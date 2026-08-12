Microsoft Windows лицензиялари нархини кескин оширди
Microsoft OEM-ишлаб чиқарувчилар учун Windows лицензиялари нархини одатдаги индексациядан юқори даражада, бирйўла 7-10 фоизга оширди. Бу ўзгариш тайёр компютерлар ва ноутбуклар нархининг кўтарилишига олиб келиши кутилмоқда. Фрамеворк компанияси янги авлод Фрамеворк Лаптоп 13 Pro нархига Microsoft лицензияси қимматлашуви, Intel Core Ultra Сериес 3 процессорлари ҳамда хотира нархлари ошиши таъсир қилганини билдирди.
Дунёга машҳур Microsoft корпорацияси шахсий компьютерлар бозорига таъсир кўрсатувчи навбатдаги муҳим қадамни ташлаб, Windows операцион тизими лицензиялари нархини одатдагидан сезиларли даражада юқорироқ фоизда кўтарди. Ушбу ўзгариш яқин келажакда бутун дунё бўйлаб тайёр компьютерлар ва ноутбуклар қийматига ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
УДН нашри тарқатган маълумотларга кўра, технология гиганти OEM-ишлаб чиқарувчилар учун мўлжалланган Windows лицензия тўловларини ҳар йили муайян даражада ошириб келган. Бироқ, одатдаги амалиётдан фарқли ўлароқ, жорий нарх сиёсати бир неча фоизли оддий индексациядан чекиниб, бирйўла 7-10 фоизга қимматлашган. Бу эса бозордаги умумий инфляция фонида сезиларли сакраш сифатида баҳоланмоқда.
Компьютер бозоридаги нархлар занжириМазкур нарх ошиши ҳақидаги илк хабарлардан бири модулар ноутбуклар ишлаб чиқарувчи Фрамеворк компанияси томонидан ўз блогида маълум қилинган эди. Ишлаб чиқарувчининг билдиришича, янги авлод Фрамеворк Лаптоп 13 Pro қурилмаларининг якуний нархи бир қанча қимматлашув омилларини ўз ичига олади.
Ушбу омиллар сирасига Intel Core Ultra Сериес 3 процессорларининг яқинда кутилаётган қимматлашуви, тезкор ҳамда доимий хотира нархларининг ошиши ва энг асосийси, Microsoft операцион тизими лицензияси қийматининг юқорилагани киради. Натижада йиғма компонентлар таннархининг умумий ўсиши кузатилмоқда.
Истеъмолчилар учун оқибатларМутахассисларнинг фикрича, лицензия нархининг бу тарзда кўтарилиши шахсий компьютерлар бозорида нархларнинг янада ўсишига олиб келувчи қўшимча омилга айланади. Сўнгги вақтларда аппарат таъминоти («железо») қисмлари қимматлашиб бораётган бир пайтда, дастурий таъминот нархининг ошиши харидорларга янада қаттиқроқ таъсир қилади.
Айниқса, бюджет ва ўрта сегментдаги ноутбуклар ҳамда тайёр столдаги компьютерлар нархи кўтарилиши кутилмоқда. Бу эса охир-оқибат истеъмолчилар учун техника харид қилишни қийинлаштириб, бутун бозор динамикасига ўз таъсирини кўрсатиши аниқ.
…