«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусанов бўйича катта режасини очди (видео)
Абдуқодир Ҳусановнинг 2031 йилгача узайтирилган шартномаси оддий рағбат эмас. «Манчестер Сити» раҳбарияти ўзбекистонлик ҳимоячини янги даврдаги муҳим футболчилардан бири сифатида кўраётганини очиқ кўрсатди.
Спорт директори Угу Виананинг баёнотида эса клуб Ҳусановдан келгуси йилларда айнан қандай натижа кутаётгани маълум бўлди. Энг муҳими, «Сити» унинг ҳозирги даражасини эмас, ҳали тўлиқ очилмаган салоҳиятини асосий қадрият деб ҳисобламоқда.
2031 йилгача мўлжалланган катта ишонч
«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусанов билан янги беш йиллик шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Унга кўра, 22 ёшли марказий ҳимоячи 2031 йил ёзига қадар Манчестерда қолади.
Асосий маълумот
Ҳолат
Футболчи
Ёши
22 ёш
Позицияси
Марказий ҳимоячи
«Сити»га келган вақти
2025 йил январь
Янги шартнома
2031 йил ёзигача
Жамоа бош мураббийи
Ҳусанов Англияга келганидан кейинги 18 ой давомида ишонч ва мавқе жиҳатидан сезиларли ўсди. Клуб уни 2025/26 йилги мавсумда таркибнинг энг ишончли аъзоларидан бирига айланган футболчи сифатида таърифлади.
Вианани ҳайратга солган асосий жиҳат
Угу Виана Ҳусановнинг Англия футболига мослашиши ва қисқа вақт ичидаги ривожидан клуб жуда мамнун эканини таъкидлади. Спорт директорига кўра, ўзбекистонлик футболчида юқори даражали марказий ҳимоячи учун зарур жисмоний ва техник сифатлар мужассам.
«Бироқ бу фақат бошланиши».
Виананинг фикрича, Ҳусановнинг энг яхши футбол йиллари ҳали олдинда. Клуб унинг тезлиги, жисмоний кучи, тўп билан муомаласи ва ҳимоядаги имкониятлари келажакда янада юқори даражага чиқишига ишонмоқда.
Спорт директори Ҳусанов Энцо Маресканинг узоқ муддатли режаларида муҳим ўрин эгаллаши мумкинлигини ҳам алоҳида қайд этди. Бу баҳо янги шартнома фақат ўтган мавсум учун мукофот эмас, балки келажакка киритилган катта сармоя эканини англатади.
Ҳусанов бу ишончга қандай эришди?
Ўзбекистонлик ҳимоячи «Манчестер Сити» сафидаги дастлабки 47 учрашувида Премьер-лиганинг эътиборли ёш футболчиларидан бирига айланди. Унинг юқори тезлиги ва яккакурашлардаги қатъияти Манчестер клуби мухлислари орасида ҳам алоҳида эътироф этилди.
2025/26 йилги мавсумнинг иккинчи ярмида Ҳусанов:
Премьер-лигадаги сўнгги 19 учрашувдан 16 тасида майдонга тушди;
Марк Гехи билан марказий ҳимояда мустаҳкам жуфтлик ҳосил қилди;
Англия кубоги ва Лига кубоги финалларида муҳим роль ўйнади;
клубнинг мавсумдаги энг яхши футболчиси учун якуний учликка кирди;
Ўзбекистоннинг тарихда илк бор жаҳон чемпионатига чиқишига ҳисса қўшди.
Айнан мавсумнинг ҳал қилувчи қисмидаги барқарор ўйинлар Ҳусановнинг клубдаги мақомини ўзгартирди. У энди фақат келажак учун олинган иқтидор эмас, катта учрашувларда ишониш мумкин бўлган ҳимоячи сифатида қаралмоқда.
Ҳусанов янги вазифасини очиқ айтди
Абдуқодир Ҳусанов янги шартномани ўзи ва оиласи учун катта кун деб атади. У Манчестерда ўтказган ҳар бир дақиқасидан завқ олганини, футболчи сифатида ўсиб, кўплаб янги жиҳатларни ўрганаётганини таъкидлади.
«Янги вазифам — Энцо Мареска ва унинг штабида яхши таассурот қолдириш».
Ҳимоячи энди жамоа таркибига мунтазам киришни асосий мақсад қилиб қўйган. Шунингдек, у Англия ва Премьер-лигага мослашишида қўллаб-қувватлаган «Сити» мухлисларига миннатдорлик билдирди.
Манчестер клубида янги давр бошланмоқда. Энцо Мареска Пеп Гвардиоладан кейин жамоа бош мураббийи этиб тайинланди ва 2029 йилгача шартнома имзолади. Демак, Ҳусанов энди янги мураббийга ўзини қайтадан исботлаши керак.
Бу шартноманинг асл маъноси нимада?
Янги келишув Ҳусановнинг асосий таркибдаги ўрни автоматик равишда кафолатланганини англатмайди. «Манчестер Сити» каби клубда ҳар бир мавсум ва ҳар бир учрашувда рақобат қайтадан бошланади.
Бироқ 2031 йилгача тузилган шартнома учта муҳим сигнални бермоқда:
клуб Ҳусановни узоқ муддатли лойиҳанинг бир қисми деб билади;
раҳбарият унинг ривожланиш суръатидан қониққан;
Мареска даврида унга катта имконият берилиши кутилмоқда.
Энди ҳал қилувчи босқич бошланади. Ҳусановнинг вазифаси катта шартномани қўлга киритиш эмас, ушбу ишончни майдонда барқарор ўйинлар билан оқлашдан иборат. «Сити» унинг келажагига ишонди — навбат футболчининг ўзида.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов Энцо Мареска даврида «Манчестер Сити»нинг доимий асосий ҳимоячисига айлана оладими? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани Telegram’да футбол мухлислари билан улашинг.
…