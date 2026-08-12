Ливерпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керак

·24·Спорт
Ливерпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керак
Қисқача

Арсенал 19 ёшли ярим ҳимоячиси Майлс Люис-Скеллини Манчестер Юнайтед ва Челси клубларига таклиф қилди, Питерборо Юнайтед эгаси Дарра МакЕнти эса Ливерпулни трансфер курашига қўшилишга чақирди. Бу қарор Нюкасл Юнайтеддан Бруну Гимараеснинг 75 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиниши ортидан молиявий мувозанатни тиклаш ҳамда ярим ҳимоядаги рақобат кучайгани билан боғлиқ.

Англия Премер-лигасининг етакчи клублари трансфер бозоридаги фаоллигини давом эттирмоқда. ТалкСПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Лондоннинг Арсенал клуби ўзининг истиқболли ярим ҳимоячиси Майлс Люис-Скеллини чемпионатдаги рақиблари — Манчестер Юнайтед ҳамда Челси жамоаларига таклиф қилган. 19 ёшли футболчининг келажаги ҳозирча мавҳум бўлиб турибди ва бу вазият бошқа гранд клубларнинг ҳам эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбарияти бу қадамга Нюкасл Юнайтеддан Бруну Гимараеснинг 75 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинишидан кейин юзага келган молиявий мувозанатни тиклаш мақсадида қўл урган. Айни пайтда ярим ҳимоя чизиғида Деклан Райс, Мартин Субименди ва Микел Мерино каби етакчилар борлиги сабабли ёш истеъдод эгасининг асосий таркибдаги имкониятлари камайиб бормоқда. Ўтган мавсумда бор-йўғи бешта ўйинда майдонга тушган футболчи учун бу ҳолат жиддий ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкин.

Питерборо Юнайтед эгасининг тавсияси

Питерборо Юнайтед клуби эгаси Дарра МакEнти Ливерпул жамоасига ушбу трансфер пойгасига қўшилишни қатъий тавсия қилди. Унинг фикрича, инглиз футболчисининг нархи 40 миллиондан 60 миллион фунт стерлинггача баҳоланиши адолатли бўлади. МакEнти Ливерпул таркибида чап қанот ҳимоячиси позициясида Милос Керкетсга муносиб рақобат туғдириш учун айнан Майлс каби универсаллик зарурлигини таъкидлаган.

МакEнти ўз интервюсида шундай деди: «Мен уни жуда яхши кўраман, у ажойиб ёш футболчи. Нега уни Ливерпулга таклиф қилишмади? Унинг ёшидаги инглиз ўйинчиси учун бу мақбул нарх». Шунингдек, у Костас Тсимикаснинг саъй-ҳаракатларини ҳурмат қилган ҳолда, чемпионат даражасидаги юқори рақобат жамоага фақат фойда келтиришини қайд этди.

Майлс Люис-Скеллининг имкониятлари

Мутахассисларнинг фикрича, Люис-Скеллининг энг кучли жиҳати марказдаги ўйин бўлса-да, у ҳимоянинг чап қанотида ҳам муваффақиятли ҳаракатлана олади. Ливерпул ҳимоя чизиғини янада кучайтириш ва таркиб чуқурлигини таъминлаш учун бундай кўп функцияли ўйинчига муҳтож экани айтилмоқда. Футболчининг техник маҳорати ва ҳимоявий кўникмалари уни ҳар қандай мураббий режаси учун муҳим фигурага айлантиради.

Бироқ, бу вазият тарбияланувчининг ҳиссий ҳолатига қандай таъсир қилиши ҳам муҳокама қилинмоқда. Арсенал академиясидан чиққан ва мухлислар меҳрини қозонган ёш ўйинчи ўз клуби томонидан бошқа жамоаларга таклиф қилинаётганидан ҳафсаласи пир бўлиши табиий. Экспертларнинг фикрича, замонавий футболнинг шафқатсиз қонунлари кўпинча бундай ҳиссиётларга ўрин қолдирмайди.

Трансфер ойнаси ёпилишига қадар Манчестер Юнайтед ва Челси клублари ўзларининг қизиқишларини расмийлаштириши керак бўлади. Тахминий қиймати 45 миллион фунт стерлинг атрофида баҳоланаётган футболчи учун кураш якуний паллага кирган. Агар Ливерпул раҳбарияти мутахассисларнинг маслаҳатига қулоқ солиб, музокараларга қўшилса, трансфер бозорида жиддий рақобат юзага келиши кутилмоқда.

Майлс Люис-СкеллиЛиверпулМанчестер ЮнайтедЧелсиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиТиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиБугун, 03:11Жозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиЖозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиБугун, 02:56Жозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очдиЖозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очдиБугун, 02:30Ламине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқдаЛамине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқдаБугун, 01:12Рафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиРафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиБугун, 00:51Тоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди