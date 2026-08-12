Пҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашди

·21·Техно
Пҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашди
Қисқача

Фиби Гейц ва София Kiaнни Пҳиа платформасида мижозлар иштирокисиз харидлар учун комиссия олишга имкон берувчи "коокие стуффинг" амалиётидан ўтган йилнинг декабр ойидаёқ хабардор бўлган, бироқ бу ҳақда ойлаб жамоатчиликка маълум қилишмаган.

Фиби Гейтс ва София Kiaнни томонидан асос солинган Пҳиа харидлар стартапи яна бир жиддий можарога дуч келди. Bloomberg нашри маълумотига кўра, компания раҳбарлари ўзларининг савдо платформасида мижозлар иштирокисиз амалга оширилган харидлар учун ҳам комиссия ҳақини олиб келгани — "коокие стуффинг" амалиётидан хабардор бўлишган, бироқ бу ҳақда ойлаб жамоатчиликка маълум қилишмаган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Аслида "коокие стуффинг" интернет-маркетингда жуда мунозарали ва қаттиқ қораланадиган усул ҳисобланади. Одатда бундай платформалар бозорга киришда мазкур усулдан фойдаланмаслик ҳақида махсус шартномалар имзолашади, чунки бу бошқа ҳамкорларнинг даромадини ноҳақ ўзлаштиришни англатади. Bloomberg нашрининг ёзишича, дастлаб Пҳиа вакиллари журналистлар суриштирув бошлаганигина бу муаммо ҳақида билишганини даъво қилишган эди.

Фош қилинган ёзишмалар ва молиявий зарбалар

Бироқ нашр қўлга киритган ошкор бўлган Slack хабарлари ва вазиятдан хабардор манбаларга таяниб тарқатган янги маълумотларига кўра, Фиби Гейтс ва София Kiaнни ўз стартаплари бу усулдан фойдаланаётганини ўтган йилнинг декабрь ойидаёқ билишган. Оқишиб чиққан ёзишмаларда асосчилар компания раҳбарияти ва муҳандислари билан биргаликда мазкур ҳолатни муҳокама қилгани аниқ кўрсатилган.

Суриштирув натижаларига кўра, "коокие стуффинг" амалиёти Пҳиа умумий савдоларининг салмоқли қисмини ташкил этган. Компания бу ноқонуний амалиётни тўхтатгач, унинг кунлик даромади кескин пасайиб кетган. Шунингдек, мазкур ҳолатдан Нике ва Нордстром каби йирик брендлар ҳам жабр кўргани маълум бўлди.

Техник хато эмас, махсус функция

Аввалроқ Пҳиа вакиллари юзага келган ҳолатни оддий "дастурий хато" деб аташга уринишган эди. Бироқ Bloomberg ҳисоботида бу махсус равишда ёқиб-ўчириш имкониятига эга бўлган функция сифатида яратилгани фош қилинди. Янги айбловлар ортидан стартап вакиллари айрим даъволарни рад этишган бўлса-да, вазиятдан сабоқ чиқаришларини билдиришган. TechCrunch нашрининг изоҳ сўраб йўллаган мурожаатларига эса ҳозирча жавоб берилмаган.

Эслатиб ўтамиз, Пҳиа ўтган йилнинг апрель ойида харидорларга турли чакана савдо тармоқларидан энг яхши нархларни топишда ёрдам берувчи Google Фlights каби қулай платформа сифатида иш бошлаган эди. Бироқ ёз ойларида эълон қилинган суриштирувлардан сўнг компания йил бошидан буён ўз ходимларининг деярли ярмини йўқотгани, кўплаб брендлар ўзларининг иловада мавжудлигидан ҳатто хабардор эмаслиги ҳам маълум бўлганди. Шунингдек, стартап илгари фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини рухсатсиз йиғиш ва кузатиб бориш билан боғлиқ бошқа можароларга ҳам дуч келган.

ПҳиаФиби ГейтсСофия KiaнниСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиMicrosoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиБугун, 03:57Google Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиБугун, 03:23Аксел венчур фонди Ҳиндистон учун 550 миллион долларлик янги жамғарма йиғдиАксел венчур фонди Ҳиндистон учун 550 миллион долларлик янги жамғарма йиғдиБугун, 02:52НEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очдиНEК компанияси инсонларсиз ишлайдиган янги сунъий интеллект бўлимини очдиБугун, 01:55АҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошдиАҚШда NVIDIA GeForce RTX 50 графика карталари нархи кескин ошдиБугун, 01:25Uber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юбордиUber автоном етказиб бериш билан шуғулланувчи Серве Роботикс компаниясидаги улушини тўлиқ сотиб юбордиБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди