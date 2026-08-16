MLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этди
Нашвилле клуби сафарда Лионель Месси сафга қайтган Интер Миами жамоасини 4:1 ҳисобида мағлуб этди. Интер Миами таркибида Лионель Месси, Луис Суарес, Родриго Де Паул ва Каземиро каби футболчилар бўлишига қарамай, жамоа ҳимоядаги муаммолар сабаб рақиб устунлигига қаршилик кўрсата олмади. Ғалабадан сўнг Нашвилле мавсум якунидаги Суппортерсъ Шиелд учун энг яқин даъвогарлардан бирига айланди.
Шимолий Америка Футбол Лигаси (MLS) шанба оқшомида ўтказилган учрашувларга бой ва кутилмаган натижаларга тўла бўлди. Goal.com хабар беришича, турнинг марказий ўйинларидан бирида Лионель Месси сафга қайтганига қарамамай, Интер Миами жамоаси сафарда Нашвилле клубига қарши баҳсда йирик 4:1 ҳисобида мағлубиятга учради. Ушбу натижа мавсумдаги пешқадамлик ва Суппортерс' Шиелд тақдири қандай кечишини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Интер Миами ҳимоясидаги муаммолар ва Нашвилле устунлигиТаркибида Лионель Месси, Луис Суарес, Родриго Де Паул ҳамда Каземиро каби юлдуз футболчиларни жамлаган Интер Миами ҳар доим ҳам лигадаги энг мукаммал жамоа бўлмаган. Шанба кунги ўйин айнан шу заиф жиҳатларни юзага чиқарди. Ўз навбатида, Нашвилле ўта интизомли, жисмоний тайёргарлиги юқори ва майдонда қандай ҳаракат қилишни аниқ биладиган жамоа эканини яна бир бор исботлади.
Ушбу учрашув Шарқий конференциядаги энг мувозанатли жамоа ва юлдузларга таянган клуб тўқнашуви сифатида эътиборни тортди. Ўйинда майдон эгалари биринчи дақиқаларданоқ рақибдан қўрқмасдан, фаол ҳужумкор футбол намойиш этишди. Нашвилле ўз имкониятларидан унумли фойдаланиб, Флориданинг юлдузли жамоасини 4:1 ҳисобида тор-мор келтирди.
Суппортерс' Шиелд учун асосий даъвогарМанба маълумотига кўра, агар Нашвилле сўнгги дақиқаларда асосий ўйинчиларини дам олиш учун алмаштириб, бироз бўшашмаганида, ҳисоб бундан ҳам йирикроқ кўриниш олиши мумкин эди. Ушбу ғалабадан сўнг жамоа мавсум якунидаги асосий соврин — Суппортерс' Шиелдни қўлга куритиш учун энг яқин номзодга айланди. Бунинг учун улар фақатгина сўнгги турларда улкан муваффақиятсизликка учрамасликлари керак бўлади.
MLSдаги бошқа қизиқарли натижаларШанба кунги баҳслар фақатгина марказий ўйин билан чекланиб қолмади, балки бутун лига бўйлаб кутилмаган бурилишларга бой бўлди. Хусусан, мавсум давомида ғалаба нималигини билмай келган аутсайдер жамоалар ойлардан бери илк бор зафар қучишди. Шу билан бирга, чемпионатдаги баъзи етакчи жамоалар голсиз ва зерикарли дуранглар билан чекланишга мажбур бўлишди.
Айниқса, Ғарбий конференцияда Ҳоустон Дйнамо жамоасининг кўрсатаётган ўйинлари мутахассисларни ҳайратда қолдирмоқда. Мавсум бошида кўпчилик томонидан ўртамиёналар қаторига қўшилган бу жамоа эндиликда Ғарбда чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бирига айланди ва ўз имкониятларини жиддий намойиш этмоқда.
…