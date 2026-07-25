Starship парвози 150 сонияда: SpaceX коинот кемасининг тарихий муваффақияти видеода
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси коинотни забт этиш йўлидаги энг муҳим қадамлардан бири — Starship кемасининг Фlight 13 синов парвозини якунлади. 2026-йилнинг 25-июль куни амалга оширилган ушбу миссия коинот кемасининг бутунлигини сақлаб қолган ҳолда океанга қўнгани билан тарихда қолди. Эндиликда тармоқларда ушбу 65 дақиқалик мураккаб жараённи бор-йўғи 150 сонияга сиғдирган махсус видеолавҳа эълон қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, тезлаштирилган видеода кеманинг Бока-Чика полигонидан кўтарилишидан тортиб, Ҳинд океанига юmsҳоқ қўнишигача бўлган барча босқичлар акс этган. Кема бортидаги камералар орқали олинган тасвирлар томошабинга ракетанинг атмосферадан чиқиши, двигателларнинг ишлаш жараёни ва фазодаги Шип 40 кемасининг ҳолатини яқиндан кўриш имконини беради.
Плазма олови ва технологик ютуқларВидеонинг энг ҳаяжонли қисмларидан бири — Starship кемасининг атмосферанинг зич қатламларига қайта кириш жараёнидир. Унда кеманинг иссиқлик ҳимояси қатлами қизиган плазма босимига қандай доц. бераётганини кузатиш мумкин. Аввалги синовлардан фарқли ўлароқ, бу сафар кема ўз яхлитлигини тўлиқ сақлаб қолди ва белгиланган нуқтага муваффақиятли етиб борди.
Илон Маск Starship лойиҳаси учун танланган зангламайдиган пўлат корпус ва янгиланган иссиқлик қалқони ўзини тўлиқ оқлаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, кеманинг ҳолати қўнгандан сўнг ҳам "ажойиб" бўлиб қолган. Бу эса келажакда Starship кемаларидан кўп маротаба фойдаланиш имкониятини янада оширади.
Келажак сари қадамМазкур синов парвози нафақат кема конструкциясини, балки SpaceX компаниясининг бошқа лойиҳаларини ҳам такомиллаштиришга хизмат қилади. Хусусан, компания муҳандиси Майкл Николлс ҳозирда Starlink V3 сунъий йўлдошларининг янги авлоди устида иш олиб борилаётганини ва 20 та сунъий йўлдошдан иборат гуруҳ муваффақиятли текширувдан ўтганини маълум қилди.
Starship лойиҳасининг асосий мақсади — инсониятни Марсга етказиш ва Ойда доимий базалар қуришдир. Фlight 13 миссиясининг муваффақияти ушбу улкан мақсадларга эришиш вақтини сезиларли даражада яқинлаштирди. Эндиликда мутахассислар навбатдаги парвозларда кемани қуруқликка, аниқроғи махсус "Мечазилла" минорасига қўндириш устида иш олиб боришмоқда.
…