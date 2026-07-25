«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусанов бўйича катта режасини очди (видео)

·138·Спорт
«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусанов бўйича катта режасини очди (видео)

Абдуқодир Ҳусановнинг 2031 йилгача узайтирилган шартномаси оддий рағбат эмас. «Манчестер Сити» раҳбарияти ўзбекистонлик ҳимоячини янги даврдаги муҳим футболчилардан бири сифатида кўраётганини очиқ кўрсатди.

Спорт директори Угу Виананинг баёнотида эса клуб Ҳусановдан келгуси йилларда айнан қандай натижа кутаётгани маълум бўлди. Энг муҳими, «Сити» унинг ҳозирги даражасини эмас, ҳали тўлиқ очилмаган салоҳиятини асосий қадрият деб ҳисобламоқда.

2031 йилгача мўлжалланган катта ишонч

«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусанов билан янги беш йиллик шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Унга кўра, 22 ёшли марказий ҳимоячи 2031 йил ёзига қадар Манчестерда қолади.

Асосий маълумот

Ҳолат

Футболчи

Абдуқодир Ҳусанов

Ёши

22 ёш

Позицияси

Марказий ҳимоячи

«Сити»га келган вақти

2025 йил январь

Янги шартнома

2031 йил ёзигача

Жамоа бош мураббийи

Энцо Мареска

Ҳусанов Англияга келганидан кейинги 18 ой давомида ишонч ва мавқе жиҳатидан сезиларли ўсди. Клуб уни 2025/26 йилги мавсумда таркибнинг энг ишончли аъзоларидан бирига айланган футболчи сифатида таърифлади.

Вианани ҳайратга солган асосий жиҳат

Угу Виана Ҳусановнинг Англия футболига мослашиши ва қисқа вақт ичидаги ривожидан клуб жуда мамнун эканини таъкидлади. Спорт директорига кўра, ўзбекистонлик футболчида юқори даражали марказий ҳимоячи учун зарур жисмоний ва техник сифатлар мужассам.

«Бироқ бу фақат бошланиши».

Виананинг фикрича, Ҳусановнинг энг яхши футбол йиллари ҳали олдинда. Клуб унинг тезлиги, жисмоний кучи, тўп билан муомаласи ва ҳимоядаги имкониятлари келажакда янада юқори даражага чиқишига ишонмоқда.

Спорт директори Ҳусанов Энцо Маресканинг узоқ муддатли режаларида муҳим ўрин эгаллаши мумкинлигини ҳам алоҳида қайд этди. Бу баҳо янги шартнома фақат ўтган мавсум учун мукофот эмас, балки келажакка киритилган катта сармоя эканини англатади.

Ҳусанов бу ишончга қандай эришди?

Ўзбекистонлик ҳимоячи «Манчестер Сити» сафидаги дастлабки 47 учрашувида Премьер-лиганинг эътиборли ёш футболчиларидан бирига айланди. Унинг юқори тезлиги ва яккакурашлардаги қатъияти Манчестер клуби мухлислари орасида ҳам алоҳида эътироф этилди.

2025/26 йилги мавсумнинг иккинчи ярмида Ҳусанов:

  • Премьер-лигадаги сўнгги 19 учрашувдан 16 тасида майдонга тушди;

  • Марк Гехи билан марказий ҳимояда мустаҳкам жуфтлик ҳосил қилди;

  • Англия кубоги ва Лига кубоги финалларида муҳим роль ўйнади;

  • клубнинг мавсумдаги энг яхши футболчиси учун якуний учликка кирди;

  • Ўзбекистоннинг тарихда илк бор жаҳон чемпионатига чиқишига ҳисса қўшди.

Айнан мавсумнинг ҳал қилувчи қисмидаги барқарор ўйинлар Ҳусановнинг клубдаги мақомини ўзгартирди. У энди фақат келажак учун олинган иқтидор эмас, катта учрашувларда ишониш мумкин бўлган ҳимоячи сифатида қаралмоқда.

Ҳусанов янги вазифасини очиқ айтди

Абдуқодир Ҳусанов янги шартномани ўзи ва оиласи учун катта кун деб атади. У Манчестерда ўтказган ҳар бир дақиқасидан завқ олганини, футболчи сифатида ўсиб, кўплаб янги жиҳатларни ўрганаётганини таъкидлади.

«Янги вазифам — Энцо Мареска ва унинг штабида яхши таассурот қолдириш».

Ҳимоячи энди жамоа таркибига мунтазам киришни асосий мақсад қилиб қўйган. Шунингдек, у Англия ва Премьер-лигага мослашишида қўллаб-қувватлаган «Сити» мухлисларига миннатдорлик билдирди.

Манчестер клубида янги давр бошланмоқда. Энцо Мареска Пеп Гвардиоладан кейин жамоа бош мураббийи этиб тайинланди ва 2029 йилгача шартнома имзолади. Демак, Ҳусанов энди янги мураббийга ўзини қайтадан исботлаши керак.

Бу шартноманинг асл маъноси нимада?

Янги келишув Ҳусановнинг асосий таркибдаги ўрни автоматик равишда кафолатланганини англатмайди. «Манчестер Сити» каби клубда ҳар бир мавсум ва ҳар бир учрашувда рақобат қайтадан бошланади.

Бироқ 2031 йилгача тузилган шартнома учта муҳим сигнални бермоқда:

  • клуб Ҳусановни узоқ муддатли лойиҳанинг бир қисми деб билади;

  • раҳбарият унинг ривожланиш суръатидан қониққан;

  • Мареска даврида унга катта имконият берилиши кутилмоқда.

Энди ҳал қилувчи босқич бошланади. Ҳусановнинг вазифаси катта шартномани қўлга киритиш эмас, ушбу ишончни майдонда барқарор ўйинлар билан оқлашдан иборат. «Сити» унинг келажагига ишонди — навбат футболчининг ўзида.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов Энцо Мареска даврида «Манчестер Сити»нинг доимий асосий ҳимоячисига айлана оладими? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани Telegram’да футбол мухлислари билан улашинг.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиУго ВианаЭнцо Мареска
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди