Расман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилинди

·4·Спорт
Расман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилинди
Қисқача

Ramазон Темиров 24 октябр куни Абу-Дабидаги «Этиҳад Арена»да ўтадиган UFC 333 турнирида англиялик Лоне Кавана билан жанг қилади. UFC ўта енгил вазн рейтингида Кавана 6-ўринда, Темиров эса 7-ўринда бормоқда. Темиров 25 июл куни Абу-Дабида австралиялик Стив Эрсегни биринчи раундда техник нокаутга учратган эди. Кавана устидан ғалаба Темировга Топ-5 га кириш ва чемпионлик камари учун тўғридан тўғри даъвогарга айланиш имконини беради.

Ўзбекистонлик таниқли ва ёрқин нокаутчи, UFC жангчиси Рамазон Темировнинг навбатдаги жанги бўйича барча тафсилотлар расман очиқланди. Ҳамюртимиз кузда ташкиллаштириладиган энг йирик рақамли турнирлардан бирида октагонга кўтарилади.

UFC матбуот хизматининг маълум қилишича, Темиров 24 октябрь куни Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳридаги муҳташам «Etihad Arena» мажмуасида бўлиб ўтадиган UFC 333 турнирида иштирок этади.

Рақиб — Топ-6 рейтингидаги англиялик хавфли жангчи

Ушбу беллашув ўта енгил вазн тоифаси (Flyweight) даъвогарлари ўртасидаги энг муҳим баҳслардан бирига айланади:

  • Рақиб ким? Рамазонга қарши октагонда англиялик тажрибали ва маҳоратли жангчи Лоне Кавана тўқнаш келади;

  • Рейтингдаги кескинлик: Ҳозирда Кавана UFC ўта енгил вазн рейтингида 6-ўринни, ҳамюртимиз Темиров эса 7-ўринни эгаллаб турибди;

  • Ғалаба баҳоси: Мазкур жангдаги ғалаба Рамазон учун вазн тоифасининг кучли бешлигига (Топ-5) кириш ва чемпионлик камари учун тўғридан-тўғри даъвогарга айланиш имконини беради.

Темировнинг Абу-Дабидаги нокаутли серияси

БААнинг Абу-Даби шаҳри Рамазон Темиров учун ҳақиқий омадли аренага айланиб улгурган:

  • Эрцег устидан ёрқин ғалаба: Ҳамюртимиз ўзининг сўнгги жангини айнан шу ерда, 25 июль куни собиқ чемпионлик даъвогари — австралиялик Стив Эрцегга қарши ўтказган эди;

  • Биринчи раунддаги финиш: Ўша баҳсда Темиров шиддатли зарбалари билан рақибини дастлабки раунддаёқ техник нокаутга учратиб, дунё ММА ҳамжамиятини ларзага солган эди.

24 октябрь куни бўлиб ўтадиган тўқнашувда Рамазон Темиров ўз ғалабали юришини давом эттириб, чемпионлик унвони сари яна бир улкан қадам ташлашга ҳаракат қилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хаби Алонсо Челси бош мураббийси сифатидаги илк ўйинидан сўнг таассуротлари билан бўлишдиХаби Алонсо Челси бош мураббийси сифатидаги илк ўйинидан сўнг таассуротлари билан бўлишдиБугун, 01:59Интер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этдиБугун, 00:58Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этдиИнтер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этдиБугун, 00:57Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis устидан ғалаба қозондиИнтер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis устидан ғалаба қозондиБугун, 00:36Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиБугун, 00:16Интер ва Betis учрашувида голлар урилмадиИнтер ва Betis учрашувида голлар урилмадиКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?