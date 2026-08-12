Стеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уланди

·18·Техно
Стеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уланди
Қисқача

Ларге_Кустомер_3840 тахаллусли фойдаланувчи Валве компаниясининг ихчам Стеам Мачине компютерига ташқи док-стансия орқали Radeon RX 9070 ХТ видеокартасини улади. Бунинг учун PCIe 4.0 интерфейсли ички SSD уясига NVMe-то-Окулинк адаптери ўрнатилди, натижада одатий SSDдан фойдаланиш имкони йўқолиб, флеш-хотира USB-C орқали уланди.

Вальве компаниясининг ихчам компьютери бўлган Стеам Мачине одатда юқори унумдорлиги билан мақтана олмайди, бироқ фойдаланувчилар уни тубдан ўзгартириш йўлларини топмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Reddit тармоғида Ларге_Кустомер_3840 тахаллуси остидаги фойдаланувчи ушбу қурилмани кескин кучайтириб, уни чинакам ўйин машинасига айлантирди. Асосий янгиланиш сифатида тизимга замонавий AMD флагмани — дискрет Radeon RX 9070 ХТ видеокартаси уланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур график карта асл қурилмадаги ечимдан бир неча бор устун бўлиб, ҳозирги авлоднинг энг кучли ечимларидан бири саналади. Албатта, бундай йирик платани ихчам корпус ичига жойлаштириб бўлмайди, шунинг учун видеокарта ташқи док-станция ёрдамида Окулинк интерфейси орқали уланди. Аслида Стеам Мачине компьютерида Окулинк порти ҳам, уни чиқариш учун оддий имконият ҳам мавжуд эмас.

Тизимни модификация қилиш йўли

Бироқ қурилмада PCIe 4.0 интерфейсига эга ички SSD уяси мавжуд бўлиб, у ерга NVMe-то-Окулинк адаптерини ўрнатиш орқали керакли улагични ҳосил қилиш мумкин бўлди. Компьютерда фақат битта накопитель уяси бўлгани сабабли, бу ечим тизимни одатий тарзда SSD билан таъминлаш имкониятидан маҳрум қилади. Муаммони ҳал қилиш учун муаллиф қўшимча адаптер ёрдамида флеш-хотирани USB-C орқали улашга мажбур бўлди.

Ушбу жараён техник жиҳатдан мураккаб бўлмаса-да, кичик компьютерни стол устида тарқоқ ҳолда турувчи йирик тизимга айлантиради. Чунки видеокартанинг ўзи алоҳида қувват манбаига эҳтиёж сезади. Натижада фойдаланувчи столида алоҳида турувчи Стеам Мачине ҳамда видеокарта ва қувват блокидан иборат док-станция ҳосил бўлди. Дастлабки синовлар жараёнида Кримсон Десерт ўйини 100 к/с дан юқори натижа кўрсатгани маълум қилинди.

Дастурий таъминот ва бошқа тажрибалар

Қизиғи шундаки, СтеамОС операцион тизимини махсус созлаш талаб этилмади — тизим видеокартани дарҳол аниқлаб, уни асосий GPU сифатида фаоллаштирди. Бироқ мутахассисларнинг таъкидлашича, Стеам Мачине процессорининг қувват лимити қаттиқ чеклангани сабабли, Radeon RX 9070 ХТ бундай боғлиқликда тўлиқ қувват билан ишламаслиги мумкин. Шу боис ўхшаш хусусиятларга эга мини-ПК йиғиш анча қулайроқ бўлиши мумкин.

Шунингдек, яна бир фойдаланувчи течмагнет ўзининг Стеам Мачине компьютери учун махсус сув билан совутиш блоки (вобблок) ишлаб чиққани эътиборга молик. Бу юклама остида ҳароратни 20-30 даражага пасайтириш имконини берди, гарчи қурилмани ҳали ҳам тўлиқ оверклокк қилиш имкони мавжуд бўлмаса-да, бундай тажрибалар ўйинчиларнинг қизиқиши юқорилигини кўрсатмоқда.

Стеам МачинеRadeon RX 9070 ХТВальвеОкулинкКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиFairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиБугун, 05:56OpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олдиOpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олдиБугун, 04:59Microsoft Windows лицензиялари нархини кескин оширдиMicrosoft Windows лицензиялари нархини кескин оширдиБугун, 04:28Microsoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиMicrosoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиБугун, 03:57Google Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиБугун, 03:23Пҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашдиПҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашдиБугун, 02:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди