Инсон жозибасини оширадиган 17 одат: таъсири дарҳол сезилади
Инсон жозибасини оширишда сирли энергия эмас, қомат, ишонч, гигиена, нутқ, характер ва шахсий чегаралар муҳим рол ўйнайди. Бунинг учун қоматни тик тутиш, меъёрида кўз контактини сақлаш, шошилмай ва аниқ гапириш, озода юриш ҳамда мунтазам ҳаракат қилиш тавсия этилади. Мақсадга интилиш, вадада туриш, доимий шикоятни камайтириш, шахсий чегараларни ҳимоя қилиш, китоб ўқиш ва самимий табассум ҳам инсон ҳақидаги таассуротни яхшилайди.
Баъзи одамлар хонага кириши билан эътиборни тортади. Улар баланд овозда гапирмайди, ўзини кўз-кўз қилмайди, аммо қомати, нигоҳидаги ишонч, нутқи ва ўзини тутиши атрофдагиларга кучли таъсир қилади.
Кундалик тилда буни баъзан «кучли аура» деб аташади. Илмий маънода инсон атрофида кўринмас энергия майдони унинг жозибасини белгилаши исботланмаган. Аммо қомат, ишонч, гигиена, нутқ, характер ва шахсий чегаралар инсон ҳақидаги таассуротни ҳақиқатан ҳам ўзгартира олади.
1. Қоматингизни тик тутинг
Инсон ҳақидаги биринчи таассурот гап бошланишидан олдинёқ шаклланади.
Елкани тушириб, бошни эгиб юриш ишончсизлик таассуротини бериши мумкин. Тик қомат эса инсонни хотиржам ва ўзига ишонган қилиб кўрсатади.
Бу ерда сунъий равишда «керилиб» юриш шарт эмас. Елкани эркин тутиш, бошни табиий кўтариш ва шошмасдан ҳаракатланишнинг ўзи етарли.
2. Суҳбат пайтида кўзга қарашдан қочманг
Доим кўзни олиб қочиш суҳбатдошда ноқулай таассурот қолдириши мумкин.
Меъёрдаги кўз контакти эса эътибор, қизиқиш ва ишончни кўрсатади.
Лекин инсонга узлуксиз тикилиб туриш ҳам керак эмас. Жозиба кўпинча куч намойишида эмас, табиий хотиржамликда сезилади.
3. Шошилмай гапиринг
Жуда тез гапирадиган инсон ҳаяжонланган ёки ўз фикрини тезроқ исботлашга уринаётгандек кўриниши мумкин.
Хотиржам суръатда, аниқ ва ортиқча сўзларсиз гапириш эса нутқнинг таъсирини кучайтиради.
Сукунатдан қўрқмаслик ҳам муҳим. Ҳар бир бўшлиқни гап билан тўлдириш шарт эмас.
4. Ҳамма нарсангизни ҳаммага айтаверманг
Очиқкўнгил бўлиш яхши. Аммо шахсий ҳаётингиз, режаларингиз, муаммоларингиз ва сирларингизни ҳар бир инсонга очиб ташлаш шарт эмас.
Ўзи ҳақида ҳамма нарсани дарҳол айтиб бермайдиган инсонда маълум даражада сирлилик сақланади.
Бу атайлаб роль ўйнаш эмас. Шахсий ҳудудга эга бўлиш демакдир.
5. Танангизга ғамхўрлик қилинг
Спорт фақат мушак учун эмас.
Мунтазам ҳаракат қомат, юриш, энергия ва инсоннинг ўз танасини ҳис қилишига таъсир қилади. Жисмоний фаолликдан кейинги ишонч ташқи образда ҳам сезилиши мумкин.
Муҳими, мақсад бошқаларга ўхшаш эмас, ўзингизни кечагидан бақувватроқ ҳис қилиш.
6. Тозалик ва хушбўйликни камситманг
Энг қиммат кийим ҳам тозалик ўрнини босмайди.
Озода кийим, парваришланган ташқи кўриниш ва меъёрда танланган хушбўй атир инсон ҳақидаги таассуротни сезиларли ўзгартиради.
Жозиба кўпинча катта харажатдан эмас, деталларга эътибордан бошланади.
7. Мақсадингиз бўлсин
Қаерга кетаётганини биладиган инсоннинг ҳаракати ҳам бошқача бўлади.
Мақсад катта бизнес, машҳурлик ёки миллионлаб даромад бўлиши шарт эмас. Янги касб ўрганиш, спортда натижа қилиш, оила учун шароит яратиш ҳам мақсад.
Муҳими — ҳар куни нима учун ҳаракат қилаётганингизни билиш.
8. Берган ваъдангизда туринг
Инсоннинг обрўсини кийим ёки гапдан кўра амал кучлироқ белгилайди.
«Қиламан» дедингизми — қилинг.
«Бораман» дедингизми — боринг.
Улгурмасангиз — олдиндан айтинг.
Ишончли инсон атрофида алоҳида «аура» бордек кўринишининг сабаби ҳам шу: одамлар унинг сўзига таяна олади.
9. Доимий шикоятни камайтиринг
Ҳаётда шикоят қилишга арзийдиган вазиятлар етарли. Аммо ҳар бир суҳбат муаммо, одамлар ва омадсизлик ҳақида бўлаверса, атрофдагилар чарчай бошлайди.
Муаммони айтиш мумкин. Лекин унинг ёнига битта савол қўшиш кучлироқ:
«Энди буни қандай ҳал қиламан?»
Шикоятдан ечимга ўта оладиган инсон бошқача қабул қилинади.
10. Шахсий чегараларингизни сақланг
Ҳаммага ёқишга уриниш жозибани оширмайди.
Баъзан «йўқ» дейиш, ножўя муносабатга чек қўйиш ва ўз вақтини ҳимоя қилиш керак.
Бу қўполлик эмас.
Ўзини ҳурмат қилган инсон бошқалардан ҳам меъёрдаги муносабатни талаб қилади.
11. Китоб ўқинг ва фикр доирангизни кенгайтиринг
Ташқи кўриниш биринчи эътиборни жалб қилиши мумкин. Аммо суҳбатни давом эттирадиган нарса — мазмун.
Китоб, янги билим ва турли мавзуларга қизиқиш инсонга мулоқотда ишонч беради.
Чиройли гапиришдан ҳам муҳимроғи — айтадиган гапингиз бўлиши.
12. Табассумингиз сунъий бўлмасин
Доим жиддий юриш кучли характер белгиси эмас.
Самимий табассум инсонни очиқ ва ёқимли қилиб кўрсатади. Айниқса у мажбурий эмас, табиий бўлса.
Баъзан битта илиқ табассум узун танишувдан кўра тезроқ ишонч пайдо қилади.
13. Гапиришдан олдин ўйланг
Кўп гапирган инсоннинг ҳар бир гапи эсда қолмайди.
Ўйлаб, аниқ ва вақтида айтилган фикр эса кўпроқ таъсир қилади.
Шунинг учун кучли мулоқотнинг сирларидан бири — ҳар бир баҳсга киришмаслик ва ҳар бир фикрга жавоб беришга мажбур эмаслигингизни билиш.
14. Ғийбат ва иғводан узоқ бўлинг
Бировнинг ортидан ёмон гапириш қисқа вақтга суҳбатни қизиқ қилиши мумкин, аммо узоқ муддатда ишончни емириши эҳтимол.
Чунки суҳбатдош беихтиёр шундай ўйлайди:
«У бошқаларни менга айтса, мени ҳам бошқаларга айтадими?»
Обрўни оширадиган одатлардан бири — бошқалар йўқ пайтда ҳам меъёрни сақлаш.
15. Бор нарсангизни қадрланг
Шукроналик ҳар қандай муаммони йўқ қилиб юбормайди. Аммо инсоннинг бутун диққатини фақат етишмаётган нарсаларга қаратиб қўймасликка ёрдам беради.
Бор имконият, яхши инсонлар, соғлиқ, билим ёки эришилган натижани қадрлай олиш ички хотиржамликни кучайтиради.
Хотиржамлик эса ташқи хатти-ҳаракатда ҳам сезилади.
16. Вақтингизни қадрланг
Ҳар кимга ва ҳар бир таклифга «ҳа» дейиш вақтни арзонлаштиради.
Қаерга бориш, ким билан мулоқот қилиш ва нималарга соатлар сарфлашни танлай оладиган инсон ҳаётини ҳам бошқача бошқаради.
Вақтини ҳурмат қилган одам кўпинча бошқаларнинг вақтини ҳам ҳурмат қилади.
17. Ўзингизни бошқалар билан эмас, кечаги ўзингиз билан солиштиринг
Доим бошқаларнинг натижасига қараш инсонни ёки такаббур, ёки ўзидан норози қилиб қўйиши мумкин.
Анча соғлом мезон:
«Мен кечагидан нимада яхшироқ бўлдим?»
Бугун бироз билимлироқ, интизомлироқ, кучлироқ ёки хотиржамроқ бўлсангиз — ривожланиш бор.
«Кучли аура»нинг асосий сири нима?
Уни сирли энергиядан қидириш шарт эмас.
Кўп ҳолларда инсондаги кучли жозиба бир нечта оддий хусусият йиғиндисидан пайдо бўлади: тик қомат, хотиржам нутқ, тозалик, билим, ваъдада туриш, шахсий чегара, мақсад ва ўзини ҳурмат қилиш.
Бундай одам ўзини исботлаш учун ҳар бир хонада энг баланд овозда гапириши шарт эмас. Унинг ўзини тутишиёқ кўп нарсани айтиб туради.
Энг муҳими, жозибани бошқаларнинг эътиборини овлаш деб тушунмаслик керак. Ҳақиқий ишонч — инсоннинг ўзи билан муносабати яхшиланганида бошланади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…