Microsoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлди

·0·Техно
Microsoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлди

Бундан ўн йилдан кўпроқ вақт муқаддам мобил бозор ўзгариб кетиши ва ҳозиргидан бутунлай бошқача тус олиши мумкин эди. ixbt.com маълумотига кўра, интернет тармоғига шу пайтгача ҳеч қаерда эълон қилинмаган Microsoft Surface Пҳоне қурилмасининг ноёб прототип суратлари сиздирилди. Ушбу гаджет компания ўз тарихида Нокиа брендини харид қилишидан аввал ишлаб чиқилган бўлиб, технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тарқалган маълумотларга кўра, қўлга киритилган прототип 2013 ёки 2014-йилларга тегишли бўлиб, қурилма ўша давр учун илгари ҳисобланган Windows Пҳоне 8.1 операцион тизимининг пре-релиз йиғмасида ишлайди. Техник хусусиятлари бўйича у замонавий флагманлардан фарқ қилса-да, ўз даври учун пухта ўйланган дизайнга эга бўлган.

Номаълум процессор ва содда дизайн

Суратлардан кўриниб турибдики, сирли смартфон бирмунча вазмин ва лаконик ташқи кўриниш билан жиҳозланган. Унинг асосий қисмида номаълум Qualcomm процессори (СоК), ҲД форматидаги 720p дисплей ҳамда битта асосий камера модули жой олган. Ушбу дизайн ечимлари кейинчалик Microsoft томонидан чиқарилган бошқа қурилмаларда ҳам ўз аксини топиши кутилганди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур модел устидаги ишлар айнан 2014-йилда Microsoft Нокианинг мобил бизнесини сотиб олганидан кейин тўхтатиб қўйилган. Корпорация эътиборини Нокиа бренди остидаги Лумиа қурилмаларига қаратишга қарор қилган ва натижада ушбу истиқболли Surface Пҳоне лойиҳаси ёпиб юборилган эди.

Мобил бозордаги муваффақиятсиз уринишлар

Windows Пҳоне платформасининг умумий муваффақиятсизлиги ва бозор талабларига жавоб бера олмагани барчага маълум тарих. Шунга қарамай, Microsoft кейинчалик ҳам мобил қурилмалар бозорига қайтишга ҳаракат қилиб кўрди. Жумладан, компания икки экранли букланувчи Surface Дуо гаджетини тақдим этди, бироқ бу лойиҳа ҳам кутилган тижорий муваффақиятга эришмади.

Ҳозирги кунда Microsoft раҳбарияти келгусида смартфонлар бозорига яна қайтиш ёки қайтмаслиги ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Бу борадаги саволлар фақат тахминлар даражасида қолмоқда. Бироқ тармоққа сизиб чиққан ушбу прототип суратлари гигант компаниянинг ўтмишдаги амбициялари ва мобил соҳадаги яширин режалари қандай бўлганини яққол кўрсатиб беради.

MicrosoftSurface ПҳонеWindows ПҳонеНокиаQualcomm
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиБугун, 03:23Пҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашдиПҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашдиБугун, 02:57Аксел венчур фонди Ҳиндистон учун 550 миллион долларлик янги жамғарма йиғдиАксел венчур фонди Ҳиндистон учун 550 миллион долларлик янги жамғарма йиғдиБугун, 02:52НEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очдиНEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очдиБугун, 01:55АҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошдиАҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошдиБугун, 01:25Uber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юбордиUber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юбордиБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди