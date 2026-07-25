“Ўлик интернет” назарияси ҳақиқатга айланди: Ботлар трафиги одамлардан ўзиб кетди

·57·Техно
“Ўлик интернет” назарияси ҳақиқатга айланди: Ботлар трафиги одамлардан ўзиб кетди

Интернет оламида узоқ вақтдан бери муҳокама қилиб келинаётган “ўлик интернет” назарияси эндиликда шунчаки тахмин эмас, балки рақамлар билан тасдиқланган ҳақиқатга айланди. Сўнгги маълумотларга кўра, жаҳон тармоғидаги умумий трафикнинг асосий қисмини энди инсонлар эмас, балки автоматлаштирилган дастурлар — ботлар ташкил этмоқда. Бу ҳолат рақамли иқтисодиёт ва хавфсизлик тизимлари учун жиддий чақириқ бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Cloudflare компанияси тақдим этган ҳисоботга кўра, июн ойи якунларига кўра веб-саҳифаларга қилинган барча мурожаатларнинг қарийб 58 фоизи ботлар ҳиссасига тўғри келган. Бу кўрсаткич интернет тарихида илк бор инсонлар фаоллигидан ўзиб кетди. Аввалроқ Cloudflare раҳбари Маттев Принсе бундай ҳолат фақат 2027-йилга бориб юз беришини тахмин қилган эди, бироқ сунъий интеллект (AI) технологияларининг шиддатли ривожланиши бу жараённи бир неча йилга тезлаштириб юборди.

Сунъий интеллект агентларининг кескин ўсиши

Human Секуритй компанияси экспертлари сўнгги бир йил ичида мустақил равишда ҳаволалар бўйича ўтишга, шаклларни тўлдиришга ва фойдаланувчи номидан ҳаракат қилишга қодир AI-агентлар фаоллиги 8000 фоизга ошганини қайд этишди. Талес ҳисоботида эса 2025-йилга келиб ботлар трафиги 53 фоизни ташкил этиши прогноз қилинган эди, аммо амалда бу кўрсаткичлар аллақачон ортда қолдирилди. Энг ачинарлиси, ушбу автоматлаштирилган фаолликнинг қарийб 40 фоизи зарарли характерга эга.

Ушбу тенденция йирик молиявий ва технологик платформаларда яққол кўзга ташланмоқда. Масалан, Stripe тўлов тизимининг дастурий интерфейсига (API) бўлаётган мурожаатларнинг 70 фоизи дастурий агентлар томонидан амалга оширилмоқда. Алпака платформасида эса ботлар улуши бор-йўғи бир чорак ичида 10 фоиздан 30 фоизгача кўтарилган. Бу интернетнинг ишлаш тамойиллари тубдан ўзгараётганидан далолат беради.

Анъанавий ҳимоя тизимлари ожиз қолмоқда

Ҳозирги кунда биз ўрганган CAPTCHA каби ҳимоя усуллари замонавий AI-агентларни инсонлардан ажратишда тобора ожиз бўлиб бормоқда. Шу сабабли Cloudflare фойдаланувчининг алоҳида ҳаракатларини эмас, балки бутун сеансни таҳлил қилувчи Прекурсор тизимини тақдим этди. Мутахассисларнинг фикрича, мавжуд тизимлар оддий фойдаланувчиларнинг 7-15 фоизини хатолик билан бот деб таснифламоқда, кўплаб ақлли ботлар эса фильтрдан осонгина ўтиб кетмоқда.

Вазиятни тартибга солиш учун Google, Microsoft, Mozilla ва Cloudflare каби гигантлар ПАКТ деб номланган янги протокол устида иш бошлашди. Ушбу технология ташриф буюрувчининг шахсини ошкор қилмаган ҳолда, унинг ҳақиқатан ҳам инсон эканлигини тасдиқлаш имконини беради. Бу реклама моделига асосланган ва реал фойдаланувчилар хатти-ҳаракатини таҳлил қилувчи ҳозирги интернет экотизими учун ҳаёт-мамот масаласидир.

Келажакда бу жараён янада кенгайиши кутилмоқда. ПитчБоок таҳлилига кўра, ҳозирда AI-агентлар ўзлари бажариши мумкин бўлган потенциал иш ҳажмининг атиги 1 фоизини қамраб олган. Бу дегани, яқин йилларда интернетдаги инсон улуши янада камайиб боради. Шуни ҳисобга олган ҳолда, Cloudflare сентябрь ойидан бошлаб маълумот йиғувчи AI-кроулерлар контентдан фойдалангани учун нашриётларга ҳақ тўлаши кераклигини эълон қилди.

ИнтернетСунъий ИнтеллектCloudflareТехнологияБотлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб