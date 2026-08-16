UFC 330да кутилмаган мағлубият: Миқтибек Оролбай 3-раундда таслим бўлди
UFC 330 турнирида қирғизистонлик Миқтибек Оролбай ярим ўрта вазн жангида Жеремайя Уеллсга 3-раундда таслим бўлиб, муддатидан аввал мағлуб бўлди. Уеллс учинчи раундда Оролбайни партерга тушириб, бўғиш усули билан жангни якунлади. Турнирнинг бош жангида ярим ўрта вазн чемпиони Ислам Махачев ирландиялик мағлубияциз даъвогар Ен Мачадо Геррига қарши чемпионлик камарини ҳимоя қилади.
АҚШнинг Филадельфия шаҳри мезбонлик қилаётган навбатдаги йирик рақамли UFC 330 турнирида Марказий Осиёлик яккакураш мухлислари учун кутилмаган натижа қайд этилди.
Турнирнинг ярим ўрта вазн тоифаси доирасида октагонга кўтарилган қирғизистонлик истиқболли спортчи Миқтибек Оролбай маҳаллий атлет Жеремайя Уэллсга қарши баҳс олиб борди.
3-раунддаги ҳал қилувчи бўғиш усули
Беллашув дастлабки дақиқалардан шиддатли ва муросасиз курашлар остида кечди:
Шиддатли босим: Иккала спортчи ҳам партер ва тик туришдаги жангларда фаоллик кўрсатиб, кескин қаршилик кўрсатди;
Ҳал қилувчи палла: Учинчи раундга келиб, ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олган Жеремайя Уэллс рақибини партерга туширишга ва қулай позицияни эгаллашга муваффақ бўлди;
Муддатидан олдинги якун: Уэллс учинчи раундда Оролбайни оғритувчи/бўғиш (сабмишен) усулига тушириб, жангни муддатидан аввал ўз фойдасига ҳал қилди.
Олдинда марказий чемпионлик жанги
Эслатиб ўтамиз, ушбу катта жанг оқшомининг бош беллашувида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев 1-рақамли даъвогар, ирландиялик мағлубиятсиз юлдуз Йен Мачадо Гэррига қарши ўз чемпионлик камарини ҳимоя қилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…