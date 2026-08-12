Google Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтди
Google Pixel 11 Pro ХЛ модели илк бор Geekbench синов базасида кўриниб, бир ядроли режимда 2112 очко, кўп ядроли синовда эса 5196 бал тўплади. Бу натижалар замонавий флагманлар, жумладан Snapdragon ҳамда MediaTek процессорларида ишлаётган қурилмаларнинг кўп ядроли кўрсаткичларидан тахминан икки баробар паст, шунингдек Pixel 10 Pro ХЛ моделидан ҳам тахминан 10 фоиз кам.
Google компаниясининг келгуси флагман 스마트фонлари хом ашё унумдорлиги бўйича яна фойдаланувчиларни хурсанд қилмаслиги мумкин. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Google Pixel 11 Pro ХЛ модели илк бор Geekbench синов базасида кўриниш берди ва замонавий флагман учун жуда паст натижаларни қайд этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, янги қурилма бир ядроли режимда 2112 очко тўплаган бўлса, кўп ядроли синовда 5196 бал билан чекланган. Ушбу кўрсаткичлар технология ихлосмандлари ва мутахассислар ўртасида ҳақли равишда саволлар туғдирмоқда, чунки бозордаги рақобат муҳитида бундай натижалар флагман даражасидан паст баҳоланади.
Унумдорликдаги тафовут ва таққослашларҲозирги вақтда Snapdragon ҳамда MediaTek процессорларида ишлаётган долзарб флагманлар кўп ядроли режимда бундан тахминан икки баробар кўп натижа кўрсатмоқда. Ваҳоланки, йил охирига келиб янада илғор янги чиплар тақдим этилиши кутилмоқда.
Эътиборлиси шундаки, аввалги авлод вакили саналган Pixel 10 Pro ХЛ модели ҳам кўп ядроли режимда янги қурилмага қараганда тахминан 10 фоизга юқори натижа кўрсатган. Бу эса келгуси авлод смартфони динамикасида пасайиш кузатилаётганидан далолат беради.
Кутилаётган тақдимот ва келажакдаги умидларМутахассисларнинг фикрича, ҳозирча хулоса чиқаришга шошилиш керак эмас. Қайд этилган паст натижалар қурилманинг серияли намуна эмаслиги ва дастурий таъминот ҳали якуний босқичга етмагани билан изоҳланиши мумкин.
Шунга қарамай, Google компаниясининг Тенсор процессорлари унумдорлигига бўлган умумий ёндашуви инобатга олинса, бу кўрсаткичлар ҳақиқий ҳолатни акс эттириши эҳтимоли ҳам йўқ эмас. Смартфонлар бозоридаги мавқени сақлаб қолиш учун компания келгусида оптимизация масалаларига жиддий эътибор қаратиши талаб этилади.
Эслатиб ўтамиз, Google компаниясининг янги қурилмалар қатори эртага бўлиб ўтадиган махсус тақдимот тадбирида расман намойиш этилади. Шундан сўнг янги гаджетларнинг имкониятлари ва техник хусусиятлари бўйича аниқроқ маълумотларга эга бўлиш мумкин бўлади.
…