«Пахтакор»нинг Элит ОЧЛдаги имкониятлари қандай? Рақиб бош мураббийи тан олди

·38·Спорт
«Пахтакор»нинг Элит ОЧЛдаги имкониятлари қандай? Рақиб бош мураббийи тан олди
Қисқача

«Пахтакор» Элит ОЧЛ мусобақасида муваффақиятли иштирок этиш имкониятига эга, деб ҳисоблайди «Ал Ҳусайн» бош мураббийи Аҳмад Ҳайил Иброҳим. У Тошкент клуби Иордания жамоасини 3:0 ҳисобида мағлуб этганидан сўнг, «Ал Ҳусайн»нинг май ойидан бери расмий ўйин ўтказмагани ва янги футболчиларнинг жамоага мослашишга улгурмагани натижага таъсир қилганини айтди.

Осиё Чемпионлар лигаси Элит саралаш босқичи доирасида Тошкентнинг «Пахтакор» клуби Иорданиянинг «Ал Ҳусайн» жамоасини ўз майдонида қабул қилиб, 3:0 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани қўлга киритди. Ушбу муҳим беллашувдан сўнг ўтказилган анъанавий матбуот анжуманида меҳмонлар бош мураббийи Аҳмад Ҳайил Иброҳим журналистлар саволларига жавоб бериб, мағлубиятнинг асл сабаблари ҳамда тактик тафсилотлари билан ўртоқлашди.

«Ўйин амалиётининг йўқлиги ва кичик хатолар баҳс тақдирини ҳал қилди»

Иордания клуби устозининг таъкидлашича, жамоанинг узоқ вақт мобайнида расмий ўйинлар ўтказмагани ҳамда таркибга янги келиб қўшилган футболчиларнинг мослашув жараёни ўйин натижасига бевосита таъсир кўрсатган:

«Кеча ўйиндан олдинги матбуот анжуманида ҳам ўйин амалиёти йўқлиги ҳақида алоҳида айтиб ўтгандим. Биз май ойидан бери бирорта ҳам расмий учрашувда иштирок этганимиз йўқ. Қолаверса, янги футболчилар жамоамизга келиб қўшилганига ҳали бир ҳафта ҳам бўлгани йўқ. Ушбу омиллар бугун бизга сезиларли даражада панд берди. Биз ҳозирда янги мавсумга тайёргарлик кўриш жараёнидамиз, «Пахтакор» эса ўз чемпионати мавсумининг ярмидан ўтиб бўлган ва жуда яхши спорт формасида. Ўйинни майдондаги кичик хатолар ҳал қилди — «Пахтакор» биз йўл қўйган хатолардан унумли фойдаланиб кетди. Рақибни муносиб ғалаба билан табриклайман», — деди Аҳмад Ҳайил Иброҳим.

Матбуот анжуманидаги савол-жавоблар: Тактика ва ўзгаришлар мантиғи

— Жамоангиз учинчи голни ўтказиб юборганидан сўнг бирданига учта ўзгаришни амалга оширдингиз. Ушбу ўзгаришларни иккинчи тайм бошидароқ амалга ошириш тўғрироқ бўлмасмиди?

— Аввалроқ айтиб ўтганимдек, таркибимизга эндигина келиб қўшилган янги футболчилар бор эди. Уларнинг бундай юқори темпли баҳсда 45 дақиқа майдонда ҳаракат қилганининг ўзини яхши кўрсаткич ва натижа деб ҳисоблайман. Футболда эса хатолар доимо бўлиб туради.

— «Ал Ҳусайн» бугун майдонда деярли хавфли вазият ярата олмади. Бунинг асосий сабаби нимада? Аслида жамоангиз бундан анча яхшироқ ва мазмунлироқ ўйнашга қодир эди...

— Асосий муаммо — биз ҳали янги мавсумни бошламаганимизда. Июнь ойидан бери йиғинларда иштирок этаётган бўлсак-да, расмий ўйин амалиёти умуман йўқ эди. «Пахтакор» эса аллақачон мавсум ўртасида, юқори тонусда. Буларнинг барчасини инобатга олиб, биз ўйинни 5-4-1 ҳимоявий тактик схемаси билан бошладик. Голларни ўтказиб юборганимиздан сўнг эса услубимизни мажбуран ўзгартиришга тўғри келди.

— «Пахтакор»нинг Осиё Чемпионлар лигасидаги имкониятларини қандай баҳолайсиз? Иорданияда «Пахтакор» ҳақида нималарни билишади?

— «Пахтакор» таркибида юқори савиядаги ва маҳоратли футболчилар жуда кўп. Ўйлайманки, улар Элит ОЧЛ мусобақасида жуда муваффақиятли ва муносиб иштирок эта олишади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ПахтакорАл-ҲусайнТошкентАҳмад Ҳаел Иброҳим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваронинг роли, «пасайиш» ва янги легионер: Достонбек Ҳамдамов очиқ гапирдиКаннаваронинг роли, «пасайиш» ва янги легионер: Достонбек Ҳамдамов очиқ гапирдиБугун, 06:13Тиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиТиаго Алмада Ривер Плате жамоасига кўчиб ўтдиБугун, 03:11Жозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиЖозе Моуриню «Реал Мадрид»даги можаролар ва кийим алмаштириш хонасидаги сирни очдиБугун, 02:56Ливерпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керакЛиверпул Майлс Люис-Скелли учун курашга қўшилиши керакБугун, 02:54Жозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очдиЖозе Моуринью Реал Мадрид даври ва Касиляс билан зиддиятни очдиБугун, 02:30Ламине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқдаЛамине Ямал 19 ёшини тантана қилиб, машғулотларга қайтмоқдаБугун, 01:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди