MLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этди

·0·Спорт
MLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этди
Қисқача

Нашвилле клуби сафарда Лионель Месси сафга қайтган Интер Миами жамоасини 4:1 ҳисобида мағлуб этди. Интер Миами таркибида Лионель Месси, Луис Суарес, Родриго Де Паул ва Каземиро каби футболчилар бўлишига қарамай, жамоа ҳимоядаги муаммолар сабаб рақиб устунлигига қаршилик кўрсата олмади. Ғалабадан сўнг Нашвилле мавсум якунидаги Суппортерсъ Шиелд учун энг яқин даъвогарлардан бирига айланди.

Шимолий Америка Футбол Лигаси (MLS) шанба оқшомида ўтказилган учрашувларга бой ва кутилмаган натижаларга тўла бўлди. Goal.com хабар беришича, турнинг марказий ўйинларидан бирида Лионель Месси сафга қайтганига қарамамай, Интер Миами жамоаси сафарда Нашвилле клубига қарши баҳсда йирик 4:1 ҳисобида мағлубиятга учради. Ушбу натижа мавсумдаги пешқадамлик ва Суппортерс' Шиелд тақдири қандай кечишини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Интер Миами ҳимоясидаги муаммолар ва Нашвилле устунлиги

Таркибида Лионель Месси, Луис Суарес, Родриго Де Паул ҳамда Каземиро каби юлдуз футболчиларни жамлаган Интер Миами ҳар доим ҳам лигадаги энг мукаммал жамоа бўлмаган. Шанба кунги ўйин айнан шу заиф жиҳатларни юзага чиқарди. Ўз навбатида, Нашвилле ўта интизомли, жисмоний тайёргарлиги юқори ва майдонда қандай ҳаракат қилишни аниқ биладиган жамоа эканини яна бир бор исботлади.

Ушбу учрашув Шарқий конференциядаги энг мувозанатли жамоа ва юлдузларга таянган клуб тўқнашуви сифатида эътиборни тортди. Ўйинда майдон эгалари биринчи дақиқаларданоқ рақибдан қўрқмасдан, фаол ҳужумкор футбол намойиш этишди. Нашвилле ўз имкониятларидан унумли фойдаланиб, Флориданинг юлдузли жамоасини 4:1 ҳисобида тор-мор келтирди.

Суппортерс' Шиелд учун асосий даъвогар

Манба маълумотига кўра, агар Нашвилле сўнгги дақиқаларда асосий ўйинчиларини дам олиш учун алмаштириб, бироз бўшашмаганида, ҳисоб бундан ҳам йирикроқ кўриниш олиши мумкин эди. Ушбу ғалабадан сўнг жамоа мавсум якунидаги асосий соврин — Суппортерс' Шиелдни қўлга куритиш учун энг яқин номзодга айланди. Бунинг учун улар фақатгина сўнгги турларда улкан муваффақиятсизликка учрамасликлари керак бўлади.

MLSдаги бошқа қизиқарли натижалар

Шанба кунги баҳслар фақатгина марказий ўйин билан чекланиб қолмади, балки бутун лига бўйлаб кутилмаган бурилишларга бой бўлди. Хусусан, мавсум давомида ғалаба нималигини билмай келган аутсайдер жамоалар ойлардан бери илк бор зафар қучишди. Шу билан бирга, чемпионатдаги баъзи етакчи жамоалар голсиз ва зерикарли дуранглар билан чекланишга мажбур бўлишди.

Айниқса, Ғарбий конференцияда Ҳоустон Дйнамо жамоасининг кўрсатаётган ўйинлари мутахассисларни ҳайратда қолдирмоқда. Мавсум бошида кўпчилик томонидан ўртамиёналар қаторига қўшилган бу жамоа эндиликда Ғарбда чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бирига айланди ва ўз имкониятларини жиддий намойиш этмоқда.

MLSИнтер МиамиЛионель МессиНашвилле СКФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?Бугун, 09:44UFC 330да кутилмаган мағлубият: Миқтибек Оролбай 3-раундда таслим бўлдиUFC 330да кутилмаган мағлубият: Миқтибек Оролбай 3-раундда таслим бўлдиБугун, 09:29Расман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилиндиРасман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилиндиБугун, 09:20Хаби Алонсо Челси бош мураббийси сифатидаги илк ўйинидан сўнг таассуротлари билан бўлишдиХаби Алонсо Челси бош мураббийси сифатидаги илк ўйинидан сўнг таассуротлари билан бўлишдиБугун, 01:59Интер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этдиБугун, 00:58Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этдиИнтер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этдиБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?