100 ёшли бобонинг 7 одати: бойлик қаердан бошланади?
Катта даромад ҳар доим ҳам фаровон ҳаёт кафолати эмас. Айримлар кўп пул топса-да, ой охирига етмай қарзга киради, бошқалар эса оддий қоидалар орқали йиллар давомида мустаҳкам молиявий пойдевор яратади.
Ижтимоий тармоқларда «100 ёшли бобонинг маслаҳатлари» сифатида тарқалаётган еттита тамойил бойликнинг сирли формуласини эмас, пулга муносабатни ўзгартирувчи одатларни кўрсатади. Улар орасида энг муҳими эса кўпчилик кутган нарса эмас.
1. Топганингиздан камроқ сарфлашни ўрганинг
Молиявий барқарорликнинг биринчи қоидаси жуда оддий: даромад харажатдан кўп бўлиши керак. Аммо амалда айнан шу тамойилга риоя қилиш энг қийин вазифалардан бирига айланади.
Даромад ошгани сари инсоннинг эҳтиёжлари ҳам кенгайиб боради. Қимматроқ телефон, яхшироқ автомобиль, янги кийимлар ва режалаштирилмаган харидлар кўпайиб, қўшимча даромадни сезилмасдан йўқотади.
Шунинг учун молиявий ўсиш фақат кўпроқ пул топишдан эмас, топилган маблағни назорат қилишдан бошланади.
Сарфланмаган ҳар бир сўм — келажакда имкониятга айланиши мумкин бўлган ресурсдир.
2. Пулнинг қолганини эмас, аввалдан белгиланганини жамғаринг
Кўпчилик ой охирида ортиб қолган пулни жамғаришга қарор қилади. Лекин амалда ой охирига келиб маблағнинг ўзи қолмайди.
Самарали усул эса тескари тартибда ишлайди: даромад келиши билан унинг маълум қисмини алоҳида ҳисобга ўтказиш керак. Масалан, ҳар ойлик тушумнинг 10 фоизини сарфланмайдиган маблағ сифатида ажратиш мумкин.
Бу кичик қадам вақт ўтиши билан:
фавқулодда вазиятлар учун захира;
катта харидларга бошланғич маблағ;
бизнес ёки таълим учун сармоя;
молиявий хотиржамлик манбаига айланади.
Муҳими, жамғаришни қолдиқ пулга эмас, доимий одатга айлантиришдир.
3. Билимга сарфланган пул харажат эмас
Технология, меҳнат бозори ва бизнес моделлари тез ўзгараётган даврда бир марта олинган билим инсонга умр бўйи етарли бўлмаслиги мумкин.
Касбий курс, китоб, чет тили, янги дастур ёки малака инсоннинг даромад олиш имкониятини кенгайтиради. Моддий буюм вақт ўтиши билан қийматини йўқотиши мумкин, аммо тўғри билим янги имкониятларни очиб беради.
Шу сабабли ақл ва тажриба энг ишончли активлардан бири ҳисобланади. Улар йўқолмайди, аксинча, тўғри қўлланилса йиллар давомида қиймат яратади.
4. Битта даромад манбаига боғланиб қолманг
Фақат иш ҳақига таяниш тинч ва қулай кўриниши мумкин. Бироқ иш жойини йўқотиш, бозордаги ўзгариш ёки соғлиқ билан боғлиқ муаммо бутун оила даромадига таъсир қилиши мумкин.
Қўшимча манба катта бизнес бўлиши шарт эмас. У қуйидагилардан бошланиши мумкин:
касбий хизмат кўрсатиш;
онлайн савдо;
ижара даромади;
фриланс;
рақамли маҳсулот;
кичик оилавий бизнес.
Бир нечта кичик тушум бирлашиб, вақт ўтиши билан сезиларли молиявий оқимни шакллантириши мумкин. Аммо ҳар қандай янги йўналишни хавфларини ҳисоблаб, босқичма-босқич бошлаш муҳим.
5. Ҳар куни ўзингизга сармоя киритинг
Фаровонлик фақат банк ҳисобидаги рақам билан ўлчанмайди. Соғлиқ, интизом, вақтни бошқариш ва барқарор одатлар бўлмаса, катта даромадни сақлаб қолиш ҳам қийинлашади.
Кундалик кичик ҳаракатлар узоқ муддатда катта натижа беради:
белгиланган вақтда уйғониш;
режа асосида ишлаш;
жисмоний фаоллик;
зарарли одатларни камайтириш;
ҳар куни янги нарса ўрганиш;
бошланган ишни якунлаш.
Муваффақият кўпинча бир мартаги кучли ҳаракат эмас, зерикарли бўлса ҳам мунтазам такрорланадиган тўғри одатлар натижасидир.
6. Атрофингиздаги инсонларни эҳтиёткорлик билан танланг
Инсоннинг қарорлари ва дунёқарашига у энг кўп вақт ўтказадиган муҳит кучли таъсир кўрсатади.
Доимий шикоят қиладиган, ҳар бир ғоядан камчилик излайдиган ёки ҳаракат қилишдан қўрқадиган одамлар инсоннинг иштиёқини пасайтириши мумкин. Аксинча, мақсадли, ҳалол ва ривожланишга интилувчи инсонлар янги фикр ва имкониятларга йўл очади.
Бу эски танишлардан воз кечиш керак дегани эмас. Масала — кимнинг фикри қарорларингизга таъсир қилишига онгли равишда ёндашишда.
7. Узоқ муддатли мақсад қисқа хоҳишлардан кучли бўлсин
Тез бойиш ваъдаси жозибали эшитилади. Аммо ҳақиқий молиявий барқарорлик кўпинча йиллар давомида шаклланади.
Уй-жой, бизнес, таълим ёки молиявий эркинлик каби катта мақсадлар учун аниқ режа зарур. Мақсад белгиланганда инсон ҳар бир харажатни бошқача баҳолай бошлайди: бу харид мени режамга яқинлаштирадими ёки ундан узоқлаштирадими?
Сабрсизлик инсонни шубҳали лойиҳалар ва тез фойда ваъда қилувчи схемаларга етаклаши мумкин. Узоқ муддатли фикрлаш эса хавфларни баҳолаш ва шошилмасдан қарор қабул қилишга ёрдам беради.
Бойлик пулдан олдин одатларда пайдо бўлади
Фаровонликка олиб борувчи ягона ва кафолатланган формула мавжуд эмас. Даромад миқдори, шароит ва имконият ҳар кимда турлича.
Бироқ умумий тамойил ўзгармайди: инсон қанча пул топишидан олдин, уни қандай бошқаришини ўрганиши керак. Жамғариш, билим олиш, соғлиқни асраш ва келажакни режалаштириш бир кунда натижа бермайди. Аммо йиллар ўтгач, айнан шу кичик одатлар инсон ҳаётидаги энг катта фарқни яратади.
«100 ёшли бобо маслаҳати» деган таърифнинг аниқ манбаси тасдиқланмаган бўлиши мумкин. Шунга қарамай, ундаги асосий фикр ҳаётий: бойлик тасодифий омаддан эмас, ҳар куни такрорланадиган қарорлардан бошланади.
Сиз ушбу етти қоиданинг қайси бирига ҳозирдан амал қиласиз? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…