Афра Сарачоғлунинг янги севгиси ҳақида миш-мишлар кучайди

·1.1K·Маданият
Афра Сарачоғлунинг янги севгиси ҳақида миш-мишлар кучайди

Турк шоу-бизнесида яна бир янги севги ҳикояси муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. ОАВ хабарларига кўра, актриса Афра Сарачоғлу муваффақиятли тадбиркор Пойраз Ёсмаоғлу билан муносабатларни бошлаган бўлиши мумкин.

Жуфтлик илк бор Европа сафари давомида Копенгаген ва Мадрид кўчаларида бирга сайр қилаётгани, қўл ушлашиб юргани тасвирларга муҳрланганди. Истанбулга қайтгач эса папарацилар уларни Бебек туманида яна бирга кўришган.

Афра Сарачоғлу муносабатлари ҳақида ҳозирча расмий баёнот бермаган. Бироқ унинг журналистлар қаршисида қўли билан камон ва ўқ ишорасини кўрсатгани мухлислар томонидан ўзига хос ишора сифатида талқин қилинмоқда.

Бундан ташқари, орадан кўп ўтмай Пойраз Ёсмаоғлунинг актрисани кечаси уйигача кузатиб қўйгани ҳам камералар нигоҳидан четда қолмади. Шу сабабли турк матбуоти ва мухлислар Афра Сарачоғлу ҳаётида янги севги саҳифаси очилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Kechqurun ko'chada bir yigit va yuzini yopib olgan qiz birga ketmoqda.
Афра СарачоғлуПойраз ЁсмаоғлуКопенгагенМадридИстанбул
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми ҳақида сиз билмаган қизиқарли маълумотлар (видео) Машҳур “Жунгли қонунлари” ҳинд фильми ҳақида сиз билмаган қизиқарли маълумотлар (видео)Кеча, 20:26Женнифер Лопес 57 ёшни қарши олдиЖеннифер Лопес 57 ёшни қарши олдиКеча, 19:49Ботир Қодировнинг янги қўшиғи мухлислар эътиборини қозонди (видео)Ботир Қодировнинг янги қўшиғи мухлислар эътиборини қозонди (видео)Кеча, 18:37 Актриса Дилноза Ҳабибуллаева 26 ёшини нишонлади (видео) Актриса Дилноза Ҳабибуллаева 26 ёшини нишонлади (видео)Кеча, 16:07Амир Хон нега Жуҳи Чавла билан 7 йил гаплашмаган?Амир Хон нега Жуҳи Чавла билан 7 йил гаплашмаган?Кеча, 15:58Хивада уч кунлик катта байрам: асосий "сюрприз" 8 августдаХивада уч кунлик катта байрам: асосий "сюрприз" 8 августдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)