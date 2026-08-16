Болгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қурилади

·0·Техно
Болгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қурилади

Болгария ҳукумати София яқинидаги Доброславтси авиабазасида йирик космик ва мудофаа инновация марказини ташкил этиш бўйича маҳаллий сунъий йўлдош ишлаб чиқарувчи ЭндуроСат компанияси билан меморандум лойиҳасини маъқуллади. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа мамлакатнинг ўз космик инфратузилмасини кенгайтириш ҳамда миллий иқтисодиётни юқори технологияли йўналишда ривожлантиришга қаратилган муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги марказнинг асосий ўзагини сунъий йўлдошларни йиғиш, синовдан ўтказиш ва малакасини ошириш мажмуаси ташкил этади. ЭндуроСат асосчиси ва бош директори Райчо Райчевнинг таъкидлашича, компания Доброславтси базасини Европадаги етакчи космик ва мудофаа ишланмалари марказларидан бирига айлантиришни режалаштирмоқда. Бу эса Болгариянинг мазкур соҳадаги салоҳиятини бутунлай янги босқичга олиб чиқади.

Миллий инфратузилма ва давлат кўмаги

Мамлакатда ўзининг миллий космик агентлиги мавжуд бўлмаса-да, ҳукумат раҳбарлари юқори технологияли ишлаб чиқариш ва илмий-тадқиқот ишларини фаол қўллаб-қувватламоқда. Жумладан, аввалроқ космик маълумотлардан фойдаланган ҳолда Миллий кузатув, мувофиқлаштириш ва бошқарув марказини тайёрлаш жараёнлари бошлангани эълон қилинган эди. Ҳукумат асосий эътиборни билимлар иқтисодиётини ривожлантиришга қаратиб, Болгария шунчаки технология истеъмолчиси эмас, балки уни яратувчига айланишини мақсад қилган.

Мазкур ташаббусда бошқа маҳаллий космик компаниялар ҳам катта қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Сфера Течнологиес Ер масофадан зондлаш маълумотларини етказиб беришни тезлаштириш учун мўлжалланган интеграциялашган тизимни ишлаб чиқмоқда. Компания раҳбари Здравко Димитровнинг сўзларига кўра, мамлакат саноати аллақачон паст, ўрта ва геостационар орбитада ишлаш, сунъий йўлдошларни ишлаб чиқариш ҳамда синовдан ўтказиш имкониятларига эга.

Саноатни бирлаштириш ва халқаро бозор

Гарчи Болгария космик тармоғи ҳозирча бироз пароканда бўлса-да, Доброславтсидаги марказ барча иштирокчиларни бирлаштириб, унинг барқарор ривожланишини таъминлаши лозим. Сфера Течнологиес ўз навбатида қувватларини кенгайтириб, 2026-йил охирига қадар 12 та сунъий йўлдош ишини қўллаб-қувватлашни, 2027-йилда эса ерусти инфратузилмасини кенгайтириб, ўстиришни мақсад қилган. Компания маҳсулотлари асосан Европа Иттифоқи бозорига мўлжалланган бўлиб, АҚШ ва Жануби-Шарқий Осиё йўналишлари ҳам кўриб чиқилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, Болгариянинг бу борадаги асосий устунликларидан бири — кучли таълим базаси, жумладан, София университетининг аэрокосмик муҳандислик йўналиши бўлиб, у малакали кадрлар етиштириб бермоқда. Ҳукуматнинг космик маълумотлар маркази ва хусусий компанияларнинг қўшма саъй-ҳаракатлари мамлакатда ишлаб чиқаришдан тортиб ерусти тизимларигача бўлган яхлит космик экотизимни шакллантиришга хизмат қилади.

КосмосТехнологияБолгарияСуний ёлдошСаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АстроРад радиациядан ҳимоя қилувчи махсус жилет синовдан ўтказилдиАстроРад радиациядан ҳимоя қилувчи махсус жилет синовдан ўтказилдиБугун, 03:28TCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилдиTCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилдиБугун, 01:20Asus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнунAsus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнунКеча, 20:55Google Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмадиGoogle Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмадиКеча, 18:26АҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқдаАҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқдаКеча, 16:29Starship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланадиStarship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланадиКеча, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари