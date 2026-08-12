Стеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уланди
Ларге_Кустомер_3840 тахаллусли фойдаланувчи Валве компаниясининг ихчам Стеам Мачине компютерига ташқи док-стансия орқали Radeon RX 9070 ХТ видеокартасини улади. Бунинг учун PCIe 4.0 интерфейсли ички SSD уясига NVMe-то-Окулинк адаптери ўрнатилди, натижада одатий SSDдан фойдаланиш имкони йўқолиб, флеш-хотира USB-C орқали уланди.
Вальве компаниясининг ихчам компьютери бўлган Стеам Мачине одатда юқори унумдорлиги билан мақтана олмайди, бироқ фойдаланувчилар уни тубдан ўзгартириш йўлларини топмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Reddit тармоғида Ларге_Кустомер_3840 тахаллуси остидаги фойдаланувчи ушбу қурилмани кескин кучайтириб, уни чинакам ўйин машинасига айлантирди. Асосий янгиланиш сифатида тизимга замонавий AMD флагмани — дискрет Radeon RX 9070 ХТ видеокартаси уланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур график карта асл қурилмадаги ечимдан бир неча бор устун бўлиб, ҳозирги авлоднинг энг кучли ечимларидан бири саналади. Албатта, бундай йирик платани ихчам корпус ичига жойлаштириб бўлмайди, шунинг учун видеокарта ташқи док-станция ёрдамида Окулинк интерфейси орқали уланди. Аслида Стеам Мачине компьютерида Окулинк порти ҳам, уни чиқариш учун оддий имконият ҳам мавжуд эмас.
Тизимни модификация қилиш йўлиБироқ қурилмада PCIe 4.0 интерфейсига эга ички SSD уяси мавжуд бўлиб, у ерга NVMe-то-Окулинк адаптерини ўрнатиш орқали керакли улагични ҳосил қилиш мумкин бўлди. Компьютерда фақат битта накопитель уяси бўлгани сабабли, бу ечим тизимни одатий тарзда SSD билан таъминлаш имкониятидан маҳрум қилади. Муаммони ҳал қилиш учун муаллиф қўшимча адаптер ёрдамида флеш-хотирани USB-C орқали улашга мажбур бўлди.
Ушбу жараён техник жиҳатдан мураккаб бўлмаса-да, кичик компьютерни стол устида тарқоқ ҳолда турувчи йирик тизимга айлантиради. Чунки видеокартанинг ўзи алоҳида қувват манбаига эҳтиёж сезади. Натижада фойдаланувчи столида алоҳида турувчи Стеам Мачине ҳамда видеокарта ва қувват блокидан иборат док-станция ҳосил бўлди. Дастлабки синовлар жараёнида Кримсон Десерт ўйини 100 к/с дан юқори натижа кўрсатгани маълум қилинди.
Дастурий таъминот ва бошқа тажрибаларҚизиғи шундаки, СтеамОС операцион тизимини махсус созлаш талаб этилмади — тизим видеокартани дарҳол аниқлаб, уни асосий GPU сифатида фаоллаштирди. Бироқ мутахассисларнинг таъкидлашича, Стеам Мачине процессорининг қувват лимити қаттиқ чеклангани сабабли, Radeon RX 9070 ХТ бундай боғлиқликда тўлиқ қувват билан ишламаслиги мумкин. Шу боис ўхшаш хусусиятларга эга мини-ПК йиғиш анча қулайроқ бўлиши мумкин.
Шунингдек, яна бир фойдаланувчи течмагнет ўзининг Стеам Мачине компьютери учун махсус сув билан совутиш блоки (вобблок) ишлаб чиққани эътиборга молик. Бу юклама остида ҳароратни 20-30 даражага пасайтириш имконини берди, гарчи қурилмани ҳали ҳам тўлиқ оверклокк қилиш имкони мавжуд бўлмаса-да, бундай тажрибалар ўйинчиларнинг қизиқиши юқорилигини кўрсатмоқда.
…