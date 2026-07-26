Зеленский: Россия КХДРдан яна 30 минг аскар кутмоқда
Украина президенти Владимир Зеленский Россия Шимолий Кореядан яна ўн минглаб ҳарбийларни қабул қилишга тайёрланаётганини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, гап фақат янги аскарлар эмас, балки баллистик ракеталар учун қўшимча учириш қурилмалари ҳақида ҳам кетмоқда.
Бироқ 30 минг ҳарбийнинг жўнатилиши ҳақидаги маълумот ҳозирча Украина томонининг разведка баҳоси бўлиб, Россия ва Шимолий Корея уни расман тасдиқламади.
Тайёргарлик Воронеж вилоятида олиб борилаётгани айтилди
Зеленский 25 июль куни кечки видеомурожаатида Москва Шимолий Кореядан яна 30 минг нафар ҳарбийни қабул қилишни режалаштираётганини билдирди.
Украина президентига кўра, уларни жойлаштириш учун зарур тайёргарлик ишлари Россиянинг Воронеж вилоятида июнь ойидан бери олиб борилмоқда. Аммо ҳарбийлар қачон келиши ва қаерда ишлатилиши ҳақида аниқ маълумот берилмади.
«Россия Шимолий Кореядан яна 30 минг ҳарбийни қабул қилмоқчи. Уларни кутиб олиш учун Воронеж вилоятида июнь ойидан бери тайёргарлик кетмоқда», — деди Зеленский.
Россия ва КХДР вакиллари Украина президентининг янги даъвосига дарҳол муносабат билдирмаган. Шу сабабли келтирилган рақамни ҳозирча мустақил тасдиқланган факт эмас, Киевнинг разведка маълумоти сифатида қабул қилиш лозим.
Пхеньян янги ракета қурилмаларини бериши мумкин
Зеленский Шимолий Корея Россияга баллистик ракеталар учун қўшимча учириш мосламаларини топширишга ҳам тайёрланаётганини айтди.
Унинг фикрича, Москва билан ҳарбий ҳамкорлик Пхеньянга:
замонавий уруш тажрибасини ўрганиш;
қуролларини такомиллаштириш;
ракеталарни реал жанговар шароитда синаш;
қўшинларнинг амалий кўникмаларини ошириш имконини бермоқда.
Украина президенти бу жараённи фақат ўз мамлакати учун эмас, Шимолий Корея ракеталари етиб бориши мумкин бўлган Осиё давлатлари учун ҳам хавф деб атади.
Шимолий Корея ҳарбийлари аввал ҳам Россияга келган
Бу Пхеньян ҳарбийларининг Россияга эҳтимолий биринчи жўнатилиши эмас. Очиқ манбалардаги баҳоларга кўра, аввалроқ тахминан 14–15 минг шимолий кореялик ҳарбий Россиянинг Курск вилоятидаги операцияларда иштирок этган ёки орқа фронт вазифаларини бажарган.
Таҳлилчиларнинг фикрича, янги ҳарбийлар тўғридан-тўғри Украина ҳудудига киритилмаса ҳам, Россиядаги ёрдамчи вазифаларни бажариши мумкин. Бу эса россиялик ҳарбийларни фронтдаги ҳужумларга йўналтириш имконини беради. Уларнинг аниқ вазифаси ҳозирча номаълум.
Киевга янги йирик зарба хавфи борми?
Матнда тилга олинган Россия Шимолий Корея ракеталари билан Киевга кучли зарба беришга тайёрланаётгани ҳақидаги хабар Telegram каналлари ва айрим мониторинг ресурсларига таянади. Бу даъво расмий ёки мустақил манбалар томонидан ҳозирча тасдиқланмаган.
Шу билан бирга, Зеленский 24 июль куни Украина разведкаси Россия яқин 48 соат ичида янги кенг кўламли ракета зарбасини амалга ошириши мумкинлиги ҳақида маълумот олганини айтган. Аммо у ҳужумда айнан Шимолий Корея ракеталари қўлланишини тасдиқламаган.
Шу боис икки маълумотни аралаштирмаслик муҳим:
Россиянинг янги йирик зарбага тайёрланаётгани — Украина томони билдирган огоҳлантириш. Зарба айнан КХДР ракеталари билан амалга оширилиши эса ҳозирча тасдиқланмаган тахмин.
Ҳамкорлик уруш кўламини яна кенгайтириши мумкин
Россия ва Шимолий Корея ўртасидаги ҳарбий алоқаларнинг чуқурлашиши Украинадаги урушнинг тобора халқаролашаётганини кўрсатмоқда. Москва қўшимча инсон ресурси ва қурол олиши мумкин, Пхеньян эса бунинг эвазига тажриба, иқтисодий ёрдам ёки ҳарбий технологияларга эга бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Агар 30 минг ҳарбий ҳақидаги маълумот тасдиқланса, бу Шимолий Кореянинг можарода аввалгидан анча катта иштирокини англатади. Ҳозирча эса асосий савол очиқ қолмоқда: бу қўшинлар ҳақиқатан ҳам фронтга юбориладими ёки Россия ҳудудида ёрдамчи вазифаларни бажарадими?
…