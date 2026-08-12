OpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олди
OpenAI амалдаги ва собиқ ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик аксияларни сотиб олди ва компания қиймати 852 миллиард долларга баҳоланди. Битим ташқи инвесторлар жалб қилинмаган ҳолда, OpenAIнинг ўз маблағлари ҳисобидан амалга оширилди. Бу ходимларга IPOни кутмасдан ўз аксияларини нақд пулга айлантириш имконини берди.
Сунъий интеллект соҳасида етакчи бўлган OpenAI компанияси ўзининг амалдаги ва собиқ ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олди. Bloomberg нашрининг хабар беришича, ушбу йирик молиявий операция компаниянинг умумий қийматини 852 миллиард долларга баҳолаган ҳолда амалга оширилган бўлиб, бу ходимларга ўз капиталини IPO'ни кутмасдан нақд пулга айлантириш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, мазкур битим давомида ташқи инвесторлар жалб қилинмаган ва OpenAI акцияларни бевосита ўз маблағлари эвазига харид қилган. Баҳолаш қиймати компаниянинг сўнгги молиявий раунди даражасида сақланиб қолди. Жорий йилнинг март ойида OpenAI 122 миллиард долларлик молиялаштиришни якунлаган ва айнан 852 миллиард долларлик пост-моней валуатион кўрсаткичига эришган эди.
Молиявий кўрсаткичлардаги кескин ўзгаришларУшбу битим ўтган йиллардаги шунга ўхшаш операциялардан сезиларли даражада фарқ қилади. Масалан, 2025-йилда ходимлар ўз акцияларини ташқи инвесторларга сотган бўлиб, ўшанда компания қиймати 500 миллиард долларга баҳоланган эди. Oraдан атиги 10 ой ўтиб, бу кўрсаткич 852 миллиард долларга етди ва компания бу гал ходимларга ўз маблағлари ҳисобидан лвидлилик тақдим этди.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай қадамлар шиддат билан ривожланаётган технология бозорида энг иқтидорли кадрларни сақлаб қолиш ва рағбатлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Акцияларнинг оммавий равишда сотилиши ходимларга компания муваффақиятидан бевосита ва тезкор равишда моддий манфаат кўриш йўлини очиб беради.
Келажакдаги режалар ва биржага чиқиш истиқболлариОчиқ бозорга чиқишдан олдин бундай ички акциялар айирбошлашининг амалга оширилиши OpenAI учун ҳам стратегик қадам ҳисобланади. Компания раҳбарияти биржага расмий чиқиш (IPO) жараёнидан олдин ходимларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва акциялар қийматини қисман фиксация қилишга эътибор қаратмоқда.
ChatGPT яратувчиларининг бундай йирик молиявий операцияларни амалга ошириши сунъий интеллект бозорида капитал оқими нақадар юқори эканини кўрсатади. OpenAI қийматининг қисқа фурсатда кескин ошиши глобал технология гигантлари орасидаги рақобатни янада кучайтирмоқда ва соҳага бўлган инвесторлар ишончини мустаҳкамлаётганини тасдиқлайди.
…