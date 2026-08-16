UFC 330да кутилмаган мағлубият: Миқтибек Оролбай 3-раундда таслим бўлди

·1·Спорт
UFC 330да кутилмаган мағлубият: Миқтибек Оролбай 3-раундда таслим бўлди
Қисқача

UFC 330 турнирида қирғизистонлик Миқтибек Оролбай ярим ўрта вазн жангида Жеремайя Уеллсга 3-раундда таслим бўлиб, муддатидан аввал мағлуб бўлди. Уеллс учинчи раундда Оролбайни партерга тушириб, бўғиш усули билан жангни якунлади. Турнирнинг бош жангида ярим ўрта вазн чемпиони Ислам Махачев ирландиялик мағлубияциз даъвогар Ен Мачадо Геррига қарши чемпионлик камарини ҳимоя қилади.

АҚШнинг Филадельфия шаҳри мезбонлик қилаётган навбатдаги йирик рақамли UFC 330 турнирида Марказий Осиёлик яккакураш мухлислари учун кутилмаган натижа қайд этилди.

Турнирнинг ярим ўрта вазн тоифаси доирасида октагонга кўтарилган қирғизистонлик истиқболли спортчи Миқтибек Оролбай маҳаллий атлет Жеремайя Уэллсга қарши баҳс олиб борди.

3-раунддаги ҳал қилувчи бўғиш усули

Беллашув дастлабки дақиқалардан шиддатли ва муросасиз курашлар остида кечди:

  • Шиддатли босим: Иккала спортчи ҳам партер ва тик туришдаги жангларда фаоллик кўрсатиб, кескин қаршилик кўрсатди;

  • Ҳал қилувчи палла: Учинчи раундга келиб, ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олган Жеремайя Уэллс рақибини партерга туширишга ва қулай позицияни эгаллашга муваффақ бўлди;

  • Муддатидан олдинги якун: Уэллс учинчи раундда Оролбайни оғритувчи/бўғиш (сабмишен) усулига тушириб, жангни муддатидан аввал ўз фойдасига ҳал қилди.

Олдинда марказий чемпионлик жанги

Эслатиб ўтамиз, ушбу катта жанг оқшомининг бош беллашувида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев 1-рақамли даъвогар, ирландиялик мағлубиятсиз юлдуз Йен Мачадо Гэррига қарши ўз чемпионлик камарини ҳимоя қилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЮФСМиқтибек ОролбайФиладелфияИслом МахачевТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилиндиРасман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилиндиБугун, 09:20Хаби Алонсо Челси бош мураббийси сифатидаги илк ўйинидан сўнг таассуротлари билан бўлишдиХаби Алонсо Челси бош мураббийси сифатидаги илк ўйинидан сўнг таассуротлари билан бўлишдиБугун, 01:59Интер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этдиБугун, 00:58Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этдиИнтер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этдиБугун, 00:57Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis устидан ғалаба қозондиИнтер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis устидан ғалаба қозондиБугун, 00:36Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиБугун, 00:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?