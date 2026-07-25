Абдуқодир Ҳусанов Манчестер Сити билан 2031-йилгача мўлжалланган шартнома имзолади
Англия ва Европа футболининг етакчи клубларидан бири Манчестер Сити ўзбекистонлик истеъдодли ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов билан ҳамкорликни узоқ муддатга узайтирди. 22 ёшли марказий ҳимоячи клуб билан 2031-йилга қадар амал қиладиган янги шартномага имзо чекди. Келишувда, шунингдек, муддатни яна бир йилга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган. Бу қадам клуб раҳбариятининг ёш футболчига бўлган юксак ишончидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳусанов 2025-йилнинг январ ойида Франциянинг Ленс клубидан 33,5 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган эди. Дастлабки ўйинларда, хусусан, Челси жамоасига қарши дебютида бироз қийинчиликларга дуч келганига қарамай, у тезда ўзини тиклаб олди. Ўтган мавсум давомида у барча мусобақаларда 37 та учрашувда майдонга тушиб, "шаҳарликлар" мудофаасининг ажралмас қисмига айланди.
Энзо Мареска давридаги янги вазифаларМанчестер Сити бошқарувига Энзо Мареска келиши билан Ҳусановнинг жамоадаги ўрни янада мустаҳкамланиши кутилмоқда. Футболчи янги мураббий қўл остида ўз маҳоратини оширишга тайёрлигини билдирди. У ўтган мавсумда нафақат клуб миқёсида, балки Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ишончли ўйин кўрсатиб, халқаро тажриба тўплади.
"Манчестерда ўтказган ҳар бир дақиқамдан завқ оляпман. Бу ерда футболчи сифатида ўсаётганимни ва кўп нарса ўрганаётганимни ҳис қиляпман," — деди Абдуқодир Ҳусанов клуб расмий сайтига берган интервюсида. Унинг сўзларига кўра, эндиги асосий мақсад Энзо Мареска ва унинг штабида ижобий таассурот қолдириб, асосий таркибдаги ўрнини кафолатлашдир.
Ҳусановнинг ўтган мавсумдаги натижалари ҳақиқатдан ҳам таҳсинга лойиқ. У Уембли стадионида ўтган Англия кубоги ва Карабао кубоги финалларида асосий таркибда майдонга тушди. Шунингдек, Чемпионлар лигаси доирасида Реал Мадрид клубига қарши кечган баҳсда кўрсатган ўйини мутахассислар томонидан юқори баҳоланди. Бу каби йирик ўйинлардаги барқарорлик унинг янги шартнома билан тақдирланишига асосий сабаб бўлди.
Келажакдаги етакчи ҳимоячиКлубни тажрибали ҳимоячилар Джон Стоунз ва Натан Аке тарк этганидан сўнг, Ҳусановнинг роли янада ортиши шубҳасиз. Манчестер Сити футбол директори Ҳуго Виана футболчининг ривожланишидан мамнун эканини яширмади. Унинг таъкидлашича, Абдукодир Англияга келганидан бери ўз устида тиниmsиз ишлаб, жисмоний ва техник жиҳатдан дунё даражасидаги ҳимоячига хос хислатларни намоён этмоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу шартнома Ҳусановнинг 2029-йилда якунланиши керак бўлган аввалги келишувини алмаштирди. Эндиликда ўзбекистонлик футболчи жамоанинг узоқ муддатли лойиҳасининг муҳим бўлаги сифатида қаралмоқда. Унинг трансфер қиймати ва кўрсатаётган ўйин савияси Ўзбекистон футболи тарихида янги саҳифа очмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Абдуқодир Ҳусановнинг Манчестер Сити каби гранд жамоада узоқ муддат қолиши нафақат футболчининг шахсий ютуғи, балки бутун минтақа футболи учун катта эътирофдир. Келгуси мавсумларда унинг жамоа ҳимоя қўрғонида қандай етакчилик қилишини кузатиш барча ўзбекистонлик ишқибозлар учун қизиқарли бўлиши аниқ.
…