Пҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашди
Фиби Гейц ва София Kiaнни Пҳиа платформасида мижозлар иштирокисиз харидлар учун комиссия олишга имкон берувчи "коокие стуффинг" амалиётидан ўтган йилнинг декабр ойидаёқ хабардор бўлган, бироқ бу ҳақда ойлаб жамоатчиликка маълум қилишмаган.
Фиби Гейтс ва София Kiaнни томонидан асос солинган Пҳиа харидлар стартапи яна бир жиддий можарога дуч келди. Bloomberg нашри маълумотига кўра, компания раҳбарлари ўзларининг савдо платформасида мижозлар иштирокисиз амалга оширилган харидлар учун ҳам комиссия ҳақини олиб келгани — "коокие стуффинг" амалиётидан хабардор бўлишган, бироқ бу ҳақда ойлаб жамоатчиликка маълум қилишмаган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Аслида "коокие стуффинг" интернет-маркетингда жуда мунозарали ва қаттиқ қораланадиган усул ҳисобланади. Одатда бундай платформалар бозорга киришда мазкур усулдан фойдаланмаслик ҳақида махсус шартномалар имзолашади, чунки бу бошқа ҳамкорларнинг даромадини ноҳақ ўзлаштиришни англатади. Bloomberg нашрининг ёзишича, дастлаб Пҳиа вакиллари журналистлар суриштирув бошлаганигина бу муаммо ҳақида билишганини даъво қилишган эди.
Фош қилинган ёзишмалар ва молиявий зарбаларБироқ нашр қўлга киритган ошкор бўлган Slack хабарлари ва вазиятдан хабардор манбаларга таяниб тарқатган янги маълумотларига кўра, Фиби Гейтс ва София Kiaнни ўз стартаплари бу усулдан фойдаланаётганини ўтган йилнинг декабрь ойидаёқ билишган. Оқишиб чиққан ёзишмаларда асосчилар компания раҳбарияти ва муҳандислари билан биргаликда мазкур ҳолатни муҳокама қилгани аниқ кўрсатилган.
Суриштирув натижаларига кўра, "коокие стуффинг" амалиёти Пҳиа умумий савдоларининг салмоқли қисмини ташкил этган. Компания бу ноқонуний амалиётни тўхтатгач, унинг кунлик даромади кескин пасайиб кетган. Шунингдек, мазкур ҳолатдан Нике ва Нордстром каби йирик брендлар ҳам жабр кўргани маълум бўлди.
Техник хато эмас, махсус функцияАввалроқ Пҳиа вакиллари юзага келган ҳолатни оддий "дастурий хато" деб аташга уринишган эди. Бироқ Bloomberg ҳисоботида бу махсус равишда ёқиб-ўчириш имкониятига эга бўлган функция сифатида яратилгани фош қилинди. Янги айбловлар ортидан стартап вакиллари айрим даъволарни рад этишган бўлса-да, вазиятдан сабоқ чиқаришларини билдиришган. TechCrunch нашрининг изоҳ сўраб йўллаган мурожаатларига эса ҳозирча жавоб берилмаган.
Эслатиб ўтамиз, Пҳиа ўтган йилнинг апрель ойида харидорларга турли чакана савдо тармоқларидан энг яхши нархларни топишда ёрдам берувчи Google Фlights каби қулай платформа сифатида иш бошлаган эди. Бироқ ёз ойларида эълон қилинган суриштирувлардан сўнг компания йил бошидан буён ўз ходимларининг деярли ярмини йўқотгани, кўплаб брендлар ўзларининг иловада мавжудлигидан ҳатто хабардор эмаслиги ҳам маълум бўлганди. Шунингдек, стартап илгари фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини рухсатсиз йиғиш ва кузатиб бориш билан боғлиқ бошқа можароларга ҳам дуч келган.
…