Қабр ёнида тушлик: Ҳиндистонда қабрлар орасида жойлашган ресторанда овқатланган бўлармидингиз?
Ҳиндистоннинг Аҳмадобод шаҳрида одатий ресторанларга ўхшамайдиган овқатланиш маскани фаолият юритади. Унинг энг катта фарқи шундаки, ресторан эски қабристон ҳудудида барпо этилган ва қабрлар ҳозиргача сақлаб қолинган.
Мазкур ресторан 1950 йилда иш бошлаган. Ҳудудда мавжуд бўлган 26 та қабр бузилмаган ёки бошқа жойга кўчирилмаган. Улар панжаралар билан ўраб қўйилган, овқатланиш столлари эса қабрлар орасига жойлаштирилган.
Мижозлар ресторанга киргач, таомларни айнан шу муҳитда истеъмол қилади. Қабрлар ёнидаги столларда овқатланиш кўпчилик учун кутилмаган ҳолат бўлиши табиий. Шу боис бу манзил ҳақида эшитган одамлар орасида «Бундай ресторанда овқатланармидингиз?» деган савол тез-тез муҳокама қилинади.
Ресторан эса ўзининг ноодатий жойлашуви ва сақлаб қолинган 26 та қабри билан Аҳмадободдаги энг қизиқ манзиллардан бири бўлиб қолмоқда.
…