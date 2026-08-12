Microsoft Windows лицензиялари нархини кескин оширди

·32·Техно
Microsoft Windows лицензиялари нархини кескин оширди
Қисқача

Microsoft OEM-ишлаб чиқарувчилар учун Windows лицензиялари нархини одатдаги индексациядан юқори даражада, бирйўла 7-10 фоизга оширди. Бу ўзгариш тайёр компютерлар ва ноутбуклар нархининг кўтарилишига олиб келиши кутилмоқда. Фрамеворк компанияси янги авлод Фрамеворк Лаптоп 13 Pro нархига Microsoft лицензияси қимматлашуви, Intel Core Ultra Сериес 3 процессорлари ҳамда хотира нархлари ошиши таъсир қилганини билдирди.

Дунёга машҳур Microsoft корпорацияси шахсий компьютерлар бозорига таъсир кўрсатувчи навбатдаги муҳим қадамни ташлаб, Windows операцион тизими лицензиялари нархини одатдагидан сезиларли даражада юқорироқ фоизда кўтарди. Ушбу ўзгариш яқин келажакда бутун дунё бўйлаб тайёр компьютерлар ва ноутбуклар қийматига ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

УДН нашри тарқатган маълумотларга кўра, технология гиганти OEM-ишлаб чиқарувчилар учун мўлжалланган Windows лицензия тўловларини ҳар йили муайян даражада ошириб келган. Бироқ, одатдаги амалиётдан фарқли ўлароқ, жорий нарх сиёсати бир неча фоизли оддий индексациядан чекиниб, бирйўла 7-10 фоизга қимматлашган. Бу эса бозордаги умумий инфляция фонида сезиларли сакраш сифатида баҳоланмоқда.

Компьютер бозоридаги нархлар занжири

Мазкур нарх ошиши ҳақидаги илк хабарлардан бири модулар ноутбуклар ишлаб чиқарувчи Фрамеворк компанияси томонидан ўз блогида маълум қилинган эди. Ишлаб чиқарувчининг билдиришича, янги авлод Фрамеворк Лаптоп 13 Pro қурилмаларининг якуний нархи бир қанча қимматлашув омилларини ўз ичига олади.

Ушбу омиллар сирасига Intel Core Ultra Сериес 3 процессорларининг яқинда кутилаётган қимматлашуви, тезкор ҳамда доимий хотира нархларининг ошиши ва энг асосийси, Microsoft операцион тизими лицензияси қийматининг юқорилагани киради. Натижада йиғма компонентлар таннархининг умумий ўсиши кузатилмоқда.

Истеъмолчилар учун оқибатлар

Мутахассисларнинг фикрича, лицензия нархининг бу тарзда кўтарилиши шахсий компьютерлар бозорида нархларнинг янада ўсишига олиб келувчи қўшимча омилга айланади. Сўнгги вақтларда аппарат таъминоти («железо») қисмлари қимматлашиб бораётган бир пайтда, дастурий таъминот нархининг ошиши харидорларга янада қаттиқроқ таъсир қилади.

Айниқса, бюджет ва ўрта сегментдаги ноутбуклар ҳамда тайёр столдаги компьютерлар нархи кўтарилиши кутилмоқда. Бу эса охир-оқибат истеъмолчилар учун техника харид қилишни қийинлаштириб, бутун бозор динамикасига ўз таъсирини кўрсатиши аниқ.

MicrosoftWindowsТехнологияларКомпьютерНоутбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиFairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиБугун, 05:56Стеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиСтеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиБугун, 05:24OpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олдиOpenAI ходимларидан қарийб 7 миллиард долларлик акцияларни сотиб олдиБугун, 04:59Microsoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиMicrosoft компаниясининг Нокиани сотиб олишгача бўлган сирли смартфони суратлари ошкор бўлдиБугун, 03:57Google Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ ишлаш унумдорлиги бўйича синовдан ўтдиБугун, 03:23Пҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашдиПҳиа стартапи раҳбарияти аффилиате маркетинг можаросига аралашдиБугун, 02:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди