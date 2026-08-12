Тиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтди

·32·Спорт
Тиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтди
Қисқача

Жаҳон чемпиони Тиаго Алмада Атлетико Мадрид клубидан 20 миллион евро евазига Ривер Плате сафига қўшилди. У Бразилиянинг Фламенго клубидан тушган таклифни рад етиб, Естадио Мас Монументалдаги лойиҳани танлади. Алмада қарорида бош мураббий Едуардо Коудет, Нико Отаменди ва Ангел Ди Мариа билан мулоқоти, шунингдек оиласи ва яқинлари билан маслаҳатлашгани муҳим бўлганини айтди.

Жаҳон чемпиони Тиаго Алмада фаолиятини Аргентина футболида давом эттирадиган бўлди. У Атлетико Мадрид клубидан рекорд даражадаги 20 миллион евро эвазига Ривер Плате сафига қўшилди ва бу трансфер Жанубий Америка бозорида жиддий қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Оле нашрига берган интервюсида футболчи ушбу қарорга келишида бош мураббий Эдуардо Коудет ҳамда тажрибали жамоадошларининг ўрни катта бўлганини таъкидлади. Алмада бошқа қитъа гигантлари, жумладан, Бразилиянинг Фламенго клубидан тушган қулай таклифларни рад этиб, айниқса Эстадио Мас Монументал стадионидаги лойиҳани танлаган.

Трансфер ортидаги шахсий омиллар

Ярим ҳимоячининг айтишича, у таътил пайтида мураббий билан доимий мулоқотда бўлган ва бу жараён унинг танловига ҳал қилувчи таъсир кўрсатган. "Коудет менга қўнғироқ қилди ва бу жуда муҳим эди. Мен у билан, шунингдек Нико Отаменди ва жамоага келиб қўшилган Ангель Ди Мариа билан доимий алоқада бўлдим. Уларнинг барчаси ушбу трансферда муҳим рол ўйнади", дейди Алмада.

Шунингдек, футболчи оиласи ва яқинлари билан маслаҳатлашган ҳолда якуний қарорга келганини қўшимча қилди. Ривер Плате раҳбарияти эса ўйинчининг тўлиқ трансфер ҳуқуқини қўлга киритиш учун клуб тарихидаги энг йирик молиявий пакетни ажратди.

Олдинда турган вазифалар ва келажак

Ҳозирги кунда жамоа майдонда барқарор ўйин кўрсатишда қийинчиликларга дуч келаётган бўлса-да, Алмада таркибдаги юқори салоҳият ва сифат эвазига вазиятни ўнглаб олишга ишонтирмоқда. У мухлислар фақат ғалаба ва юксак натижаларни кутишини яхши тушунишини билдирди.

Таъкидлаш жоизки, футболчи Аргентина терма жамоаси сафидаги фаолиятини ҳам давом эттирмоқда. У охирги Жаҳон чемпионатидаги таассуротлари билан ўртоқлашиб, терма жамоадаги дўстлари билан ўтказган дамлари унинг учун муҳимлигини эсга олди. Алмада ўзининг янги жамоасидаги илк ўйин либосини эса Ривер Плате мухлиси бўлган онасига ҳадя қилишини мамнуният билан айтди.

Тиаго АлмадаРивер ПлатеАтлетико МадридАргентина футболиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиЖозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиБугун, 02:56Ливерпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керакЛиверпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керакБугун, 02:54Жозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очдиЖозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очдиБугун, 02:30Ламине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқдаЛамине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқдаБугун, 01:12Рафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиРафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиБугун, 00:51Тоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди