UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?

·4·Спорт
UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?
Қисқача

UFC 330 турнирида Ислам Махачев Ен Мачадо Геррини, Маккензи Дерн эса Жиллиан Роберцонни очколар ҳисобига кўра мағлуб этиб, чемпионлик камарларини сақлаб қолди. Асосий кардда Жейлин Тёрнер Кауе Фернандесни 1-раундда нокаут қилди, Мансур Абдул-Малик Дастин Штолсфусни 2-раундда сабмишен билан енгди, Эдсон Барбоса эса Эстебан Рибовични 2-раундда нокаут орқали таслим этди.

АҚШнинг Филадельфия шаҳрида ММА ихлосмандлари интиқлик билан кутган навбатдаги йирик UFC 330 рақамли турнири бўлиб ўтди. Кечанинг иккита чемпионлик баҳси ҳамда қатор шиддатли нокаут ва сабмишенлар билан якунланган тўқнашувлари мухлисларда катта қизиқиш уйғотди.

Турнирнинг марказий жангида UFC ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев биринчи рақамли даъвогар, мағлубиятсиз келаётган ирландиялик Йен Мачадо Гэррига қарши октагонга чиқди. Тўлиқ давом этган беллашувда Махачев ҳакамларнинг очколар бўйича қарори билан ғалаба қозониб, ўз чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.

Иккинчи асосий тўқнашувда аёллар минимал вазн тоифаси чемпиони Маккензи Дерн рейтингда 5-ўринни эгаллаб турган Жиллиан Робертсонга қарши баҳс олиб борди ва очколар ҳисобига кўра устун келиб, ўз мақомини сақлаб қолди.

Асосий кард натижалари

Кечанинг асосий карди доирасида қуйидаги натижалар қайд этилди:

  • Ярим ўрта вазн (Чемпионлик жанги): Ислам Махачев (чемпион) Йен Мачадо Гэррини (#1) очколар ҳисобига кўра мағлуб этди;

  • Аёллар минимал вазни (Чемпионлик жанги): Маккензи Дерн (чемпион) Жиллиан Робертсонни (#5) очколар ҳисобига кўра таслим этди;

  • Енгил вазн: Жейлин Тёрнер 1-раундда Кауэ Фернандесни нокаут (КО-ТКО) билан енгди;

  • Ўрта вазн: Мансур Абдул-Малик 2-раундда Дастин Штольцфусни сабмишен (оғритувчи/бўғиш) усули билан мағлубиятга учратди;

  • Енгил вазн: Эдсон Барбоса 2-раундда Эстебан Рибовични нокаут (КО-ТКО) орқали таслим қилди.

Прелим (дастлабки) кард натижалари

Дастлабки жанглар карди ҳам кутилмаган ва муддатидан аввал якунланган натижаларга бой бўлди:

  • Ярим ўрта вазн: Чиди Нджокуани Хоэль Альварес устидан очколар бўйича ғалаба қозонди;

  • Оралиқ вазн (59 кг): Чарльз Жонсон 3-раундда Эдуардо Чаполинни сабмишен билан таслим этди;

  • Ўрта вазн: Донте Жонсон 1-раунддаёқ Эрик Макконикони нокаутга (КО-ТКО) учратди;

  • Ўрта вазн: Висенте Луке Трешон Горни очколар ҳисобига кўра мағлуб этди;

  • Ярим оғир вазн: Рафаэль Тобиас 3-раундда Лукас Фернандони нокаут (КО-ТКО) қилди;

  • Ярим ўрта вазн: Нил Магни 2-раундда Рамиз Брахимайни техник нокаутга (КО-ТКО) учратди;

  • Ярим ўрта вазн: Жеремия Уэллс 3-раундда қирғизистонлик Миктибек Оролбайни сабмишен орқали мағлуб этди.

Чарльз Жонсон 3-раундда Эдуардо Чаполинни сабмишен билан қандай таслим этганини томоша қилинг:

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЮФСИслам МахачевМаккензи ДернФиладельфия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этдиMLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 09:37UFC 330да кутилмаган мағлубият: Миқтибек Оролбай 3-раундда таслим бўлдиUFC 330да кутилмаган мағлубият: Миқтибек Оролбай 3-раундда таслим бўлдиБугун, 09:29Расман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилиндиРасман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилиндиБугун, 09:20Хаби Алонсо Челси бош мураббийси сифатидаги илк ўйинидан сўнг таассуротлари билан бўлишдиХаби Алонсо Челси бош мураббийси сифатидаги илк ўйинидан сўнг таассуротлари билан бўлишдиБугун, 01:59Интер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этдиБугун, 00:58Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этдиИнтер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этдиБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?