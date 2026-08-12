Аион УТ хетбеки: Хитойлик янги электромобил Европани забт этишга ҳозирланмоқда

·17·Авто
Аион УТ хетбеки: Хитойлик янги электромобил Европани забт этишга ҳозирланмоқда
Қисқача

Аион бренди Европа бозорида Volkswagen ИД 3 ва МГ 4 EV га рақобатчи бўлиши кутилаётган Аион УТ электромобилини тақдим этди. GAC компаниясига тегишли ушбу хетбек илк бор октябр ойида дилерлик марказларида сотувга чиқарилади ва унинг бошланғич нархи 30 минг фунт стерлингдан паст бўлади. Олд ўққа ўрнатилган 204 от кучига эга электр двигател автомобилни 100 километр соат тезликка 7.

Хитойнинг Аион бренди Европа бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида янги Аион УТ электромобилини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу хатчбек ўзининг ҳамёнбоп нархи ва замонавий хусусиятлари билан Volkswagen ИД 3 ҳамда МГ 4 EV каби машҳур моделларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

GAC компаниясига тегишли бўлган Аион маркасининг ушбу янги маҳсулоти илк бор октябрь ойида дилерлик марказларида сотувга чиқарилади. Автомобилнинг бошланғич нархи 30 минг фунт стерлингдан паст этиб белгилангани харидорлар эътиборини тортиши табиий.

Техник имкониятлар ва юриш масофаси

Аион УТ олд ўққа ўрнатилган электр двигател билан жиҳозланган бўлиб, у 204 от кучига эга. Ушбу қувват унга нолдан 100 километр соат тезликка 7.3 сонияда эришиш имконини беради.

Электромобил битта қувватланишда 268 мил масофани босиб ўта олади. Шунингдек, унинг аккумуляторини тезкор қувватлаш станцияларида 30 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш учун атиги 24 дақиқа вақт талаб этилади.

Дизайн ва салон қулайликлари

Италиянинг Милан шаҳрида лойиҳалаштирилган Аион УТ ихчам ўлчамларига қарамай, кенг салон майдони билан ажралиб туради. Хитойлик харидорларнинг талабларидан келиб чиқиб, у Volkswagen ИД 3 моделига нисбатан бироз узунроқ ва кенгроқ қилиб ясалган.

Автомобилнинг ички қисми рақамли технологияларга бой бўлиб, унда 14.6 дюймли марказий сенсорли экран ва 8.8 дюймли асбоблар панели ўрнатилган. Ишлаб чиқарувчилар юқори сифатли материаллардан фойдаланилганини, жумладан, пластмасса қисмлар чарм тикувни ҳамда углерод толали қопламани эслатувчи ўзига хос дизайнга эга эканини таъкидлашмоқда.

Харидорларга ягона комплектацияда таклиф этиладиган Аион УТ учун қўшимча жиҳозлар тўплами ҳам мавжуд. Унинг ёрдамида иситиладиган ва вентиляцияланадиган олд ўриндиқлар, панорамали шиша том ҳамда электр бошқарувидаги юкхона эшигига эга бўлиш мумкин. Муҳандислар автомобил шассисини Европа йўллари, хусусан, Буюк Британия асфальтининг ўзига хос хусусиятларига мослаштириб, унинг пуржиналари ва амортизаторларини қайта созлашган.

Аион УТЭлектромобилХитой автомабиллариGACЯнги хетбек
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этдиJaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этдиБугун, 05:56Jaguar компаниясининг янги авлод автомобил интерери ошкор этилдиJaguar компаниясининг янги авлод автомобил интерери ошкор этилдиБугун, 05:24ЖКБ Ҳйдромах водородда ишлайдиган автомобиллар тезлик рекордини янгиладиЖКБ Ҳйдромах водородда ишлайдиган автомобиллар тезлик рекордини янгиладиКеча, 23:22Ford Mustang асосидаги тўрт эшикли янги седан намойиш этилдиFord Mustang асосидаги тўрт эшикли янги седан намойиш этилдиКеча, 21:25Электромобилларни қувватлаш харажатлари бензинли автомобилларга тенглашдиЭлектромобилларни қувватлаш харажатлари бензинли автомобилларга тенглашдиКеча, 17:28McLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилдиMcLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилдиКеча, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади