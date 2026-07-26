Хавьер Милей ЖЧ-2026 можаросида: «Аргентинага ҳасад қилишади»
Аргентина термасининг ЖЧ-2026 финалида Испанияга мағлуб бўлиши билан баҳслар тўхтамади — аксинча, футболдан сиёсатга кўчди. Президент Хавьер Милей ижтимоий тармоқлардаги кескин танқидларга жавоб қайтариб, мамлакатга нисбатан салбий муносабат ортида ҳасад борлигини иддао қилди.
Унинг постлари қисқа вақт ичида катта муҳокама уйғотди. Энди гап фақат Лионель Месси ва жамоанинг майдондаги ҳаракатлари ҳақида эмас, балки Аргентинанинг халқаро имижи атрофида ҳам кетмоқда.
Милей танқидчиларга қандай жавоб берди?
Аргентина президенти Instagram орқали бир нечта постларни улашиб, терма жамоа ва мамлакатни ҳимоя қилди.
У тарқатган хабарлардан бирида шундай дейилади:
«Душманларингиз борми? Демак, сиз қачондир ниманидир ҳимоя қилгансиз. Биз Аргентинани ҳимоя қиламиз».
Бошқа бир постда эса Аргентина эътибордан четда қолмайдиган ва кўп соҳаларда кучли мамлакат экани, шу сабабли унга «ҳасад қилишлари» таъкидланган. Милей, шунингдек, «дунё аргентиналикларга тўла мамлакат нималарга қодирлигини кўради» мазмунидаги хабарни ҳам улашган.
Президент сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган тасвирни ҳам эълон қилди. Унда Милей устки кийимини очиб, остида Аргентина термаси либосини кўрсатаётган ҳолда акс эттирилган ва суратга ҳиссий шиор жойлаштирилган.
Аргентина финалга қандай етиб борди?
Лионель Скалони бошқарувидаги амалдаги жаҳон чемпионлари мусобақанинг плей-офф босқичида бир нечта драматик ғалабаларни қўлга киритди.
Аргентина:
нимчорак финалда Мисрни 3:2 ҳисобида мағлуб этди;
чорак финалда Швейцариядан қўшимча вақтда 3:1 устун келди;
ярим финалда Англияга қарши сўнгги дақиқаларда вазиятни ўзгартириб, 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди;
финалда Испанияга қўшимча вақтда 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди.
Айниқса, Англияга қарши ярим финалда Энцо Фернандес ва Лаутаро Мартинеснинг кеч урган голлари Аргентинани ҳал қилувчи учрашувга олиб чиққан эди.
Нега Аргентина атрофида можаро кучайди?
Испанияга қарши финалдан кейин ижтимоий тармоқларда Аргентина термасига нисбатан танқидлар кескин кўпайди.
Муҳокамаларда қуйидаги масалалар кўтарилди:
турнир давомида ҳакамлар Аргентинага ёрдам бергани ҳақидаги даъволар;
финалдан кейинги футболчиларнинг хатти-ҳаракатлари;
айрим ташқи сиёсий доираларнинг жамоани очиқ қўллаб-қувватлаши;
Аргентина жамиятига нисбатан ирқчилик айбловлари.
Милей тарафдорлари эса бу танқидларни мамлакат ва терма жамоанинг муваффақиятига нисбатан салбий муносабат сифатида баҳолади. Президент Перонист мухолифат Мессини ёқтирмаслиги ҳақидаги постларни ҳам қайта тарқатиб, сиёсий баҳсни янада кучайтирди.
Шу тариқа футболдаги баҳс ички сиёсий рақобат ва Аргентинанинг халқаро имижи ҳақидаги каттароқ мунозарага айланди.
Президент матбуот котиби ҳам муносабат билдирди
Аргентина президентининг матбуот котиби Адриан Равиер мамлакатга қарши салбий хабарларни «ижтимоий тармоқларда катта таъсир кўрсатган ҳодиса» деб атади.
Унинг таъкидлашича, Милей футболдаги баҳсларни мамлакат иқтисодий дастури билан ҳам боғлаган. Президентнинг фикрича, аргентиналиклар нафақат спортда, балки давлатни ўзгартиришда ҳам нималарга қодир эканини кўрсатиши мумкин.
Равиер 2026 йил июнида Мануэль Адорни ўрнига президент матбуот котиби этиб тайинланган эди. У Аргентина термасини «ўта рақобатбардош» жамоа деб атаб, танқидий фикрлар билан бир қаторда Скалони ва унинг футболчиларига ижобий баҳолар ҳам билдирилганини қайд этди.
Футболдан бошланган баҳс сиёсий тус олди
Милейнинг баёнотлари терма жамоага оддий мухлислик билдиришдан кўра кенгроқ маъно касб этди. Президент Аргентинага нисбатан танқидларни миллий ғурур, иқтисодий сиёсат ва мухолифат билан кураш мавзуларига боғлади.
Бироқ танқидларнинг барчасини фақат ҳасад билан изоҳлаш вазиятни ҳаддан ташқари соддалаштириб юбориши мумкин. Аргентина ЖЧ-2026да финалгача етиб бориб, кучли натижа қайд этди, аммо турнирдан кейинги айрим воқеалар жамоанинг майдон ташқарисидаги обрўси ҳақида саволларни ҳам пайдо қилди.
Мундиал якунланди, лекин Аргентина атрофидаги баҳс ҳали тугагани йўқ. Энди асосий савол шу: Милейнинг кескин ҳимояси миллий жамоани бирлаштирадими ёки футболдаги можарони янада сиёсийлаштирадими?
…