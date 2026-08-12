Google Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтди

·24·Техно
Google Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтди
Қисқача

Google Pixel 11 Pro ХЛ модели илк бор Geekbench синов базасида кўриниб, бир ядроли режимда 2112 очко, кўп ядроли синовда эса 5196 бал тўплади. Бу натижалар замонавий флагманлар, жумладан Snapdragon ҳамда MediaTek процессорларида ишлаётган қурилмаларнинг кўп ядроли кўрсаткичларидан тахминан икки баробар паст, шунингдек Pixel 10 Pro ХЛ моделидан ҳам тахминан 10 фоиз кам.

Google компаниясининг келгуси флагман 스마트фонлари хом ашё унумдорлиги бўйича яна фойдаланувчиларни хурсанд қилмаслиги мумкин. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Google Pixel 11 Pro ХЛ модели илк бор Geekbench синов базасида кўриниш берди ва замонавий флагман учун жуда паст натижаларни қайд этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, янги қурилма бир ядроли режимда 2112 очко тўплаган бўлса, кўп ядроли синовда 5196 бал билан чекланган. Ушбу кўрсаткичлар технология ихлосмандлари ва мутахассислар ўртасида ҳақли равишда саволлар туғдирмоқда, чунки бозордаги рақобат муҳитида бундай натижалар флагман даражасидан паст баҳоланади.

Унумдорликдаги тафовут ва таққослашлар

Ҳозирги вақтда Snapdragon ҳамда MediaTek процессорларида ишлаётган долзарб флагманлар кўп ядроли режимда бундан тахминан икки баробар кўп натижа кўрсатмоқда. Ваҳоланки, йил охирига келиб янада илғор янги чиплар тақдим этилиши кутилмоқда.

Эътиборлиси шундаки, аввалги авлод вакили саналган Pixel 10 Pro ХЛ модели ҳам кўп ядроли режимда янги қурилмага қараганда тахминан 10 фоизга юқори натижа кўрсатган. Бу эса келгуси авлод смартфони динамикасида пасайиш кузатилаётганидан далолат беради.

Кутилаётган тақдимот ва келажакдаги умидлар

Мутахассисларнинг фикрича, ҳозирча хулоса чиқаришга шошилиш керак эмас. Қайд этилган паст натижалар қурилманинг серияли намуна эмаслиги ва дастурий таъминот ҳали якуний босқичга етмагани билан изоҳланиши мумкин.

Шунга қарамай, Google компаниясининг Тенсор процессорлари унумдорлигига бўлган умумий ёндашуви инобатга олинса, бу кўрсаткичлар ҳақиқий ҳолатни акс эттириши эҳтимоли ҳам йўқ эмас. Смартфонлар бозоридаги мавқени сақлаб қолиш учун компания келгусида оптимизация масалаларига жиддий эътибор қаратиши талаб этилади.

Эслатиб ўтамиз, Google компаниясининг янги қурилмалар қатори эртага бўлиб ўтадиган махсус тақдимот тадбирида расман намойиш этилади. Шундан сўнг янги гаджетларнинг имкониятлари ва техник хусусиятлари бўйича аниқроқ маълумотларга эга бўлиш мумкин бўлади.

GooglePixel 11 Pro ХЛGeekbenchТенсорСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиMicrosoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиБугун, 03:57Пҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашдиПҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашдиБугун, 02:57Аксел венчур фонди Ҳиндистон учун 550 миллион долларлик янги жамғарма йиғдиАксел венчур фонди Ҳиндистон учун 550 миллион долларлик янги жамғарма йиғдиБугун, 02:52НEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очдиНEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очдиБугун, 01:55АҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошдиАҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошдиБугун, 01:25Uber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юбордиUber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юбордиБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди