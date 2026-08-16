Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди

·1·Спорт
Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди
Қисқача

АҚШнинг Филаделфия шаҳрида ўтказилган UFC 330 турнирининг марказий жангида Ислам Махачев Ен Мачадо Герри устидан ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди. Беш раундлик баҳс тўлиқ 25 дақиқа давом этди. Махачев ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик камарини янги вазндаги илк бор ҳимоя қилди. Ен Мачадо Герри эса чемпионлик унвонини қўлга кирита олмади.

АҚШнинг Филадельфия шаҳри мезбонлик қилган дунё яккакураш оламининг узоқ кутилган рақамли UFC 330 турнири якунига етди. Кечанинг энг асосий воқеаси — ярим ўрта вазн тоифаси чемпионлиги учун кечган марказий баҳс бўлди.

Октагонда амалдаги чемпион, россиялик Ислам Махачев ушбу дивизион рейтингида биринчи ўринни эгаллаб турган ирландиялик хавфли даъвогар Йен Мачадо Гэррига қарши тўқнаш келди.

5 раундлик шиддатли қарама-қаршилик

Турнир олдидан кучли психологик босим ва кескин оғзаки баҳслар билан кузатилган ушбу тўқнашув тўлиқ масофани қамраб олди:

  • Шиддатли кураш: Беш раундга мўлжалланган чемпионлик беллашуви тўлиқ 25 дақиқа давом этди. Иккала жангчи ҳам тактик ва жисмоний жиҳатдан муросасиз кураш олиб борди;

  • Махачевнинг устунлиги: Ислам Махачев жанг давомида совуққонлик, аниқ зарбалар ва назоратни ўз қўлида ушлаб, рақибининг фаоллигини муваффақиятли бартараф этди;

  • Ҳакамлар қарори: Жанг якунида ён ҳакамлар якдиллик билан ғалабани амалдаги чемпионга тақдим этди.

Янги вазндаги илк тарихий ҳимоя

Ушбу ғалаба Ислам Махачев учун янги саҳифа очди:

  • Камар сақлаб қолинди: Махачев ярим ўрта вазн тоифасида қўлга киритган чемпионлик унвонини илк бор ҳимоя қилишга муваффақ бўлди;

  • Гэррининг мағлубияти: Дивизионнинг энг хавфли даъвогари ҳисобланган ирландиялик жангчи чемпионлик орзусига ета олмади ва чемпионга қарши тўқнашувда имкониятни бой берди.

Махачев яна бир бор дунёнинг энг кучли жангчиларидан бири эканини исботлаб, ўз вазн тоифасидаги ҳукмронлигини мустаҳкамлади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?Бугун, 09:44MLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этдиMLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 09:37UFC 330да кутилмаган мағлубият: Миқтибек Оролбай 3-раундда таслим бўлдиUFC 330да кутилмаган мағлубият: Миқтибек Оролбай 3-раундда таслим бўлдиБугун, 09:29Расман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилиндиРасман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилиндиБугун, 09:20Хаби Алонсо Челси бош мураббийси сифатидаги илк ўйинидан сўнг таассуротлари билан бўлишдиХаби Алонсо Челси бош мураббийси сифатидаги илк ўйинидан сўнг таассуротлари билан бўлишдиБугун, 01:59Интер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этдиБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?