Тиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтди
Жаҳон чемпиони Тиаго Алмада Атлетико Мадрид клубидан 20 миллион евро евазига Ривер Плате сафига қўшилди. У Бразилиянинг Фламенго клубидан тушган таклифни рад етиб, Естадио Мас Монументалдаги лойиҳани танлади. Алмада қарорида бош мураббий Едуардо Коудет, Нико Отаменди ва Ангел Ди Мариа билан мулоқоти, шунингдек оиласи ва яқинлари билан маслаҳатлашгани муҳим бўлганини айтди.
Жаҳон чемпиони Тиаго Алмада фаолиятини Аргентина футболида давом эттирадиган бўлди. У Атлетико Мадрид клубидан рекорд даражадаги 20 миллион евро эвазига Ривер Плате сафига қўшилди ва бу трансфер Жанубий Америка бозорида жиддий қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Оле нашрига берган интервюсида футболчи ушбу қарорга келишида бош мураббий Эдуардо Коудет ҳамда тажрибали жамоадошларининг ўрни катта бўлганини таъкидлади. Алмада бошқа қитъа гигантлари, жумладан, Бразилиянинг Фламенго клубидан тушган қулай таклифларни рад этиб, айниқса Эстадио Мас Монументал стадионидаги лойиҳани танлаган.
Трансфер ортидаги шахсий омилларЯрим ҳимоячининг айтишича, у таътил пайтида мураббий билан доимий мулоқотда бўлган ва бу жараён унинг танловига ҳал қилувчи таъсир кўрсатган. "Коудет менга қўнғироқ қилди ва бу жуда муҳим эди. Мен у билан, шунингдек Нико Отаменди ва жамоага келиб қўшилган Ангель Ди Мариа билан доимий алоқада бўлдим. Уларнинг барчаси ушбу трансферда муҳим рол ўйнади", дейди Алмада.
Шунингдек, футболчи оиласи ва яқинлари билан маслаҳатлашган ҳолда якуний қарорга келганини қўшимча қилди. Ривер Плате раҳбарияти эса ўйинчининг тўлиқ трансфер ҳуқуқини қўлга киритиш учун клуб тарихидаги энг йирик молиявий пакетни ажратди.
Олдинда турган вазифалар ва келажакҲозирги кунда жамоа майдонда барқарор ўйин кўрсатишда қийинчиликларга дуч келаётган бўлса-да, Алмада таркибдаги юқори салоҳият ва сифат эвазига вазиятни ўнглаб олишга ишонтирмоқда. У мухлислар фақат ғалаба ва юксак натижаларни кутишини яхши тушунишини билдирди.
Таъкидлаш жоизки, футболчи Аргентина терма жамоаси сафидаги фаолиятини ҳам давом эттирмоқда. У охирги Жаҳон чемпионатидаги таассуротлари билан ўртоқлашиб, терма жамоадаги дўстлари билан ўтказган дамлари унинг учун муҳимлигини эсга олди. Алмада ўзининг янги жамоасидаги илк ўйин либосини эса Ривер Плате мухлиси бўлган онасига ҳадя қилишини мамнуният билан айтди.
…