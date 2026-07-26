Қабр ёнида тушлик: Ҳиндистонда қабрлар орасида жойлашган ресторанда овқатланган бўлармидингиз?

·80·Дунё
Қабр ёнида тушлик: Ҳиндистонда қабрлар орасида жойлашган ресторанда овқатланган бўлармидингиз?

Ҳиндистоннинг Аҳмадобод шаҳрида одатий ресторанларга ўхшамайдиган овқатланиш маскани фаолият юритади. Унинг энг катта фарқи шундаки, ресторан эски қабристон ҳудудида барпо этилган ва қабрлар ҳозиргача сақлаб қолинган.

Мазкур ресторан 1950 йилда иш бошлаган. Ҳудудда мавжуд бўлган 26 та қабр бузилмаган ёки бошқа жойга кўчирилмаган. Улар панжаралар билан ўраб қўйилган, овқатланиш столлари эса қабрлар орасига жойлаштирилган.

Мижозлар ресторанга киргач, таомларни айнан шу муҳитда истеъмол қилади. Қабрлар ёнидаги столларда овқатланиш кўпчилик учун кутилмаган ҳолат бўлиши табиий. Шу боис бу манзил ҳақида эшитган одамлар орасида «Бундай ресторанда овқатланармидингиз?» деган савол тез-тез муҳокама қилинади.

Ресторан эса ўзининг ноодатий жойлашуви ва сақлаб қолинган 26 та қабри билан Аҳмадободдаги энг қизиқ манзиллардан бири бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронда мактаб зарбаси қурбони бўлган болалар дафн этилдиЭронда мактаб зарбаси қурбони бўлган болалар дафн этилдиБугун, 10:57Англиялик гимнастикачи чиқиш вақтида оғир жароҳат олдиАнглиялик гимнастикачи чиқиш вақтида оғир жароҳат олдиБугун, 10:19Сурияда йўловчи автобуслар тўқнашди: қурбонлар бор (видео)Сурияда йўловчи автобуслар тўқнашди: қурбонлар бор (видео)Бугун, 09:57Анқарада кучли ёмғир оқибатида автомобил чуқурга қулаб тушдиАнқарада кучли ёмғир оқибатида автомобил чуқурга қулаб тушдиБугун, 09:44Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?Бугун, 08:57Истанбулдаги дайди итнинг боласи учун қилган ҳаракати тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиИстанбулдаги дайди итнинг боласи учун қилган ҳаракати тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиБугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди