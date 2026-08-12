Microsoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлди
Бундан ўн йилдан кўпроқ вақт муқаддам мобил бозор ўзгариб кетиши ва ҳозиргидан бутунлай бошқача тус олиши мумкин эди. ixbt.com маълумотига кўра, интернет тармоғига шу пайтгача ҳеч қаерда эълон қилинмаган Microsoft Surface Пҳоне қурилмасининг ноёб прототип суратлари сиздирилди. Ушбу гаджет компания ўз тарихида Нокиа брендини харид қилишидан аввал ишлаб чиқилган бўлиб, технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тарқалган маълумотларга кўра, қўлга киритилган прототип 2013 ёки 2014-йилларга тегишли бўлиб, қурилма ўша давр учун илгари ҳисобланган Windows Пҳоне 8.1 операцион тизимининг пре-релиз йиғмасида ишлайди. Техник хусусиятлари бўйича у замонавий флагманлардан фарқ қилса-да, ўз даври учун пухта ўйланган дизайнга эга бўлган.
Номаълум процессор ва содда дизайнСуратлардан кўриниб турибдики, сирли смартфон бирмунча вазмин ва лаконик ташқи кўриниш билан жиҳозланган. Унинг асосий қисмида номаълум Qualcomm процессори (СоК), ҲД форматидаги 720p дисплей ҳамда битта асосий камера модули жой олган. Ушбу дизайн ечимлари кейинчалик Microsoft томонидан чиқарилган бошқа қурилмаларда ҳам ўз аксини топиши кутилганди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур модел устидаги ишлар айнан 2014-йилда Microsoft Нокианинг мобил бизнесини сотиб олганидан кейин тўхтатиб қўйилган. Корпорация эътиборини Нокиа бренди остидаги Лумиа қурилмаларига қаратишга қарор қилган ва натижада ушбу истиқболли Surface Пҳоне лойиҳаси ёпиб юборилган эди.
Мобил бозордаги муваффақиятсиз уринишларWindows Пҳоне платформасининг умумий муваффақиятсизлиги ва бозор талабларига жавоб бера олмагани барчага маълум тарих. Шунга қарамай, Microsoft кейинчалик ҳам мобил қурилмалар бозорига қайтишга ҳаракат қилиб кўрди. Жумладан, компания икки экранли букланувчи Surface Дуо гаджетини тақдим этди, бироқ бу лойиҳа ҳам кутилган тижорий муваффақиятга эришмади.
Ҳозирги кунда Microsoft раҳбарияти келгусида смартфонлар бозорига яна қайтиш ёки қайтмаслиги ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Бу борадаги саволлар фақат тахминлар даражасида қолмоқда. Бироқ тармоққа сизиб чиққан ушбу прототип суратлари гигант компаниянинг ўтмишдаги амбициялари ва мобил соҳадаги яширин режалари қандай бўлганини яққол кўрсатиб беради.
…