Ugreen янги авлод GaN-қувватлагичини тақдим этди: 100 В қувват ва ихчам корпус

·43·Техно
Ugreen янги авлод GaN-қувватлагичини тақдим этди: 100 В қувват ва ихчам корпус

Электроника аксессуарлари ишлаб чиқаришда жаҳоннинг етакчи брендларидан бири саналган Ugreen компанияси ўзининг янги, юқори самарадорликка эга X876 тармоқ адаптерини намойиш этди. Нитрид галлий (GaN) технологияси асосида яратилган ушбу қурилма нафақат ўта юқори қуввати, балки ҳамёнбоп нархи ва ихчам ўлчамлари билан ҳам технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги адаптер Хитой бозорида 189 юан (тахминан 28 АҚШ доллари) қийматида сотувга чиқди. Бундай нарх сегментида 100 В қувватга эга ва замонавий GaN яримўтказгичларидан фойдаланилган қувватлагични топиш анча мушкул. Бу эса Ugreen брендининг бозордаги позициясини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

Техник имкониятлар ва интерфейслар

Ugreen X876 модели жами учта порт билан жиҳозланган: иккита USB-C ва битта USB-А. Агар фойдаланувчи фақат битта USB-C портидан фойдаланса, максимал чиқиш қуввати 100 Вга етади. Бу кўрсаткич нафақат замонавий смартфон ва планшетларни, балки Apple MacBook Pro ёки бошқа кучли ноутбукларни ҳам тўлиқ қувватлантириш учун етарлидир.

USB-А портининг максимал қуввати 22,5 Вни ташкил этади. Қурилманинг ўзига хослиги шундаки, у бир вақтнинг ўзида учта гаджетни қувватлай олади. Бундай ҳолатда асосий USB-C порти 80 В қувватни сақлаб қолади, қолган иккита порт эса 15 Вдан қувват улашади. Бу эса ноутбукда ишлаётган ҳолда смартфон ва қулоқчинларни ҳам параллел равишда зарядлаш имконини беради.

Хавфсизлик ва стандартлар

Янги адаптер замонавий тезкор қувватлаш протоколларининг деярли барчасини қўллаб-қувватлайди. Улар орасида қуйидагилар мавжуд:

  • USB Повер Деливерй 3.0
  • ППС (Программабле Повер Супплй)
  • Qualcomm Қуикк Чарге 3.0
  • Samsung АФК ва Huawei ФКП
Ушбу стандартларнинг мавжудлиги қурилмани турли бренддаги гаджетлар билан универсал ишлашини таъминлайди. Ўзбекистон бозорида Samsung ва iPhone фойдаланувчилари кўплигини ҳисобга олсак, битта адаптер билан барча қурилмаларни хавфсиз қувватлаш имконияти маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам жуда қулайдир.

Адаптер дизайни ҳам эътиборга лойиқ. Унинг ўлчамлари 90,2 х 55,6 х 18,2 мм бўлиб, оғирлиги бор-йўғи 178 граммга тенг. Шунингдек, қурилма йиғилувчи тармоқ вилкасига эга, бу эса уни саёҳатлар ва хизмат сафарларида олиб юриш учун жуда қулай қилади. GaN технологияси туфайли қурилма узоқ вақт ишлаганда ҳам қизиб кетмайди ва юқори энергия самарадорлигини сақлаб қолади.

UgreenGaNТехнологияҚувватлагичГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб