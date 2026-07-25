Starship парвози 150 сонияда: SpaceX коинот кемасининг тарихий муваффақияти видеода

·54·Техно
Starship парвози 150 сонияда: SpaceX коинот кемасининг тарихий муваффақияти видеода

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси коинотни забт этиш йўлидаги энг муҳим қадамлардан бири — Starship кемасининг Фlight 13 синов парвозини якунлади. 2026-йилнинг 25-июль куни амалга оширилган ушбу миссия коинот кемасининг бутунлигини сақлаб қолган ҳолда океанга қўнгани билан тарихда қолди. Эндиликда тармоқларда ушбу 65 дақиқалик мураккаб жараённи бор-йўғи 150 сонияга сиғдирган махсус видеолавҳа эълон қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, тезлаштирилган видеода кеманинг Бока-Чика полигонидан кўтарилишидан тортиб, Ҳинд океанига юmsҳоқ қўнишигача бўлган барча босқичлар акс этган. Кема бортидаги камералар орқали олинган тасвирлар томошабинга ракетанинг атмосферадан чиқиши, двигателларнинг ишлаш жараёни ва фазодаги Шип 40 кемасининг ҳолатини яқиндан кўриш имконини беради.

Плазма олови ва технологик ютуқлар

Видеонинг энг ҳаяжонли қисмларидан бири — Starship кемасининг атмосферанинг зич қатламларига қайта кириш жараёнидир. Унда кеманинг иссиқлик ҳимояси қатлами қизиган плазма босимига қандай доц. бераётганини кузатиш мумкин. Аввалги синовлардан фарқли ўлароқ, бу сафар кема ўз яхлитлигини тўлиқ сақлаб қолди ва белгиланган нуқтага муваффақиятли етиб борди.

Илон Маск Starship лойиҳаси учун танланган зангламайдиган пўлат корпус ва янгиланган иссиқлик қалқони ўзини тўлиқ оқлаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, кеманинг ҳолати қўнгандан сўнг ҳам "ажойиб" бўлиб қолган. Бу эса келажакда Starship кемаларидан кўп маротаба фойдаланиш имкониятини янада оширади.

Келажак сари қадам

Мазкур синов парвози нафақат кема конструкциясини, балки SpaceX компаниясининг бошқа лойиҳаларини ҳам такомиллаштиришга хизмат қилади. Хусусан, компания муҳандиси Майкл Николлс ҳозирда Starlink V3 сунъий йўлдошларининг янги авлоди устида иш олиб борилаётганини ва 20 та сунъий йўлдошдан иборат гуруҳ муваффақиятли текширувдан ўтганини маълум қилди.

Starship лойиҳасининг асосий мақсади — инсониятни Марсга етказиш ва Ойда доимий базалар қуришдир. Фlight 13 миссиясининг муваффақияти ушбу улкан мақсадларга эришиш вақтини сезиларли даражада яқинлаштирди. Эндиликда мутахассислар навбатдаги парвозларда кемани қуруқликка, аниқроғи махсус "Мечазилла" минорасига қўндириш устида иш олиб боришмоқда.

SpaceXStarshipElon MuskКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб