Расман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилинди
Ramазон Темиров 24 октябр куни Абу-Дабидаги «Этиҳад Арена»да ўтадиган UFC 333 турнирида англиялик Лоне Кавана билан жанг қилади. UFC ўта енгил вазн рейтингида Кавана 6-ўринда, Темиров эса 7-ўринда бормоқда. Темиров 25 июл куни Абу-Дабида австралиялик Стив Эрсегни биринчи раундда техник нокаутга учратган эди. Кавана устидан ғалаба Темировга Топ-5 га кириш ва чемпионлик камари учун тўғридан тўғри даъвогарга айланиш имконини беради.
Ўзбекистонлик таниқли ва ёрқин нокаутчи, UFC жангчиси Рамазон Темировнинг навбатдаги жанги бўйича барча тафсилотлар расман очиқланди. Ҳамюртимиз кузда ташкиллаштириладиган энг йирик рақамли турнирлардан бирида октагонга кўтарилади.
UFC матбуот хизматининг маълум қилишича, Темиров 24 октябрь куни Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳридаги муҳташам «Etihad Arena» мажмуасида бўлиб ўтадиган UFC 333 турнирида иштирок этади.
Рақиб — Топ-6 рейтингидаги англиялик хавфли жангчи
Ушбу беллашув ўта енгил вазн тоифаси (Flyweight) даъвогарлари ўртасидаги энг муҳим баҳслардан бирига айланади:
Рақиб ким? Рамазонга қарши октагонда англиялик тажрибали ва маҳоратли жангчи Лоне Кавана тўқнаш келади;
Рейтингдаги кескинлик: Ҳозирда Кавана UFC ўта енгил вазн рейтингида 6-ўринни, ҳамюртимиз Темиров эса 7-ўринни эгаллаб турибди;
Ғалаба баҳоси: Мазкур жангдаги ғалаба Рамазон учун вазн тоифасининг кучли бешлигига (Топ-5) кириш ва чемпионлик камари учун тўғридан-тўғри даъвогарга айланиш имконини беради.
Темировнинг Абу-Дабидаги нокаутли серияси
БААнинг Абу-Даби шаҳри Рамазон Темиров учун ҳақиқий омадли аренага айланиб улгурган:
Эрцег устидан ёрқин ғалаба: Ҳамюртимиз ўзининг сўнгги жангини айнан шу ерда, 25 июль куни собиқ чемпионлик даъвогари — австралиялик Стив Эрцегга қарши ўтказган эди;
Биринчи раунддаги финиш: Ўша баҳсда Темиров шиддатли зарбалари билан рақибини дастлабки раунддаёқ техник нокаутга учратиб, дунё ММА ҳамжамиятини ларзага солган эди.
24 октябрь куни бўлиб ўтадиган тўқнашувда Рамазон Темиров ўз ғалабали юришини давом эттириб, чемпионлик унвони сари яна бир улкан қадам ташлашга ҳаракат қилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…