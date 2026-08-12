«Пахтакор»нинг Элит ОЧЛдаги имкониятлари қандай? Рақиб бош мураббийи тан олди
«Пахтакор» Элит ОЧЛ мусобақасида муваффақиятли иштирок этиш имкониятига эга, деб ҳисоблайди «Ал Ҳусайн» бош мураббийи Аҳмад Ҳайил Иброҳим. У Тошкент клуби Иордания жамоасини 3:0 ҳисобида мағлуб этганидан сўнг, «Ал Ҳусайн»нинг май ойидан бери расмий ўйин ўтказмагани ва янги футболчиларнинг жамоага мослашишга улгурмагани натижага таъсир қилганини айтди.
Осиё Чемпионлар лигаси Элит саралаш босқичи доирасида Тошкентнинг «Пахтакор» клуби Иорданиянинг «Ал Ҳусайн» жамоасини ўз майдонида қабул қилиб, 3:0 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани қўлга киритди. Ушбу муҳим беллашувдан сўнг ўтказилган анъанавий матбуот анжуманида меҳмонлар бош мураббийи Аҳмад Ҳайил Иброҳим журналистлар саволларига жавоб бериб, мағлубиятнинг асл сабаблари ҳамда тактик тафсилотлари билан ўртоқлашди.
«Ўйин амалиётининг йўқлиги ва кичик хатолар баҳс тақдирини ҳал қилди»
Иордания клуби устозининг таъкидлашича, жамоанинг узоқ вақт мобайнида расмий ўйинлар ўтказмагани ҳамда таркибга янги келиб қўшилган футболчиларнинг мослашув жараёни ўйин натижасига бевосита таъсир кўрсатган:
«Кеча ўйиндан олдинги матбуот анжуманида ҳам ўйин амалиёти йўқлиги ҳақида алоҳида айтиб ўтгандим. Биз май ойидан бери бирорта ҳам расмий учрашувда иштирок этганимиз йўқ. Қолаверса, янги футболчилар жамоамизга келиб қўшилганига ҳали бир ҳафта ҳам бўлгани йўқ. Ушбу омиллар бугун бизга сезиларли даражада панд берди. Биз ҳозирда янги мавсумга тайёргарлик кўриш жараёнидамиз, «Пахтакор» эса ўз чемпионати мавсумининг ярмидан ўтиб бўлган ва жуда яхши спорт формасида. Ўйинни майдондаги кичик хатолар ҳал қилди — «Пахтакор» биз йўл қўйган хатолардан унумли фойдаланиб кетди. Рақибни муносиб ғалаба билан табриклайман», — деди Аҳмад Ҳайил Иброҳим.
Матбуот анжуманидаги савол-жавоблар: Тактика ва ўзгаришлар мантиғи
— Жамоангиз учинчи голни ўтказиб юборганидан сўнг бирданига учта ўзгаришни амалга оширдингиз. Ушбу ўзгаришларни иккинчи тайм бошидароқ амалга ошириш тўғрироқ бўлмасмиди?
— Аввалроқ айтиб ўтганимдек, таркибимизга эндигина келиб қўшилган янги футболчилар бор эди. Уларнинг бундай юқори темпли баҳсда 45 дақиқа майдонда ҳаракат қилганининг ўзини яхши кўрсаткич ва натижа деб ҳисоблайман. Футболда эса хатолар доимо бўлиб туради.
— «Ал Ҳусайн» бугун майдонда деярли хавфли вазият ярата олмади. Бунинг асосий сабаби нимада? Аслида жамоангиз бундан анча яхшироқ ва мазмунлироқ ўйнашга қодир эди...
— Асосий муаммо — биз ҳали янги мавсумни бошламаганимизда. Июнь ойидан бери йиғинларда иштирок этаётган бўлсак-да, расмий ўйин амалиёти умуман йўқ эди. «Пахтакор» эса аллақачон мавсум ўртасида, юқори тонусда. Буларнинг барчасини инобатга олиб, биз ўйинни 5-4-1 ҳимоявий тактик схемаси билан бошладик. Голларни ўтказиб юборганимиздан сўнг эса услубимизни мажбуран ўзгартиришга тўғри келди.
— «Пахтакор»нинг Осиё Чемпионлар лигасидаги имкониятларини қандай баҳолайсиз? Иорданияда «Пахтакор» ҳақида нималарни билишади?
— «Пахтакор» таркибида юқори савиядаги ва маҳоратли футболчилар жуда кўп. Ўйлайманки, улар Элит ОЧЛ мусобақасида жуда муваффақиятли ва муносиб иштирок эта олишади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…