Ферран Торрес PSJга ўтадими? Барселона ўз юлдузига якуний муддат белгилади

·58·Спорт
Ферран Торрес PSJга ўтадими? Барселона ўз юлдузига якуний муддат белгилади

Испания терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионати финалида ғалаба голини уриб, ҳақиқий қаҳрамонга айланган Ферран Торреснинг келажаги ҳал бўлиш арафасида. Барселона раҳбарияти футболчининг кейинги фаолияти бўйича аниқ қарор қабул қилиши учун унга бир ҳафта муддат берди. Айни дамда Пари Сен-Жермен клуби ушбу вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда ва испаниялик ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий қадамлар ташламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталония клуби раҳбарияти ва футболчи ўртасида келаси ҳафтада юзма-юз учрашув бўлиб ўтади. Аргентина билан кечган драматик финалдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқараётган 26 ёшли ҳужумчи ўзининг келажаги борасида клубга аниқ жавоб бериши шарт. Барселона раҳбари Жоан Лапорта футболчи билан шахсан гаплашиб, унинг режаларини билиб олмоқчи.

Луис Энрике ва Ферран Торрес иттифоқи

Парижликлар устози Луис Энрике ўз вақтида Испания терма жамоасида бирга ишлаган шогирдини ўз жамоасида кўришни жуда истамоқда. Foot01 хабарига кўра, Пари Сен-Жермен Ферран Торрес учун 35 миллион евро тўлашга тайёр. Испаниядаги манбалар футболчи ва Париж клуби ўртасида оғзаки келишувга эришилгани ҳақида ҳам хабар бермоқда.

Барселона ва Пари Сен-Жермен ўртасидаги муносабатлар анча совуқ эканлиги барчага маълум. Шу сабабли каталонияликлар ўзининг асосий юлдузларидан бирини тўғридан-тўғри рақибга бой беришни истамаяпти. Бироқ, шартнома муддати билан боғлиқ вазият клубни қийин аҳволга солиб қўйган.

Ҳозирда Торреснинг Барселона билан амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да, у амалда шартномасининг сўнгги босқичига кириб бормоқда. Клуб унга янги битим таклиф қилган, аммо футболчи ҳозирча бу таклифга ижобий жавоб бергани йўқ. Агар Ферран янги шартномани рад этса, Барселона уни шу ёзда сотиб юборишга мажбур бўлади.

Бошқа даъвогарлар ва якуний қарор

Гарчи пойгада Пари Сен-Жермен етакчилик қилаётган бўлса-да, футболчига бўлган қизиқиш фақат Франция билан чекланиб қолмаяпти. Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштирокидан сўнг, унга қуйидаги жамоалар ҳам қизиқиш билдирмоқда:

  • Атлетико Мадрид;
  • Англия Премер-лигасининг номини ошкор қилмаган клуби;
  • Италиянинг бир қатор етакчи жамоалари.
Барселона учун вақт ғанимат. Трансфер ойнаси ёпилишига оз қолаётган бир пайтда, клуб раҳбарияти 1-августга қадар барча масалага нуқта қўймоқчи. Агар Ферран Торрес янги шартномани имзоламаса, у трансфер бозорига чиқарилади ва энг яхши таклиф берган жамоага сотилади. Клуб ўз қаҳрамонини келаси йили текинга қўйиб юборишни мутлақо истамайди.

БарселонаПари Сен-ЖерменФерран ТорресТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди