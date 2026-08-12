Жозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очди
Жозе Моуриню Netflixда намойиш этилаётган ҳужжатли филмда 2010-йилдаги «Реал Мадрид» фаолияти, Икор Касиляс билан муносабатлари ва жамоа ичидаги муҳит ҳақида гапирди. У Касиляснинг қўшимча дам олиш кунлари, машғулотларни бир соатга кечиктириш ва ўйинлар олдидан меҳмонхонада йиғилмаслик ҳақидаги илтимосларини жамоа футболчиларининг эркатойлигини кўрсатган ҳолатлар сифатида баҳолади.
Таниқли португалиялик мураббий Жозе Моуриню ўз фаолиятидаги энг шов-шувли даврлардан бири бўлган «Реал Мадрид»даги фаолиятини яна бир бор ёдга олди. Netflix платформасида намойиш этила бошлаган янги ҳужжатли фильмда мутахассис қироллик клубидаги илк даври, хусусан, жамоанинг ўша вақтдаги сардори Икор Касиляс билан муносабатлари ва кийим алмаштириш хонасидаги ички муҳит ҳақида қизиқарли маълумотларни ошкор қилди. Бу давр нафақат Испания футболи, балки бутун Европа спорт жамоатчилиги эътиборида бўлган кескин қарама-қаршиликларга бойлиги билан ажралиб туради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Интизом йўлидаги илк тўқнашувларҲужжатли фильмда келтирилишича, Моуриню Мадрид клубидаги дастлабки учрузувлариёқ жамоада ўзи кўникмаган ва мутлақо қабул қила олмайдиган одатлар борлигини тушуниб етган. У Икор Касиляс билан бўлиб ўтган илк учта суҳбат унинг дунёқарашига катта таъсир кўрсатганини таъкидлайди. Биринчи учрашувда сардор Испания терма жамоаси футболчиларига кўпроқ дам олиш куни беришни сўраган. Иккинчи суҳбатда эса Мадрид шаҳридаги тирбандликларни баҳона қилиб, машғулотлар вақтини бир соатга кечиктиришни илтимос қилган. Учинчи мурожаат эса ўйинлардан олдин жамоа меҳмонхонада йиғилмаслиги, балки тўғридан-тўғри стадионда учрашиши ҳақида бўлган.
Моуринюнинг фикрича, айнан шу талаблар унинг жамоа футболчиларига нисбатан дастлабки таассуротини шакллантирган. Португалиялик мутахассис ўша суҳбатлардан сўнг «уларни қисқа вақт ичида эркатой эканини англаб етдим», дея хулоса қилган. 2010-йилда «Реал Мадрид» бошқарувини қўлга олган тажрибали мураббий юлдузларга тўла жамоани қабул қилиб олган эди. Унинг назарича, унинг вазифаси футболчиларга тўп тепишни ўргатиш эмас, балки уларга қатъий интизом ва ягона методологияни сингдиришдан иборат эди.
Барселона билан уруш ва миллий терма жамоадаги тарангликҲужжатли фильм шунингдек, Моуриню ва Касиляс ўртасидаги машҳур зиддият илдизларига ҳам тўхталиб ўтади. Ушбу келишмовчилик Эль Класико баҳсларидаги кескинликлар Испания миллий терма жамоаси лагерига ҳам салбий таъсир кўрсатаётган бир пайтда авж олган эди. Ўша даврда дарвозабон Икор Касиляс икки лагер ўртасидаги муносабатларни юмшатиш мақсадида «Барселона» сардори Хави Эрнандесга қўнғироқ қилгани маълум бўлган ва бу ҳолат мураббий ҳамда сардор ўртасидаги муносабатларга путур етказган.
Мазкур ҳужжатли фильм футбол мухлисларига ўша даврдаги парда ортидаги воқеаларни, клуб ичидаги кескин муҳит ва мураббийнинг ўзига хос бошқарув фалсафасини яқиндан тушуниш имконини беради. Моуринюнинг бу эътирофлари йиллар ўтса ҳамки, ўша даврдаги “Реал Мадрид” ва “Барселона” қарама-қаршилиги нақадар мураккаб ва муросасиз бўлганини яна бир бор кўрсатиб бермоқда.
…