Анан Халаили ва Интер ўртасидаги трансфер нега амалга ошмади?
Италиянинг амалдаги чемпиони Интер таркибига қўшилиши кутилган исроиллик иқтидорли вингер Анан Халаили трансфери кутилмаганда бекор қилинди. Икки клуб ўртасида барча келишувлар якунига етган ва футболчи тиббий кўрикдан ўтиш учун Миланга етиб келган бир пайтда, кутилмаган бюрократик тўсиқ ушбу келишувга нуқта қўйди. Бу ҳолат нафақат клуб раҳбариятини, балки футболчининг ўзини ҳам ҳайратда қолдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Интер ва Белгиянинг Унион Саинт-Гиллоисе клублари 25 миллион евро ҳамда қўшимча бонуслар эвазига келишувга эришган эди. Бироқ Италия Миллий олимпия қўмитаси (КОНИ) футболчига мамлакатда профессионал спорт билан шуғулланиш учун зарур бўлган рухсатномани (спортинг элигибилитй) беришни рад этди. Натижада, трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларидан бири барбод бўлди.
Халаилининг жисмоний ҳолати ва жавобиМуваффақиятсиз трансфердан сўнг Анан Халаили ўзининг жисмоний ҳолати борасидаги шубҳаларга жавоб берди. У ўзини аъло даражада ҳис қилаётганини ва ҳар қандай синовга тайёрлигини таъкидлади. 2004-йилда туғилган футболчи сўнгги йилларда жуда катта ҳажмдаги ўйин амалиётига эга бўлганини алоҳида қайд этиб ўтди.
"Мен яна тўлиқ куч билан машғулотларга қайтдим ва келажакдаги чақириқларга тайёрман. Майдонда ўзимни бахтли ҳис қиляпман ва доимо бор эътиборимни карьерамга қаратаман. Ўзимни соғлом ва мукаммал формада ҳис қиляпман. Сўнгги икки мавсумда 99 та ўйинда майдонга тушдим ва уларнинг аксариятида 90 дақиқа ҳаракат қилдим. Мен 100 фоиз кучимни беришга тайёрман", — дея таъкидлади исроиллик вингер.
Карьера йўли ва статистик кўрсаткичларАнан Халаили профессионал карьерасини Маккаби Ҳаифа клубида бошлаган бўлиб, 2024-йилнинг ёзида 6,5 миллион евро эвазига Белгия чемпионатига кўчиб ўтган эди. Унион Саинт-Гиллоисе сафида у ўзини кўрсата олди ва жами 99 та учрашувда 8 та гол уришга муваффақ бўлди. Унинг ўйин услуби ва тезкорлиги кўплаб Европа грандлари эътиборини тортган.
Эътиборлиси, Халаили ўтган мавсумда Чемпионлар лигаси доирасида Интерга қарши майдонга тушган эди. Ўшанда миланликлар 4:0 ҳисобида ғалаба қозонишган бўлса-да, вингернинг ҳаракатлари скаутларда ижобий таассурот қолдирган. Европанинг энг нуфузли турнирида у 8 та ўйинда 3 та гол уришга эришган, жумладан, Аталанта билан баҳсдаги ҳал қилувчи гол ҳам унинг ҳисобига ёзилган.
Ҳозирда Халаили Исроил миллий терма жамоасининг ҳам муҳим аъзоси ҳисобланади ва ўз мамлакати бош жамоаси сафида 16 та учрашувда иштирок этган. Интер билан боғлиқ муваффақиятсизликка қарамай, 20 ёшли футболчи Европанинг кучли бешлик чемпионатларидан бирига йўл олиш ниятидан воз кечмаган.
…