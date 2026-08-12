Аион УТ хетбеки: Хитойлик янги электромобил Европани забт этишга ҳозирланмоқда
Аион бренди Европа бозорида Volkswagen ИД 3 ва МГ 4 EV га рақобатчи бўлиши кутилаётган Аион УТ электромобилини тақдим этди. GAC компаниясига тегишли ушбу хетбек илк бор октябр ойида дилерлик марказларида сотувга чиқарилади ва унинг бошланғич нархи 30 минг фунт стерлингдан паст бўлади. Олд ўққа ўрнатилган 204 от кучига эга электр двигател автомобилни 100 километр соат тезликка 7.
Хитойнинг Аион бренди Европа бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида янги Аион УТ электромобилини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу хатчбек ўзининг ҳамёнбоп нархи ва замонавий хусусиятлари билан Volkswagen ИД 3 ҳамда МГ 4 EV каби машҳур моделларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
GAC компаниясига тегишли бўлган Аион маркасининг ушбу янги маҳсулоти илк бор октябрь ойида дилерлик марказларида сотувга чиқарилади. Автомобилнинг бошланғич нархи 30 минг фунт стерлингдан паст этиб белгилангани харидорлар эътиборини тортиши табиий.
Техник имкониятлар ва юриш масофасиАион УТ олд ўққа ўрнатилган электр двигател билан жиҳозланган бўлиб, у 204 от кучига эга. Ушбу қувват унга нолдан 100 километр соат тезликка 7.3 сонияда эришиш имконини беради.
Электромобил битта қувватланишда 268 мил масофани босиб ўта олади. Шунингдек, унинг аккумуляторини тезкор қувватлаш станцияларида 30 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш учун атиги 24 дақиқа вақт талаб этилади.
Дизайн ва салон қулайликлариИталиянинг Милан шаҳрида лойиҳалаштирилган Аион УТ ихчам ўлчамларига қарамай, кенг салон майдони билан ажралиб туради. Хитойлик харидорларнинг талабларидан келиб чиқиб, у Volkswagen ИД 3 моделига нисбатан бироз узунроқ ва кенгроқ қилиб ясалган.
Автомобилнинг ички қисми рақамли технологияларга бой бўлиб, унда 14.6 дюймли марказий сенсорли экран ва 8.8 дюймли асбоблар панели ўрнатилган. Ишлаб чиқарувчилар юқори сифатли материаллардан фойдаланилганини, жумладан, пластмасса қисмлар чарм тикувни ҳамда углерод толали қопламани эслатувчи ўзига хос дизайнга эга эканини таъкидлашмоқда.
Харидорларга ягона комплектацияда таклиф этиладиган Аион УТ учун қўшимча жиҳозлар тўплами ҳам мавжуд. Унинг ёрдамида иситиладиган ва вентиляцияланадиган олд ўриндиқлар, панорамали шиша том ҳамда электр бошқарувидаги юкхона эшигига эга бўлиш мумкин. Муҳандислар автомобил шассисини Европа йўллари, хусусан, Буюк Британия асфальтининг ўзига хос хусусиятларига мослаштириб, унинг пуржиналари ва амортизаторларини қайта созлашган.
…