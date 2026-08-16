Болгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қурилади
Болгария ҳукумати София яқинидаги Доброславтси авиабазасида йирик космик ва мудофаа инновация марказини ташкил этиш бўйича маҳаллий сунъий йўлдош ишлаб чиқарувчи ЭндуроСат компанияси билан меморандум лойиҳасини маъқуллади. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа мамлакатнинг ўз космик инфратузилмасини кенгайтириш ҳамда миллий иқтисодиётни юқори технологияли йўналишда ривожлантиришга қаратилган муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги марказнинг асосий ўзагини сунъий йўлдошларни йиғиш, синовдан ўтказиш ва малакасини ошириш мажмуаси ташкил этади. ЭндуроСат асосчиси ва бош директори Райчо Райчевнинг таъкидлашича, компания Доброславтси базасини Европадаги етакчи космик ва мудофаа ишланмалари марказларидан бирига айлантиришни режалаштирмоқда. Бу эса Болгариянинг мазкур соҳадаги салоҳиятини бутунлай янги босқичга олиб чиқади.
Миллий инфратузилма ва давлат кўмагиМамлакатда ўзининг миллий космик агентлиги мавжуд бўлмаса-да, ҳукумат раҳбарлари юқори технологияли ишлаб чиқариш ва илмий-тадқиқот ишларини фаол қўллаб-қувватламоқда. Жумладан, аввалроқ космик маълумотлардан фойдаланган ҳолда Миллий кузатув, мувофиқлаштириш ва бошқарув марказини тайёрлаш жараёнлари бошлангани эълон қилинган эди. Ҳукумат асосий эътиборни билимлар иқтисодиётини ривожлантиришга қаратиб, Болгария шунчаки технология истеъмолчиси эмас, балки уни яратувчига айланишини мақсад қилган.
Мазкур ташаббусда бошқа маҳаллий космик компаниялар ҳам катта қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Сфера Течнологиес Ер масофадан зондлаш маълумотларини етказиб беришни тезлаштириш учун мўлжалланган интеграциялашган тизимни ишлаб чиқмоқда. Компания раҳбари Здравко Димитровнинг сўзларига кўра, мамлакат саноати аллақачон паст, ўрта ва геостационар орбитада ишлаш, сунъий йўлдошларни ишлаб чиқариш ҳамда синовдан ўтказиш имкониятларига эга.
Саноатни бирлаштириш ва халқаро бозорГарчи Болгария космик тармоғи ҳозирча бироз пароканда бўлса-да, Доброславтсидаги марказ барча иштирокчиларни бирлаштириб, унинг барқарор ривожланишини таъминлаши лозим. Сфера Течнологиес ўз навбатида қувватларини кенгайтириб, 2026-йил охирига қадар 12 та сунъий йўлдош ишини қўллаб-қувватлашни, 2027-йилда эса ерусти инфратузилмасини кенгайтириб, ўстиришни мақсад қилган. Компания маҳсулотлари асосан Европа Иттифоқи бозорига мўлжалланган бўлиб, АҚШ ва Жануби-Шарқий Осиё йўналишлари ҳам кўриб чиқилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, Болгариянинг бу борадаги асосий устунликларидан бири — кучли таълим базаси, жумладан, София университетининг аэрокосмик муҳандислик йўналиши бўлиб, у малакали кадрлар етиштириб бермоқда. Ҳукуматнинг космик маълумотлар маркази ва хусусий компанияларнинг қўшма саъй-ҳаракатлари мамлакатда ишлаб чиқаришдан тортиб ерусти тизимларигача бўлган яхлит космик экотизимни шакллантиришга хизмат қилади.
…