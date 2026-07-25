Ферран Торрес PSJга ўтадими? Барселона ўз юлдузига якуний муддат белгилади
Испания терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионати финалида ғалаба голини уриб, ҳақиқий қаҳрамонга айланган Ферран Торреснинг келажаги ҳал бўлиш арафасида. Барселона раҳбарияти футболчининг кейинги фаолияти бўйича аниқ қарор қабул қилиши учун унга бир ҳафта муддат берди. Айни дамда Пари Сен-Жермен клуби ушбу вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда ва испаниялик ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий қадамлар ташламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталония клуби раҳбарияти ва футболчи ўртасида келаси ҳафтада юзма-юз учрашув бўлиб ўтади. Аргентина билан кечган драматик финалдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқараётган 26 ёшли ҳужумчи ўзининг келажаги борасида клубга аниқ жавоб бериши шарт. Барселона раҳбари Жоан Лапорта футболчи билан шахсан гаплашиб, унинг режаларини билиб олмоқчи.
Луис Энрике ва Ферран Торрес иттифоқиПарижликлар устози Луис Энрике ўз вақтида Испания терма жамоасида бирга ишлаган шогирдини ўз жамоасида кўришни жуда истамоқда. Foot01 хабарига кўра, Пари Сен-Жермен Ферран Торрес учун 35 миллион евро тўлашга тайёр. Испаниядаги манбалар футболчи ва Париж клуби ўртасида оғзаки келишувга эришилгани ҳақида ҳам хабар бермоқда.
Барселона ва Пари Сен-Жермен ўртасидаги муносабатлар анча совуқ эканлиги барчага маълум. Шу сабабли каталонияликлар ўзининг асосий юлдузларидан бирини тўғридан-тўғри рақибга бой беришни истамаяпти. Бироқ, шартнома муддати билан боғлиқ вазият клубни қийин аҳволга солиб қўйган.
Ҳозирда Торреснинг Барселона билан амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да, у амалда шартномасининг сўнгги босқичига кириб бормоқда. Клуб унга янги битим таклиф қилган, аммо футболчи ҳозирча бу таклифга ижобий жавоб бергани йўқ. Агар Ферран янги шартномани рад этса, Барселона уни шу ёзда сотиб юборишга мажбур бўлади.
Бошқа даъвогарлар ва якуний қарорГарчи пойгада Пари Сен-Жермен етакчилик қилаётган бўлса-да, футболчига бўлган қизиқиш фақат Франция билан чекланиб қолмаяпти. Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштирокидан сўнг, унга қуйидаги жамоалар ҳам қизиқиш билдирмоқда:
- Атлетико Мадрид;
- Англия Премер-лигасининг номини ошкор қилмаган клуби;
- Италиянинг бир қатор етакчи жамоалари.
…