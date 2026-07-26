Хориждаги украинлар қайтарилсин: офицер баҳсли таклиф айтди

·76·Дунё
Хориждаги украинлар қайтарилсин: офицер баҳсли таклиф айтди

Украинанинг 413-«REYD» полки офицери хорижга чиқиб кетган ҳарбий мажбуриятли эркакларни мамлакатга мажбуран қайтариш ва уларнинг айрим фуқаролик ҳуқуқларини чеклашни таклиф қилди. Унинг «крепостнойлардек муносабатда бўлиш» ҳақидаги сўзлари кескин баҳсларга сабаб бўлиши мумкин.

Бироқ муҳим жиҳат бор: бу Украина ҳукумати ёки Қуролли кучларининг расмий ташаббуси эмас, алоҳида ҳарбий хизматчининг интервьюда билдирган шахсий қарашидир.

Офицер қандай таклиф билдирди?

УНИАН келтирган иқтибосга кўра, «Хирург» чақирув белгиси билан танилган ҳарбий хориждаги украинларнинг бир қисмини мамлакатга қайтариш кераклигини айтган.

У ҳарбий хизматдан бўйин товлаган фуқароларни овоз бериш ҳуқуқидан маҳрум қилиш, Украинага қайтарилгандан кейин эса уларнинг меҳнатидан давлат манфаатлари йўлида фойдаланиш ғоясини илгари сурган.

Шунингдек, офицер ўз фикрини ифодалаш жараёнида бошқа миллат ва ирқ вакилларига нисбатан камситувчи таққослашлардан фойдаланган.

Унинг фикрича, Украина хорижий ҳамкорлардан ҳарбий мажбуриятдан қочган фуқароларни қайтаришда ёрдам сўраши керак.

413-полкнинг расмий Telegram канали «Хирург» иштирокидаги суҳбат эълон қилинганини тасдиқлайди. Унда «бир миллион покистонликни қабул қилиш ёки бир миллион ҳарбий хизматдан бўйин товлаган украинни қайтариш» мавзуси муҳокама қилингани очиқ кўрсатилган. Бироқ канал эълонида интервьюда айтилган барча жумлалар сўзма-сўз келтирилмаган.

«Крепостной» ибораси нимани англатади?

Крепостнойлик — инсоннинг шахсий эркинлиги чекланиб, унинг меҳнати ва яшаш жойи бошқа шахс ёки тузилма назоратига ўтказилган тарихий тизимдир.

Шу сабабли замонавий фуқароларга нисбатан бундай иборанинг ишлатилиши шунчаки қаттиқ жазо таклифи эмас. У инсон ҳуқуқлари, шахсий эркинлик ва давлатнинг ўз фуқароларига муносабати ҳақида жиддий саволларни келтириб чиқаради.

Офицернинг баёноти ҳуқуқий ташаббус ёки қабул қилинган қарор сифатида эмас, уруш ва мобилизация фонида билдирилган кескин сиёсий қараш сифатида баҳоланиши лозим.

Овоз бериш ҳуқуқини бекор қилиш мумкинми?

Украина Конституциясининг 70-моддасига кўра, 18 ёшга тўлган Украина фуқаролари овоз бериш ҳуқуқига эга. Унда фақат суд томонидан муомалага лаёқатсиз деб топилган фуқаролар сайловда қатнашмаслиги белгиланган.

Хорижда яшаётгани ёки ҳарбий ҳисоб масаласида қоидабузарликка йўл қўйгани учун фуқарони автоматик равишда овоз бериш ҳуқуқидан маҳрум қилиш амалдаги конституциявий нормада кўзда тутилмаган.

Шунингдек, Украина Конституцияси:

  • барча инсонларни қадр-қиммат ва ҳуқуқларда тенг деб белгилайди;

  • конституциявий ҳуқуқларни бекор қилишга йўл қўймайди;

  • ирқ, тери ранги, ижтимоий келиб чиқиш ва яшаш жойига қараб чеклов ўрнатишни тақиқлайди.

Демак, офицер айтган таклифни амалга ошириш оддий ҳукумат қарори билан ҳал бўладиган масала эмас. У жиддий конституциявий ва инсон ҳуқуқларига оид тўсиқларга дуч келиши мумкин.

Хориждан мажбуран қайтариш ҳам осон эмас

Украинада ноқонуний йўл билан чегарадан ўтган айрим фуқароларни қўшни давлатлар орқали қайтариш ҳолатлари мавжуд. Бироқ бу ҳар бир хориждаги ҳарбий мажбуриятли украин автоматик равишда депортация қилинади дегани эмас.

Украиналик депутат Юрий Камельчук ҳам хориждаги фуқароларни уларнинг хоҳишига қарши оммавий қайтариш амалда имконсизлигини айтган. Уларнинг мақоми қабул қилган давлат қонунлари, халқаро ҳимоя тартиби ва ҳар бир шахснинг мамлакатдан чиқиш ҳолатига боғлиқ.

Шунинг учун офицернинг хорижий ҳамкорлар барча фуқароларни қайтариб бериши кераклиги ҳақидаги таклифи ҳозирча сиёсий чақириқдан нарига ўтмайди.

Шахсий фикр расмий позиция эмас

413-«REYD» полки Украина Учувчисиз тизимлар кучлари таркибида фаолият юритади. Полкнинг расмий саҳифаси «Хирург»ни 2014 йилдан бери ҳарбий ҳаракатларда қатнашиб келаётган офицер сифатида таништирган.

Аммо унинг интервьюдаги қарашлари:

  • Украина президентининг қарори эмас;

  • ҳукуматнинг расмий режаси эмас;

  • парламентга киритилган қонун лойиҳаси эмас;

  • Қуролли кучларнинг барча аъзолари позициясини ифодаламайди.

Урушдаги жамиятда фронтдагилар ва хорижга кетганлар ўртасидаги адолат масаласи оғриқли экани тушунарли. Лекин ҳар қандай ечим инсонни ҳуқуқсиз меҳнат кучига айлантириш, миллат ёки ирқни камситиш эмас, қонун ва тенглик тамойилларига асосланиши керак.

Сизнингча, ҳарбий хизматдан ноқонуний равишда бўйин товлаганларга жазо кучайтирилиши керакми ёки уларни қайтариш учун рағбатлантирувчи дастурлар самаралироқ бўладими?

УкраинаУНИАНТелеграмПокистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронда мактаб зарбаси қурбони бўлган болалар дафн этилдиЭронда мактаб зарбаси қурбони бўлган болалар дафн этилдиБугун, 10:57Англиялик гимнастикачи чиқиш вақтида оғир жароҳат олдиАнглиялик гимнастикачи чиқиш вақтида оғир жароҳат олдиБугун, 10:19Сурияда йўловчи автобуслар тўқнашди: қурбонлар бор (видео)Сурияда йўловчи автобуслар тўқнашди: қурбонлар бор (видео)Бугун, 09:57Анқарада кучли ёмғир оқибатида автомобил чуқурга қулаб тушдиАнқарада кучли ёмғир оқибатида автомобил чуқурга қулаб тушдиБугун, 09:44Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?Бугун, 08:57Истанбулдаги дайди итнинг боласи учун қилган ҳаракати тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиИстанбулдаги дайди итнинг боласи учун қилган ҳаракати тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиБугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди