлар қолдиришди.

Айримлар эса “Ниҳоят, сунъий интеллектсиз туширилган сурат” дея кулгили изоҳлар ёзишди.

Атилла эса машҳур актёр билан учрашганидан ниҳоятда хурсанд бўлиб, бу лаҳзаларни яқинлари ва кузатувчилари билан бўлишди.

Болаликдаги орзуси ушалган боланинг қувончи эса ижтимоий тармоқларда кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Жеки ЧанБокуАтилла Ҳошимсой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рани Мукержига фахрий докторлик берилди: актриса кўз ёшларини тия олмади!Рани Мукержига фахрий докторлик берилди: актриса кўз ёшларини тия олмади!Бугун, 17:17Хамдам Собировнинг «Пешта» клипи рекорд суръатда томоша қилинмоқда (видео)Хамдам Собировнинг «Пешта» клипи рекорд суръатда томоша қилинмоқда (видео)Бугун, 00:51Kanye West концерти бошланишига саноқли соатлар қолганида Олмаотада электр ўчди: минглаб мухлислар хавотирдаKanye West концерти бошланишига саноқли соатлар қолганида Олмаотада электр ўчди: минглаб мухлислар хавотирдаКеча, 18:01Битта соат учун $40 миллион? Машҳур инсонларга тегишли энг қиммат соатлар!Битта соат учун $40 миллион? Машҳур инсонларга тегишли энг қиммат соатлар!Кеча, 11:06Селена Гомес фирибгарлик даъвоси билан судга берилдиСелена Гомес фирибгарлик даъвоси билан судга берилди14.08, 15:38Зебо Рахимова “Студент”нинг 2-фасли учун ноодатий таклифномалар тарқатдиЗебо Рахимова “Студент”нинг 2-фасли учун ноодатий таклифномалар тарқатди13.08, 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)