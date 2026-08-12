Жозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очди

·31·Спорт
Жозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очди
Қисқача

Жозе Моуриню Netflixда намойиш этилаётган ҳужжатли филмда 2010-йилдаги «Реал Мадрид» фаолияти, Икор Касиляс билан муносабатлари ва жамоа ичидаги муҳит ҳақида гапирди. У Касиляснинг қўшимча дам олиш кунлари, машғулотларни бир соатга кечиктириш ва ўйинлар олдидан меҳмонхонада йиғилмаслик ҳақидаги илтимосларини жамоа футболчиларининг эркатойлигини кўрсатган ҳолатлар сифатида баҳолади.

Таниқли португалиялик мураббий Жозе Моуриню ўз фаолиятидаги энг шов-шувли даврлардан бири бўлган «Реал Мадрид»даги фаолиятини яна бир бор ёдга олди. Netflix платформасида намойиш этила бошлаган янги ҳужжатли фильмда мутахассис қироллик клубидаги илк даври, хусусан, жамоанинг ўша вақтдаги сардори Икор Касиляс билан муносабатлари ва кийим алмаштириш хонасидаги ички муҳит ҳақида қизиқарли маълумотларни ошкор қилди. Бу давр нафақат Испания футболи, балки бутун Европа спорт жамоатчилиги эътиборида бўлган кескин қарама-қаршиликларга бойлиги билан ажралиб туради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Интизом йўлидаги илк тўқнашувлар

Ҳужжатли фильмда келтирилишича, Моуриню Мадрид клубидаги дастлабки учрузувлариёқ жамоада ўзи кўникмаган ва мутлақо қабул қила олмайдиган одатлар борлигини тушуниб етган. У Икор Касиляс билан бўлиб ўтган илк учта суҳбат унинг дунёқарашига катта таъсир кўрсатганини таъкидлайди. Биринчи учрашувда сардор Испания терма жамоаси футболчиларига кўпроқ дам олиш куни беришни сўраган. Иккинчи суҳбатда эса Мадрид шаҳридаги тирбандликларни баҳона қилиб, машғулотлар вақтини бир соатга кечиктиришни илтимос қилган. Учинчи мурожаат эса ўйинлардан олдин жамоа меҳмонхонада йиғилмаслиги, балки тўғридан-тўғри стадионда учрашиши ҳақида бўлган.

Моуринюнинг фикрича, айнан шу талаблар унинг жамоа футболчиларига нисбатан дастлабки таассуротини шакллантирган. Португалиялик мутахассис ўша суҳбатлардан сўнг «уларни қисқа вақт ичида эркатой эканини англаб етдим», дея хулоса қилган. 2010-йилда «Реал Мадрид» бошқарувини қўлга олган тажрибали мураббий юлдузларга тўла жамоани қабул қилиб олган эди. Унинг назарича, унинг вазифаси футболчиларга тўп тепишни ўргатиш эмас, балки уларга қатъий интизом ва ягона методологияни сингдиришдан иборат эди.

Барселона билан уруш ва миллий терма жамоадаги таранглик

Ҳужжатли фильм шунингдек, Моуриню ва Касиляс ўртасидаги машҳур зиддият илдизларига ҳам тўхталиб ўтади. Ушбу келишмовчилик Эль Класико баҳсларидаги кескинликлар Испания миллий терма жамоаси лагерига ҳам салбий таъсир кўрсатаётган бир пайтда авж олган эди. Ўша даврда дарвозабон Икор Касиляс икки лагер ўртасидаги муносабатларни юмшатиш мақсадида «Барселона» сардори Хави Эрнандесга қўнғироқ қилгани маълум бўлган ва бу ҳолат мураббий ҳамда сардор ўртасидаги муносабатларга путур етказган.

Мазкур ҳужжатли фильм футбол мухлисларига ўша даврдаги парда ортидаги воқеаларни, клуб ичидаги кескин муҳит ва мураббийнинг ўзига хос бошқарув фалсафасини яқиндан тушуниш имконини беради. Моуринюнинг бу эътирофлари йиллар ўтса ҳамки, ўша даврдаги “Реал Мадрид” ва “Барселона” қарама-қаршилиги нақадар мураккаб ва муросасиз бўлганини яна бир бор кўрсатиб бермоқда.

Жозе МоуринюРеал МадридИкор КасилясБарселонаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиТиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиБугун, 03:11Ливерпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керакЛиверпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керакБугун, 02:54Жозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очдиЖозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очдиБугун, 02:30Ламине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқдаЛамине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқдаБугун, 01:12Рафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиРафаел Леао келажаги ва Милан атрофидаги трансфер вазиятиБугун, 00:51Тоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди