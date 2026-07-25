Ухлаш вақти келганини мияга нима билдиради?

·96·Фойдали
Ухлаш вақти келганини мияга нима билдиради?

Хитойлик олимлар уйқунинг қандай бошқарилишига оид муҳим кашфиётга эришди. Nature Neuroscience журналида эълон қилинган тадқиқотга кўра, илгари кам ўрганилган триптамин молекуласи организмга ухлаш вақти келганини билдирувчи муҳим механизмлардан бири бўлиши мумкин.

Тадқиқотчилар уйқунинг гомеостатик босими, яъни инсон қанчалик узоқ уйғоқ юрса, ухлаш эҳтиёжи шунчалик ортиб боришини ўрганди. Тажрибалар сичқонлар ва чўчқаларда ўтказилди. Илгари бу жараённинг асосий кимёвий сигнали аденозин деб ҳисобланган, аммо у миянинг уйқу вақти келганини қандай «англаши»ни тўлиқ изоҳлаб беролмаган.

Янги тадқиқотда эса уйғоқлик давомида триптамин миқдори аста-секин ортиши аниқланди. Олимлар ушбу молекула гипоталамусдаги GPR139 рецепторига таъсир қилиб, уйқуга масъул нейронларни фаоллаштиришини маълум қилди.

Тажрибалар давомида триптамин синтези ёки GPR139 рецептори блокланганда ҳайвонлар уйқусизликдан кейин уйқуни қайта тиклашда қийналган. Аксинча, ушбу рецепторни фаоллаштирувчи препаратлар ҳар икки ҳайвон турида ҳам уйқу давомийлигини ошириб, унинг сифатини яхшилаган.

Муаллифлар фикрича, триптамин келажакда уйқусизликка қарши янги дори воситаларини яратишда муҳим нишон бўлиши мумкин. Бироқ улар ҳозирча бу хулосаларни одамларга татбиқ этишга эрталигини таъкидламоқда. Чунки тадқиқотлар фақат ҳайвонларда ўтказилган ва инсонлар иштирокидаги клиник синовлар ҳали бошланмаган.

Шунингдек, олимлар триптамин уйқуни бошқарувчи ягона молекула эмаслигини, у аденозин ва бошқа биологик моддалар билан биргаликда ишлаши мумкинлигини ҳам қайд этди.

Nature NeuroscienceТриптаминАденозинGPR139
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёллик энергетикаси ўта юқори эканини фош қилувчи 6 та белгиАёллик энергетикаси ўта юқори эканини фош қилувчи 6 та белгиКеча, 00:55«Бразилияча жозиба сири»: ҳашаматли аёллар амал қиладиган 6 та гўзаллик қоидаси«Бразилияча жозиба сири»: ҳашаматли аёллар амал қиладиган 6 та гўзаллик қоидаси24.07, 18:27Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?24.07, 18:26«Эркакни ўзига ошиқ қилиш сири»: Муносабатларни сақлаб қолувчи 6 олтин қоида«Эркакни ўзига ошиқ қилиш сири»: Муносабатларни сақлаб қолувчи 6 олтин қоида24.07, 10:36Йигит узоқлаша бошласа ёхуд қизлар йўл қўядиган 4 хато...Йигит узоқлаша бошласа ёхуд қизлар йўл қўядиган 4 хато...23.07, 19:07Қайси пиёзни қаерда ишлатиш керак? 6 турнинг фарқи (фото)Қайси пиёзни қаерда ишлатиш керак? 6 турнинг фарқи (фото)23.07, 14:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
«Бразилияча жозиба сири»: ҳашаматли аёллар амал қиладиган 6 та гўзаллик қоидаси
«Бразилияча жозиба сири»: ҳашаматли аёллар амал қиладиган 6 та гўзаллик қоидаси
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?