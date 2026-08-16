UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?
UFC 330 турнирида Ислам Махачев Ен Мачадо Геррини, Маккензи Дерн эса Жиллиан Роберцонни очколар ҳисобига кўра мағлуб этиб, чемпионлик камарларини сақлаб қолди. Асосий кардда Жейлин Тёрнер Кауе Фернандесни 1-раундда нокаут қилди, Мансур Абдул-Малик Дастин Штолсфусни 2-раундда сабмишен билан енгди, Эдсон Барбоса эса Эстебан Рибовични 2-раундда нокаут орқали таслим этди.
АҚШнинг Филадельфия шаҳрида ММА ихлосмандлари интиқлик билан кутган навбатдаги йирик UFC 330 рақамли турнири бўлиб ўтди. Кечанинг иккита чемпионлик баҳси ҳамда қатор шиддатли нокаут ва сабмишенлар билан якунланган тўқнашувлари мухлисларда катта қизиқиш уйғотди.
Турнирнинг марказий жангида UFC ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев биринчи рақамли даъвогар, мағлубиятсиз келаётган ирландиялик Йен Мачадо Гэррига қарши октагонга чиқди. Тўлиқ давом этган беллашувда Махачев ҳакамларнинг очколар бўйича қарори билан ғалаба қозониб, ўз чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.
Иккинчи асосий тўқнашувда аёллар минимал вазн тоифаси чемпиони Маккензи Дерн рейтингда 5-ўринни эгаллаб турган Жиллиан Робертсонга қарши баҳс олиб борди ва очколар ҳисобига кўра устун келиб, ўз мақомини сақлаб қолди.
Асосий кард натижалари
Кечанинг асосий карди доирасида қуйидаги натижалар қайд этилди:
Ярим ўрта вазн (Чемпионлик жанги): Ислам Махачев (чемпион) Йен Мачадо Гэррини (#1) очколар ҳисобига кўра мағлуб этди;
Аёллар минимал вазни (Чемпионлик жанги): Маккензи Дерн (чемпион) Жиллиан Робертсонни (#5) очколар ҳисобига кўра таслим этди;
Енгил вазн: Жейлин Тёрнер 1-раундда Кауэ Фернандесни нокаут (КО-ТКО) билан енгди;
Ўрта вазн: Мансур Абдул-Малик 2-раундда Дастин Штольцфусни сабмишен (оғритувчи/бўғиш) усули билан мағлубиятга учратди;
Енгил вазн: Эдсон Барбоса 2-раундда Эстебан Рибовични нокаут (КО-ТКО) орқали таслим қилди.
Прелим (дастлабки) кард натижалари
Дастлабки жанглар карди ҳам кутилмаган ва муддатидан аввал якунланган натижаларга бой бўлди:
Ярим ўрта вазн: Чиди Нджокуани Хоэль Альварес устидан очколар бўйича ғалаба қозонди;
Оралиқ вазн (59 кг): Чарльз Жонсон 3-раундда Эдуардо Чаполинни сабмишен билан таслим этди;
Ўрта вазн: Донте Жонсон 1-раунддаёқ Эрик Макконикони нокаутга (КО-ТКО) учратди;
Ўрта вазн: Висенте Луке Трешон Горни очколар ҳисобига кўра мағлуб этди;
Ярим оғир вазн: Рафаэль Тобиас 3-раундда Лукас Фернандони нокаут (КО-ТКО) қилди;
Ярим ўрта вазн: Нил Магни 2-раундда Рамиз Брахимайни техник нокаутга (КО-ТКО) учратди;
Ярим ўрта вазн: Жеремия Уэллс 3-раундда қирғизистонлик Миктибек Оролбайни сабмишен орқали мағлуб этди.
Чарльз Жонсон 3-раундда Эдуардо Чаполинни сабмишен билан қандай таслим этганини томоша қилинг:
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…