Ливерпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керак
Арсенал 19 ёшли ярим ҳимоячиси Майлс Люис-Скеллини Манчестер Юнайтед ва Челси клубларига таклиф қилди, Питерборо Юнайтед эгаси Дарра МакЕнти эса Ливерпулни трансфер курашига қўшилишга чақирди. Бу қарор Нюкасл Юнайтеддан Бруну Гимараеснинг 75 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиниши ортидан молиявий мувозанатни тиклаш ҳамда ярим ҳимоядаги рақобат кучайгани билан боғлиқ.
Англия Премер-лигасининг етакчи клублари трансфер бозоридаги фаоллигини давом эттирмоқда. ТалкСПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Лондоннинг Арсенал клуби ўзининг истиқболли ярим ҳимоячиси Майлс Люис-Скеллини чемпионатдаги рақиблари — Манчестер Юнайтед ҳамда Челси жамоаларига таклиф қилган. 19 ёшли футболчининг келажаги ҳозирча мавҳум бўлиб турибди ва бу вазият бошқа гранд клубларнинг ҳам эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбарияти бу қадамга Нюкасл Юнайтеддан Бруну Гимараеснинг 75 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинишидан кейин юзага келган молиявий мувозанатни тиклаш мақсадида қўл урган. Айни пайтда ярим ҳимоя чизиғида Деклан Райс, Мартин Субименди ва Микел Мерино каби етакчилар борлиги сабабли ёш истеъдод эгасининг асосий таркибдаги имкониятлари камайиб бормоқда. Ўтган мавсумда бор-йўғи бешта ўйинда майдонга тушган футболчи учун бу ҳолат жиддий ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкин.
Питерборо Юнайтед эгасининг тавсиясиПитерборо Юнайтед клуби эгаси Дарра МакEнти Ливерпул жамоасига ушбу трансфер пойгасига қўшилишни қатъий тавсия қилди. Унинг фикрича, инглиз футболчисининг нархи 40 миллиондан 60 миллион фунт стерлинггача баҳоланиши адолатли бўлади. МакEнти Ливерпул таркибида чап қанот ҳимоячиси позициясида Милос Керкетсга муносиб рақобат туғдириш учун айнан Майлс каби универсаллик зарурлигини таъкидлаган.
МакEнти ўз интервюсида шундай деди: «Мен уни жуда яхши кўраман, у ажойиб ёш футболчи. Нега уни Ливерпулга таклиф қилишмади? Унинг ёшидаги инглиз ўйинчиси учун бу мақбул нарх». Шунингдек, у Костас Тсимикаснинг саъй-ҳаракатларини ҳурмат қилган ҳолда, чемпионат даражасидаги юқори рақобат жамоага фақат фойда келтиришини қайд этди.
Майлс Люис-Скеллининг имкониятлариМутахассисларнинг фикрича, Люис-Скеллининг энг кучли жиҳати марказдаги ўйин бўлса-да, у ҳимоянинг чап қанотида ҳам муваффақиятли ҳаракатлана олади. Ливерпул ҳимоя чизиғини янада кучайтириш ва таркиб чуқурлигини таъминлаш учун бундай кўп функцияли ўйинчига муҳтож экани айтилмоқда. Футболчининг техник маҳорати ва ҳимоявий кўникмалари уни ҳар қандай мураббий режаси учун муҳим фигурага айлантиради.
Бироқ, бу вазият тарбияланувчининг ҳиссий ҳолатига қандай таъсир қилиши ҳам муҳокама қилинмоқда. Арсенал академиясидан чиққан ва мухлислар меҳрини қозонган ёш ўйинчи ўз клуби томонидан бошқа жамоаларга таклиф қилинаётганидан ҳафсаласи пир бўлиши табиий. Экспертларнинг фикрича, замонавий футболнинг шафқатсиз қонунлари кўпинча бундай ҳиссиётларга ўрин қолдирмайди.
Трансфер ойнаси ёпилишига қадар Манчестер Юнайтед ва Челси клублари ўзларининг қизиқишларини расмийлаштириши керак бўлади. Тахминий қиймати 45 миллион фунт стерлинг атрофида баҳоланаётган футболчи учун кураш якуний паллага кирган. Агар Ливерпул раҳбарияти мутахассисларнинг маслаҳатига қулоқ солиб, музокараларга қўшилса, трансфер бозорида жиддий рақобат юзага келиши кутилмоқда.
…