«Менда пул йўқ» деган фикрни бузиш: 5 дақиқалик усул
«Менда пул йўқ, демак ҳозир ҳеч нарса қила олмайман». Бу фикр инсонни молиявий муаммони ҳал қилишга эмас, ҳаракатсизликка олиб бориши мумкин. Чунки пул кам бўлган пайтда ҳам инсонда бошқа капитал — вақт, диққат, билим ва ўрганиш имконияти қолади.
Шахсий ривожланишда бундай фикрлашни баъзан «онгости блокировкаси» деб аташади. Бу илмий ташхис эмас, балки инсонни чеклайдиган автоматик фикрни ифодаловчи ибора. Уни ўзгартиришнинг биринчи қадами эса жуда оддий: «менда ҳеч нарса йўқ» деган фикр ўрнига, аслида қўлингизда нима борлигини кўриш.
Биринчи савол: кунингиз қаерга кетяпти?
Қоғоз ва қалам олинг.
Бугунги кунингизни эслаб, вақтингиз асосан нималарга сарфланганини ёзиб чиқинг:
ижтимоий тармоқлар, қисқа видеолар, бекорчи суҳбатлар, сериаллар, интернетда мақсадсиз айланиш, керагидан ортиқ ўйлаш ёки бошқа машғулотлар.
Бу ерда мақсад ўзингизни айблаш эмас. Фақат вақт қаерга кетаётганини кўриш.
Тўлиқ таҳлил учун ярим соат ажратиш мумкин. Аммо тезкор вариантни 5 дақиқада ҳам бажарса бўлади.
Энди «йўқолган» вақтни ҳисобланг
Кун давомида мақсадингизга хизмат қилмаган вақтнинг тахминий миқдорини чиқаринг.
Бу ҳар кимда икки соат бўлиши шарт эмас. Кимдадир 30 дақиқа, кимдадир уч соат бўлиши мумкин.
Агар ҳар куни бор-йўғи 1 соат ажрата олсангиз ҳам, бир йилда бу 365 соатга тенг бўлади.
Шу ерда муҳим фикр пайдо бўлади:
«Менда ҳозир катта маблағ бўлмаслиги мумкин. Лекин менда ўзимга сарфлаш мумкин бўлган вақт бор».
Вараққа битта янги фикр ёзинг
Эски фикр:
«Менда пул йўқ, шунинг учун ҳеч нарса қила олмайман».
Унинг ўрнига реалроқ жумлани ёзинг:
«Менда ўзимга инвестиция қилиш учун вақт ва диққат бор. Бу ҳам капитал. Уни билим, кўникма ва ҳалол даромад яратиш имкониятларига сарфлашим мумкин».
Бу жумлани ёзиш пулни сеҳрли равишда кўпайтирмайди.
Аммо у саволни ўзгартиради.
«Нега менда йўқ?» деган саволдан:
«Қўлимда бор ресурс билан нима қила оламан?»
деган саволга ўтасиз.
Айнан шу фарқ ҳаракатни бошлаши мумкин.
Вақтни пул деб тасаввур қилинг
Фараз қилинг, ҳар бир бўш соатингиз картадаги маблағ каби кўриниб туради.
Уни қаерга сарфлардингиз?
Бир соатни ижтимоий тармоққа берган бўлардингизми ёки янги касб ўрганишга?
Икки соатни бошқалар ҳаётини кузатишгами ёки ўз лойиҳангизни ривожлантиришгами?
30 дақиқани бекор ўтказишгами ёки тил, сотув, дастурлаш, маркетинг каби даромад келтириши мумкин бўлган кўникмага?
Вақт тўғридан-тўғри пул эмас. Аммо билим ва қиймат яратишга сарфланган вақт кейинчалик даромад имкониятига айланиши мумкин.
Энг муҳим босқич — дарҳол битта қадам
Машқнинг охирида катта режа тузиш шарт эмас.
Фақат кейинги 24 соатда бажарадиган битта аниқ ҳаракатни белгиланг.
Масалан: «Бугун 30 дақиқа инглиз тили ўрганаман».
Ёки: «Бир соат янги касб бўйича курс кўраман».
Ёхуд: «Қўшимча даромад олишим мумкин бўлган учта йўналишни ўрганаман».
Чунки қоғоздаги энг яхши фикр ҳам ҳаракатсиз қолса, натижа бермайди.
«Менда пул йўқ» ўрнига қандай фикрлаш керак?
Молиявий қийинчиликни инкор қилиш керак эмас. Баъзан инсонда ҳақиқатан ҳам маблағ етишмайди ва бу жиддий муаммо бўлиши мумкин.
Аммо «пулим кам» билан «мен ҳеч нарса қила олмайман» бир хил гап эмас.
Биринчи жумлада вазият тасвирланади. Иккинчисида эса инсон ўз имкониятини бутунлай ёпиб қўяди.
Шунинг учун кучлироқ позиция шундай:
«Ҳозир ресурсларим чекланган. Аммо мендаги вақт, диққат, билим ва имкониятлардан қайси бирини кўпайтиришим мумкин?»
Пулдан олдин бошқаришни ўрганиладиган ресурс бор
Катта даромадни бошқариш ҳам одатдан бошланади.
Агар инсон бугун икки соат вақтини қаерга сарфлаётганини билмаса, эртага катта маблағни ҳам автоматик равишда оқилона бошқаради, деган кафолат йўқ.
Шу маънода вақт — яхши машқ майдони.
Уни режалаштириш, устуворлик белгилаш ва келажакка сарфлашни ўрганиш молиявий интизомга ҳам ёрдам бериши мумкин.
Балки бугун ҳисобингизда ортиқча пул йўқдир. Аммо сизда ҳали ҳам кейинги соатни қаерга сарфлашни танлаш имконияти бор.
Ўзгариш айнан шу қарордан бошланиши мумкин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…