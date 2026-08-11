Дўст ва қўшнилар олдида очмаслик керак бўлган 7 мавзу...

·0·Фойдали
Дўст ва қўшнилар олдида очмаслик керак бўлган 7 мавзу...

Қўшничилик ва дўстлик — яқинлик дегани. Лекин яқинлик шахсий ҳаётнинг барча эшикларини очиб қўйиш кераклигини англатмайди. Айрим гаплар бир қарашда оддий суҳбатдек кўринади, аммо кейинчалик ҳасад, ғийбат, нотўғри талқин ёки муносабатлардаги совуқликка сабаб бўлиши мумкин.

Шунинг учун соғлом муносабатларда самимийлик билан бирга шахсий чегара ҳам муҳим. Қуйидаги ҳолатлар айнан шу чегарани сақлашга ёрдам беради.

1. Ҳаётингиздан доимий нолиманг

Яқин инсонга муаммони айтиш табиий. Аммо ҳар бир учрашувни шикоятга айлантириш атрофдагиларни ҳам чарчатади.

Бундан ташқари, оилавий ёки молиявий қийинчиликларни ҳаддан ташқари очиб бериш кейинчалик сиз ҳақингизда нотўғри тасаввур шакллантириши мумкин.

Муаммони айтсангиз ҳам, унинг барча майда тафсилотини тарқатиш шарт эмас.

2. Оилавий жанжални бошқалар олдида ҳал қилманг

Эр-хотин, ота-она ва фарзанд ёки яқин қариндошлар ўртасида келишмовчилик бўлиши мумкин.

Аммо дўстлар ёки қўшнилар олдида бир-бирингизни айблаш муносабатдаги ҳурматни пасайтиради. Энг ёмони, сиз кейин ярашиб кетишингиз мумкин, аммо эшитган одамда салбий тасаввур қолади.

Низони имкон қадар хусусий ва хотиржам муҳитда ҳал қилиш анча тўғри.

3. Фарзандлар билан мақтанишда меъёрни сақланг

Фарзандингизнинг ютуғидан хурсанд бўлиш — табиий.

Лекин ҳар бир суҳбатда:

  • «Менинг болам энг ақлли»,

  • «У бошқалардан анча яхши»,

  • «Бизники ҳаммасидан зўр»,

деган руҳда гапириш бошқа ота-оналарда ноқулайлик пайдо қилиши мумкин.

Фахрланиш билан ўзини бошқалардан устун қўйиш ўртасида нозик чегара бор.

4. Ўзингизни бошқалардан юқори кўрсатманг

Молиявий аҳвол, лавозим, уй, машина ёки таниш-билиш инсон қадрининг ягона ўлчови эмас.

Суҳбатдошга «мен сендан устунман» деган ҳисни берувчи хатти-ҳаракат муносабатларни тез бузади.

Ҳурматнинг энг кучли кўриниши — одамнинг имкониятига қараб эмас, инсонлигига қараб муносабат қилиш.

5. Пул ҳақида ортиқча маълумот тарқатманг

Қанча пул топишингиз, уйда қанча маблағ сақлашингиз ёки қандай катта харид қилганингизни ҳаммага айтиш шарт эмас.

Бу фақат мақтаниш масаласи ҳам эмас. Молиявий маълумот — шахсий ва баъзан хавфсизликка тегишли масала.

Яхши даромад ҳақида гапириш мумкин, аммо банк ҳисобингиз ёки нақд маблағингиз ҳақида батафсил маълумот тарқатишга ҳожат йўқ.

6. Бошқа қўшниларни ғийбат қилманг

Бир қўшнининг гапини иккинчисига етказиш энг тез тарқаладиган можаролардан бири.

Бугун сиз билан бошқа одам ҳақида гаплашган киши эртага сиз ҳақингизда ҳам худди шундай гапириши мумкин.

Шунинг учун кимнингдир шахсий ҳаёти, оиласи, даромади ёки муносабати ҳақида муҳокама қилишдан узоқ туриш — ўз обрўингизни ҳам ҳимоя қилади.

7. Яқинлик билан чегарасизликни адаштирманг

Яхши қўшни катта бойлик. Лекин яхши муносабат дегани ҳар куни рухсатсиз кириб-чиқиш, ҳар бир оилавий масаладан хабардор бўлиш ёки шахсий ҳудуд йўқолиши дегани эмас.

Муносабат бошиданоқ меъёрда бўлса, кейин «нега бундай қиляпсиз?» деб чегара қўйишга тўғри келмайди.

Энг соғлом формула оддий: илиқ муносабат + ўзаро ҳурмат + шахсий масофа.

Ҳамма сирни сақлаш керакми?

Йўқ. Инсонга ишончли дўст, маслаҳат ёки эмоционал қўллаб-қувватлаш керак бўладиган пайтлар бор.

Муаммо очиқ гапиришда эмас, кимга, қанча ва нима учун айтаётганингизни билмасликда.

Соғлом муносабатларда инсон ҳам самимий, ҳам эҳтиёткор бўла олади. Чунки яхши қўшничиликнинг энг муҳим шарти — ҳамма нарсани билиш эмас, бир-бирининг чегарасини ҳурмат қилиш.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...Бугун, 22:04Бахтли ҳаётнинг 20 қоидаси: қайси бири сизда етишмайди?Бахтли ҳаётнинг 20 қоидаси: қайси бири сизда етишмайди?Бугун, 22:03«Менда пул йўқ» деган фикрни бузиш: 5 дақиқалик усул«Менда пул йўқ» деган фикрни бузиш: 5 дақиқалик усулБугун, 22:02Ҳаётни ўзгартирадиган 3 қоида: ҳаммаси фокусдан бошланади...Ҳаётни ўзгартирадиган 3 қоида: ҳаммаси фокусдан бошланади...Бугун, 22:02Инсон жозибасини оширадиган 17 одат: таъсири дарҳол сезиладиИнсон жозибасини оширадиган 17 одат: таъсири дарҳол сезиладиБугун, 22:01Сизни нима ғашингизга тегади? «Соя томонингиз»нинг 4 белгисиСизни нима ғашингизга тегади? «Соя томонингиз»нинг 4 белгисиБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?