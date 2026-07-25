Боқувчисига тақлид қилган ёқимтой панда интернетда барчани кўнглидан жой олиб улгурди! (видео)
Ҳайвонот боғида тасвирга олинган ёқимтой панда қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди. Видеода у ўз боқувчисининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб, уларни бирма-бир такрорлашга уринаётгани акс этган.
Панда боқувчиси қандай ҳаракат қилса, ортидан худди шундай қилишга интилади. Унинг жиддий қиёфада тақлид қилиши томошабинларни ҳам ҳайратга солди, ҳам кулдирди.
Видео қисқа фурсатда миллионлаб марта томоша қилиниб, фойдаланувчилардан кўплаб илиқ изоҳлар олди. Айримлар пандани “энг ёқимтой ёрдамчи” деб атаган бўлса, бошқалар унинг кузатувчанлиги ва тез ўрганиш қобилиятига эътибор қаратди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, пандалар атрофдаги ҳодисаларни кузатиши ва айрим ҳаракатларни такрорлашга уриниши мумкин. Аммо бу лавҳадаги ҳолатнинг айнан онгли тақлид экани тасдиқланмаган.
…