Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди
АҚШнинг Филаделфия шаҳрида ўтказилган UFC 330 турнирининг марказий жангида Ислам Махачев Ен Мачадо Герри устидан ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди. Беш раундлик баҳс тўлиқ 25 дақиқа давом этди. Махачев ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик камарини янги вазндаги илк бор ҳимоя қилди. Ен Мачадо Герри эса чемпионлик унвонини қўлга кирита олмади.
АҚШнинг Филадельфия шаҳри мезбонлик қилган дунё яккакураш оламининг узоқ кутилган рақамли UFC 330 турнири якунига етди. Кечанинг энг асосий воқеаси — ярим ўрта вазн тоифаси чемпионлиги учун кечган марказий баҳс бўлди.
Октагонда амалдаги чемпион, россиялик Ислам Махачев ушбу дивизион рейтингида биринчи ўринни эгаллаб турган ирландиялик хавфли даъвогар Йен Мачадо Гэррига қарши тўқнаш келди.
5 раундлик шиддатли қарама-қаршилик
Турнир олдидан кучли психологик босим ва кескин оғзаки баҳслар билан кузатилган ушбу тўқнашув тўлиқ масофани қамраб олди:
Шиддатли кураш: Беш раундга мўлжалланган чемпионлик беллашуви тўлиқ 25 дақиқа давом этди. Иккала жангчи ҳам тактик ва жисмоний жиҳатдан муросасиз кураш олиб борди;
Махачевнинг устунлиги: Ислам Махачев жанг давомида совуққонлик, аниқ зарбалар ва назоратни ўз қўлида ушлаб, рақибининг фаоллигини муваффақиятли бартараф этди;
Ҳакамлар қарори: Жанг якунида ён ҳакамлар якдиллик билан ғалабани амалдаги чемпионга тақдим этди.
Янги вазндаги илк тарихий ҳимоя
Ушбу ғалаба Ислам Махачев учун янги саҳифа очди:
Камар сақлаб қолинди: Махачев ярим ўрта вазн тоифасида қўлга киритган чемпионлик унвонини илк бор ҳимоя қилишга муваффақ бўлди;
Гэррининг мағлубияти: Дивизионнинг энг хавфли даъвогари ҳисобланган ирландиялик жангчи чемпионлик орзусига ета олмади ва чемпионга қарши тўқнашувда имкониятни бой берди.
Махачев яна бир бор дунёнинг энг кучли жангчиларидан бири эканини исботлаб, ўз вазн тоифасидаги ҳукмронлигини мустаҳкамлади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…