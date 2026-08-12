OpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олди

·21·Техно
OpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олди
Қисқача

OpenAI амалдаги ва собиқ ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик аксияларни сотиб олди ва компания қиймати 852 миллиард долларга баҳоланди. Битим ташқи инвесторлар жалб қилинмаган ҳолда, OpenAIнинг ўз маблағлари ҳисобидан амалга оширилди. Бу ходимларга IPOни кутмасдан ўз аксияларини нақд пулга айлантириш имконини берди.

Сунъий интеллект соҳасида етакчи бўлган OpenAI компанияси ўзининг амалдаги ва собиқ ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олди. Bloomberg нашрининг хабар беришича, ушбу йирик молиявий операция компаниянинг умумий қийматини 852 миллиард долларга баҳолаган ҳолда амалга оширилган бўлиб, бу ходимларга ўз капиталини IPO'ни кутмасдан нақд пулга айлантириш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, мазкур битим давомида ташқи инвесторлар жалб қилинмаган ва OpenAI акцияларни бевосита ўз маблағлари эвазига харид қилган. Баҳолаш қиймати компаниянинг сўнгги молиявий раунди даражасида сақланиб қолди. Жорий йилнинг март ойида OpenAI 122 миллиард долларлик молиялаштиришни якунлаган ва айнан 852 миллиард долларлик пост-моней валуатион кўрсаткичига эришган эди.

Молиявий кўрсаткичлардаги кескин ўзгаришлар

Ушбу битим ўтган йиллардаги шунга ўхшаш операциялардан сезиларли даражада фарқ қилади. Масалан, 2025-йилда ходимлар ўз акцияларини ташқи инвесторларга сотган бўлиб, ўшанда компания қиймати 500 миллиард долларга баҳоланган эди. Oraдан атиги 10 ой ўтиб, бу кўрсаткич 852 миллиард долларга етди ва компания бу гал ходимларга ўз маблағлари ҳисобидан лвидлилик тақдим этди.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай қадамлар шиддат билан ривожланаётган технология бозорида энг иқтидорли кадрларни сақлаб қолиш ва рағбатлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Акцияларнинг оммавий равишда сотилиши ходимларга компания муваффақиятидан бевосита ва тезкор равишда моддий манфаат кўриш йўлини очиб беради.

Келажакдаги режалар ва биржага чиқиш истиқболлари

Очиқ бозорга чиқишдан олдин бундай ички акциялар айирбошлашининг амалга оширилиши OpenAI учун ҳам стратегик қадам ҳисобланади. Компания раҳбарияти биржага расмий чиқиш (IPO) жараёнидан олдин ходимларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва акциялар қийматини қисман фиксация қилишга эътибор қаратмоқда.

ChatGPT яратувчиларининг бундай йирик молиявий операцияларни амалга ошириши сунъий интеллект бозорида капитал оқими нақадар юқори эканини кўрсатади. OpenAI қийматининг қисқа фурсатда кескин ошиши глобал технология гигантлари орасидаги рақобатни янада кучайтирмоқда ва соҳага бўлган инвесторлар ишончини мустаҳкамлаётганини тасдиқлайди.

OpenAIChatGPTТехнологияИнвестицияBloomberg
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиFairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиБугун, 05:56Стеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиСтеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиБугун, 05:24Microsoft Windows лицензиялари нархини кескин оширдиMicrosoft Windows лицензиялари нархини кескин оширдиБугун, 04:28Microsoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиMicrosoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиБугун, 03:57Google Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиБугун, 03:23Пҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашдиПҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашдиБугун, 02:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди