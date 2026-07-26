Жеки Чан реппер Миягининг қўшиқларига ўйнаб тармоқларда барчанинг эътиборини тортди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жеки Чан Қозоғистондаги суратга олиш ишларидан кейин ташкил этилган зиёфатда реппер Мияги билан бирга вақт ўтказди. Тадбирдан олинган видеолар ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, мухлислар эътиборини тортди.
Кадрларда машҳур актёр Миягининг қўшиқлари янграётган пайтда уларга жўр бўлиб куйлаётгани кўринади. Жеки Чан мусиқа остида эркин дам олган, осетин хонандасини қучоқлаган ва у билан бирга суратга тушган.
Икки таниқли ижодкорнинг бир даврада учрашиши тармоқ фойдаланувчилари орасида қизиқиш уйғотди. Айниқса, Жеки Чаннинг Мияги қўшиқларига танишдек жўр бўлгани кўпчиликни ҳайрон қолдирди.
Зиёфатдан тарқалган қисқа лавҳалар турли саҳифаларда улашилиб, Жеки Чан ва Миягининг самимий мулоқоти муҳокама қилинмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…