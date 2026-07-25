Абдуқодир Ҳусанов Манчестер Сити билан 2031-йилгача мўлжалланган шартнома имзолади

·84·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов Манчестер Сити билан 2031-йилгача мўлжалланган шартнома имзолади

Англия ва Европа футболининг етакчи клубларидан бири Манчестер Сити ўзбекистонлик истеъдодли ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов билан ҳамкорликни узоқ муддатга узайтирди. 22 ёшли марказий ҳимоячи клуб билан 2031-йилга қадар амал қиладиган янги шартномага имзо чекди. Келишувда, шунингдек, муддатни яна бир йилга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган. Бу қадам клуб раҳбариятининг ёш футболчига бўлган юксак ишончидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳусанов 2025-йилнинг январ ойида Франциянинг Ленс клубидан 33,5 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган эди. Дастлабки ўйинларда, хусусан, Челси жамоасига қарши дебютида бироз қийинчиликларга дуч келганига қарамай, у тезда ўзини тиклаб олди. Ўтган мавсум давомида у барча мусобақаларда 37 та учрашувда майдонга тушиб, "шаҳарликлар" мудофаасининг ажралмас қисмига айланди.

Энзо Мареска давридаги янги вазифалар

Манчестер Сити бошқарувига Энзо Мареска келиши билан Ҳусановнинг жамоадаги ўрни янада мустаҳкамланиши кутилмоқда. Футболчи янги мураббий қўл остида ўз маҳоратини оширишга тайёрлигини билдирди. У ўтган мавсумда нафақат клуб миқёсида, балки Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ишончли ўйин кўрсатиб, халқаро тажриба тўплади.

"Манчестерда ўтказган ҳар бир дақиқамдан завқ оляпман. Бу ерда футболчи сифатида ўсаётганимни ва кўп нарса ўрганаётганимни ҳис қиляпман," — деди Абдуқодир Ҳусанов клуб расмий сайтига берган интервюсида. Унинг сўзларига кўра, эндиги асосий мақсад Энзо Мареска ва унинг штабида ижобий таассурот қолдириб, асосий таркибдаги ўрнини кафолатлашдир.

Ҳусановнинг ўтган мавсумдаги натижалари ҳақиқатдан ҳам таҳсинга лойиқ. У Уембли стадионида ўтган Англия кубоги ва Карабао кубоги финалларида асосий таркибда майдонга тушди. Шунингдек, Чемпионлар лигаси доирасида Реал Мадрид клубига қарши кечган баҳсда кўрсатган ўйини мутахассислар томонидан юқори баҳоланди. Бу каби йирик ўйинлардаги барқарорлик унинг янги шартнома билан тақдирланишига асосий сабаб бўлди.

Келажакдаги етакчи ҳимоячи

Клубни тажрибали ҳимоячилар Джон Стоунз ва Натан Аке тарк этганидан сўнг, Ҳусановнинг роли янада ортиши шубҳасиз. Манчестер Сити футбол директори Ҳуго Виана футболчининг ривожланишидан мамнун эканини яширмади. Унинг таъкидлашича, Абдукодир Англияга келганидан бери ўз устида тиниmsиз ишлаб, жисмоний ва техник жиҳатдан дунё даражасидаги ҳимоячига хос хислатларни намоён этмоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу шартнома Ҳусановнинг 2029-йилда якунланиши керак бўлган аввалги келишувини алмаштирди. Эндиликда ўзбекистонлик футболчи жамоанинг узоқ муддатли лойиҳасининг муҳим бўлаги сифатида қаралмоқда. Унинг трансфер қиймати ва кўрсатаётган ўйин савияси Ўзбекистон футболи тарихида янги саҳифа очмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Абдуқодир Ҳусановнинг Манчестер Сити каби гранд жамоада узоқ муддат қолиши нафақат футболчининг шахсий ютуғи, балки бутун минтақа футболи учун катта эътирофдир. Келгуси мавсумларда унинг жамоа ҳимоя қўрғонида қандай етакчилик қилишини кузатиш барча ўзбекистонлик ишқибозлар учун қизиқарли бўлиши аниқ.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиТрансферАнглия Премер-лигасиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Бугун, 01:12Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Бугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди