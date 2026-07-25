Ugreen янги авлод GaN-қувватлагичини тақдим этди: 100 В қувват ва ихчам корпус
Электроника аксессуарлари ишлаб чиқаришда жаҳоннинг етакчи брендларидан бири саналган Ugreen компанияси ўзининг янги, юқори самарадорликка эга X876 тармоқ адаптерини намойиш этди. Нитрид галлий (GaN) технологияси асосида яратилган ушбу қурилма нафақат ўта юқори қуввати, балки ҳамёнбоп нархи ва ихчам ўлчамлари билан ҳам технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги адаптер Хитой бозорида 189 юан (тахминан 28 АҚШ доллари) қийматида сотувга чиқди. Бундай нарх сегментида 100 В қувватга эга ва замонавий GaN яримўтказгичларидан фойдаланилган қувватлагични топиш анча мушкул. Бу эса Ugreen брендининг бозордаги позициясини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
Техник имкониятлар ва интерфейсларUgreen X876 модели жами учта порт билан жиҳозланган: иккита USB-C ва битта USB-А. Агар фойдаланувчи фақат битта USB-C портидан фойдаланса, максимал чиқиш қуввати 100 Вга етади. Бу кўрсаткич нафақат замонавий смартфон ва планшетларни, балки Apple MacBook Pro ёки бошқа кучли ноутбукларни ҳам тўлиқ қувватлантириш учун етарлидир.
USB-А портининг максимал қуввати 22,5 Вни ташкил этади. Қурилманинг ўзига хослиги шундаки, у бир вақтнинг ўзида учта гаджетни қувватлай олади. Бундай ҳолатда асосий USB-C порти 80 В қувватни сақлаб қолади, қолган иккита порт эса 15 Вдан қувват улашади. Бу эса ноутбукда ишлаётган ҳолда смартфон ва қулоқчинларни ҳам параллел равишда зарядлаш имконини беради.
Хавфсизлик ва стандартларЯнги адаптер замонавий тезкор қувватлаш протоколларининг деярли барчасини қўллаб-қувватлайди. Улар орасида қуйидагилар мавжуд:
- USB Повер Деливерй 3.0
- ППС (Программабле Повер Супплй)
- Qualcomm Қуикк Чарге 3.0
- Samsung АФК ва Huawei ФКП
Адаптер дизайни ҳам эътиборга лойиқ. Унинг ўлчамлари 90,2 х 55,6 х 18,2 мм бўлиб, оғирлиги бор-йўғи 178 граммга тенг. Шунингдек, қурилма йиғилувчи тармоқ вилкасига эга, бу эса уни саёҳатлар ва хизмат сафарларида олиб юриш учун жуда қулай қилади. GaN технологияси туфайли қурилма узоқ вақт ишлаганда ҳам қизиб кетмайди ва юқори энергия самарадорлигини сақлаб қолади.
…