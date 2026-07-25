Чемпион таркиби ҳам тўлиқ эмас: Киоун учта бўшлиқни айтди...
«Арсенал» 22 йиллик танаффусдан кейин Англия чемпионига айланди, аммо клуб афсонаси Мартин Киоун бу таркиб ҳали мукаммал эмас, деб ҳисобламоқда. У Микель Артета жамоасидаги учта муҳим бўшлиқни кўрсатди — трансфер бозоридаги сўнгги ўзгаришлар эса бу рўйхатдан биттаси аллақачон қисман ёпилганини англатмоқда.
Энди асосий савол бошқа: «тўпчилар» чемпионликни ҳимоя қилиш учун яна қанча ўзгаришга муҳтож ва Артета тайёр таркибнинг мувозанатини бузмасдан уни қандай кучайтиради?
Киоун учта позицияни алоҳида кўрсатди
«Арсенал»нинг собиқ ҳимоячиси Мартин Киоуннинг фикрича, жамоа янги мавсум олдидан марказий ярим ҳимоя, чап қанот ва ҳужум чизиғини кучайтириш имкониятини кўриб чиқиши керак.
«Менимча, “Арсенал”га ўйинни назорат қила оладиган яна бир ярим ҳимоячи керак. Чап қанот футболчиси ҳам зарур. Клуб марказий ҳужумчи учун бозорга чиқса, бунга ҳам ажабланмайман».
Киоун айнан тўп назоратини кучайтирадиган ярим ҳимоячига урғу берди. Яъни гап фақат курашувчан футболчи ҳақида эмас, балки рақиб босими остида ўйин суръатини бошқарадиган, ҳужум йўналишини ўзгартира оладиган ижрочи ҳақида кетмоқда. У чап қанот ва марказий ҳужумчи позицияларини ҳам эҳтимолий устувор йўналишлар сифатида қайд этган.
Трансферлар бошланди, аммо эҳтиёжлар тугадими?
Дастлабки хабарларда «Арсенал» фақат «Лидс»дан эркин агент сифатида келган Иллан Мельени таркибга қўшгани айтилган эди. Бироқ трансфер бозоридаги вазият тез ўзгарди.
24 июль ҳолатига кўра, «Арсенал» уч футболчини қабул қилиб олган:
Янги футболчи
Аввалги клуби
Йўналиш
Иллан Мелье
«Лидс»
Дарвозабон
Пьеро Инкапье
«Байер»
Ҳимоя
Христос Цолис
«Брюгге»
Чап қанот
Шу билан бирга, Леандро Троссард «Бешиктош»га, Якуб Кивёр эса «Порту»га ўтган. Демак, Киоун кўрсатган чап қанот муаммосига Цолис трансфери орқали жавоб берилган бўлиши мумкин, аммо бельгиялик футболчининг кетиши ҳужумдаги рақобатни барибир қайта шакллантирди.
Нега айнан чап қанот муҳим бўлиб қолмоқда?
Ўтган мавсумда «Арсенал» ҳужумларининг асосий қисми ўнг қанот орқали қурилган. Премьер-лига таҳлилига кўра, жамоа ҳужумларининг 43 фоизини ўнг томондан, атиги 33 фоизини эса чап қанотдан ташкил этган. Бу рақибларга «Арсенал»нинг асосий хавфи қаердан келиши мумкинлигини олдиндан тахмин қилиш имконини берган.
Цолиснинг келиши бу муаммони енгиллатиши мумкин. Бироқ янги футболчи:
Англия футболи тезлигига мослашиши;
асосий таркибда барқарорлик кўрсатиши;
Букайо Сакага қарама-қарши қанотда тенг даражада хавф яратиши;
Троссарднинг гол ва ассистларини қоплаши керак.
Шу сабабли чап қанотга футболчи олинганининг ўзи бу позициядаги барча саволларга жавоб берилганини англатмайди. Трансфер — муаммонинг ечими эмас, ечимнинг биринчи қисми, холос.
Ярим ҳимояда қандай футболчи етишмаяпти?
Киоуннинг энг муҳим фикри ярим ҳимояга тегишли. «Арсенал»да тўп билан ишлайдиган юқори даражадаги футболчилар бор, аммо узоқ мавсум давомида ўйинни назорат қилиш вазифаси бир неча етакчига ҳаддан ташқари боғланиб қолиши мумкин.
Янги марказий ярим ҳимоячи Артетага қуйидаги имкониятларни бериши мумкин:
зич ҳимояга қарши ўйин суръатини ошириш;
Мартин Эдегорга тушадиган ижодий юкни камайтириш;
Деклан Райсни турли позицияларда қўллаш;
жароҳат ва дисквалификациялар вақтида сифатни сақлаб қолиш;
чемпионат, кубоклар ва Чемпионлар лигасида ротацияни кучайтириш.
Клуб ёзги режаларида марказий ярим ҳимоячи ва ҳужум чизиғи вакилини кўриб чиқаётгани ҳақида аввал ҳам хабарлар тарқалган эди. Бироқ катта трансферлардан олдин молиявий мувозанат ва мавжуд футболчиларнинг келажаги ҳам ҳисобга олиниши керак.
Янги ҳужумчи шартми ёки ортиқча харажатми?
Энг баҳсли масала — марказий ҳужумчи позицияси. Киоун бу трансферни қатъий талаб сифатида эмас, клуб амалга ошириши мумкин бўлган кейинги қадам сифатида тилга олди.
Янги форвард «Арсенал»га:
турли услубда ҳужум қилиш;
ёпиқ ҳимояга қарши жарима майдонида кучайиш;
асосий ҳужумчилар ўртасида рақобат яратиш;
голлар бир ёки икки футболчига боғланиб қолмаслигини таъминлаш имконини беради.
Бироқ бу ерда нозик чизиқ бор. Катта суммага яна бир ҳужумчи олиниши мавжуд футболчиларнинг ўйин вақтини қисқартириши ва таркибдаги мувозанатни бузиши мумкин. Қисқаси, юлдуз харид қилиш осон, унинг барчасини бир вақтда майдонга жойлаш эса Football Manager эмас.
Киоун энг муҳим вазифани трансфердан ҳам устун қўйди
Собиқ ҳимоячи учун масала фақат янги футболчиларни сотиб олишдан иборат эмас. Унинг фикрича, «Арсенал» аввало чемпионликка эришган асосий футболчилар билан шартномаларни узайтириши ва жамоанинг энг кучли қисмини сақлаб қолиши зарур.
«Энг муҳими — бу ерда муваффақият қозонган футболчилар билан шартномаларни узайтириш. Уларни сақлаб қолиш, мавжуд салоҳиятни ривожлантириш ва шундан кейингина сифатли кучайиш керак. Чунки гап чемпионлар ҳақида кетяпти».
Бу ёндашувнинг мантиғи оддий: чемпион жамоани тўлиқ қайта қуриш шарт эмас. Унинг заиф жойларини аниқлаб, фақат ҳақиқатан даражани оширадиган футболчиларни олиб келиш керак.
Артета олдидаги ҳақиқий вазифа
«Арсенал»нинг ёзги трансфер ойнаси ҳали якунлангани йўқ. Чап қанот Цолис билан кучайтирилди, ҳимояга Инкапье қўшилди, дарвозабонлар чизиғида эса рақобат ошди. Аммо Киоун тилга олган назоратчи ярим ҳимоячи ва эҳтимолий янги форвард масаласи очиқ қолмоқда.
Артета учун энг катта синов кўп футболчи олиб келиш эмас. У чемпион таркибнинг руҳини сақлаган ҳолда, жамоани рақиблар учун янада олдиндан айтиб бўлмайдиган даражага чиқариши керак.
Сизнингча, «Арсенал»га ҳозир кўпроқ ким зарур: ўйинни бошқарадиган ярим ҳимоячими ёки гол кафолатлайдиган ҳужумчими? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани Telegram’да «тўпчилар» мухлисларига улашинг.
…