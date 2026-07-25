Анан Халаили ва Интер ўртасидаги трансфер нега амалга ошмади?

·52·Спорт
Анан Халаили ва Интер ўртасидаги трансфер нега амалга ошмади?

Италиянинг амалдаги чемпиони Интер таркибига қўшилиши кутилган исроиллик иқтидорли вингер Анан Халаили трансфери кутилмаганда бекор қилинди. Икки клуб ўртасида барча келишувлар якунига етган ва футболчи тиббий кўрикдан ўтиш учун Миланга етиб келган бир пайтда, кутилмаган бюрократик тўсиқ ушбу келишувга нуқта қўйди. Бу ҳолат нафақат клуб раҳбариятини, балки футболчининг ўзини ҳам ҳайратда қолдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Интер ва Белгиянинг Унион Саинт-Гиллоисе клублари 25 миллион евро ҳамда қўшимча бонуслар эвазига келишувга эришган эди. Бироқ Италия Миллий олимпия қўмитаси (КОНИ) футболчига мамлакатда профессионал спорт билан шуғулланиш учун зарур бўлган рухсатномани (спортинг элигибилитй) беришни рад этди. Натижада, трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларидан бири барбод бўлди.

Халаилининг жисмоний ҳолати ва жавоби

Муваффақиятсиз трансфердан сўнг Анан Халаили ўзининг жисмоний ҳолати борасидаги шубҳаларга жавоб берди. У ўзини аъло даражада ҳис қилаётганини ва ҳар қандай синовга тайёрлигини таъкидлади. 2004-йилда туғилган футболчи сўнгги йилларда жуда катта ҳажмдаги ўйин амалиётига эга бўлганини алоҳида қайд этиб ўтди.

"Мен яна тўлиқ куч билан машғулотларга қайтдим ва келажакдаги чақириқларга тайёрман. Майдонда ўзимни бахтли ҳис қиляпман ва доимо бор эътиборимни карьерамга қаратаман. Ўзимни соғлом ва мукаммал формада ҳис қиляпман. Сўнгги икки мавсумда 99 та ўйинда майдонга тушдим ва уларнинг аксариятида 90 дақиқа ҳаракат қилдим. Мен 100 фоиз кучимни беришга тайёрман", — дея таъкидлади исроиллик вингер.

Карьера йўли ва статистик кўрсаткичлар

Анан Халаили профессионал карьерасини Маккаби Ҳаифа клубида бошлаган бўлиб, 2024-йилнинг ёзида 6,5 миллион евро эвазига Белгия чемпионатига кўчиб ўтган эди. Унион Саинт-Гиллоисе сафида у ўзини кўрсата олди ва жами 99 та учрашувда 8 та гол уришга муваффақ бўлди. Унинг ўйин услуби ва тезкорлиги кўплаб Европа грандлари эътиборини тортган.

Эътиборлиси, Халаили ўтган мавсумда Чемпионлар лигаси доирасида Интерга қарши майдонга тушган эди. Ўшанда миланликлар 4:0 ҳисобида ғалаба қозонишган бўлса-да, вингернинг ҳаракатлари скаутларда ижобий таассурот қолдирган. Европанинг энг нуфузли турнирида у 8 та ўйинда 3 та гол уришга эришган, жумладан, Аталанта билан баҳсдаги ҳал қилувчи гол ҳам унинг ҳисобига ёзилган.

Ҳозирда Халаили Исроил миллий терма жамоасининг ҳам муҳим аъзоси ҳисобланади ва ўз мамлакати бош жамоаси сафида 16 та учрашувда иштирок этган. Интер билан боғлиқ муваффақиятсизликка қарамай, 20 ёшли футболчи Европанинг кучли бешлик чемпионатларидан бирига йўл олиш ниятидан воз кечмаган.

ИнтерТрансферИталияФутболАнан Халаили
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди